Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2025 nyarán

A Venice Simplon Orient Express (VSOE), avagy röviden csak Orient Express a világ egyik leghíresebb luxusvonata, ami 1982 óta járja útját olyan európai nagyvárosok között, mint London, Párizs és Velence. Az Orient Express Budapest városában is megáll: máris mutatjuk, hogyan alakul az Orient Express menetrend 2025-ben és mennyibe kerül egy Orient Expressz jegy. Az Orient Express jegyárak mellett annak is utánajárunk, mikor és hová juthatunk el Európában a luxusvonattal.

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a Venice Simplon Orient Express kapcsán: amellett, hogy megismerheted az Orient Express történetét, megtudhatod, hogyan alakul az Orient Express menetrend és milyen izgalmas újdonságokkal jelentkezik az Orient Express 2025-ben. Az Orient Express árak kapcsán eláruljuk, melyik kabintípus milyen Orient Express jegyárakért foglalható, illetve hogy mennyiért utazik az Orient Express Budapestről Párizsba és Londonba.

A Venice Simplon Orient Express rövid története

A Venice Simplon Orient Express (VSOE) egy, a Belmond-szállodalánc által üzemeltetett (LVMH Csoport) luxusvonat, ami 1982 óta közlekedik az európai nagyvárosok között. Az eredeti Orient Expressz 1883-ban kezdett közlekedni, Párizstól Isztambulig járt, ez a mai verzió azonban már csak nosztalgiavonatként, mondhatni mozgó luxusszállodaként működik. Az új VSOE eredeti útvonala London-Párizs-Velence-Verona volt, azonban ezt az vonalat az elmúlt évtizedekben számos másik nagyvárossal kiegészítették.

A Venice Simplon Orient Express Budapest mellett évente néhány alkalommal megáll többek között Bécsben, Prágában, Bukarestben és Isztambulban is. A Orient Express menetrend évről évre változik, mindig bevezetnek új útvonalakat is: a különleges Orient Express úticélok között volt már Köln, Luzern, Drezda, Krakkó, a Magas-Tátra, Koppenhága, Stockholm, Berlin, Róma, Firenze, Cannes, Brüsszel, illetve Amszterdam is. 2026-ban VSOE mellett az eredeti Orient Express is útnak indul a Párizs-Isztambul vonalon különleges, art deco stílusú luxuskabinokkal.

Venice Simplon Orient Express úticélok 2025-ben

Orient Express menetrend: merre zakatol az Orient Express 2025-ben?

A Venice Simplon Orient Express menetrend nagyon sűrű, a vonat mondhatni folyamatosan közlekedik a fent említett városok között. Az Orient Expressz menetrendje kapcsán a Belmond hivatalos honlapján a következő menetrendet tették közzé 2025 júniusára vonatkozóan:

2025. május 30. Párizs (11:49) – június 4. Isztambul (17:30)

2025. június 6. Isztambul (15:30) - június 11. Párizs (18:30)

2025. június 17. Velence (11:00) – június 18. Párizs (11:19)

2025. június 17. Firenze (15:30) – június 18. Párizs (11:19)

2025. június 19. Párizs (15:05) – június 20. Santa Margherita Ligure (15:44)

2025. június 24. Velence (11:00) – június 25. Párizs (12:25)

2025. június 24. Verona (13:13) - június 25. Párizs (12:25)

2025. június 28. Velence (11:00) – június 29. Párizs (12:50)

2025. június 28. Verona (12:35) - június 29. Párizs (12:50)

2025. június 30. Párizs – július 1. Velence (15:37)

2025. június 30. Párizs – július 1. Verona (14:35)

Orient Express jegyek

Az Orient Express jegyvásárlás tekintetében az utasok négy komfortkategória közül tudnak választani, ezek a:

Twin (Classic) Cabin: kocsinként 9 hálófülke, fülkénként 2 egymás feletti ággyal és mosdókagylóval, a szomszédos fülkék egybenyithatók;

Suite: kocsinként 4 lakosztály, ággyá alakítható kanapéval és saját fürdőszobával;

Grand Suite: kocsinként három lakosztály, dupla ággyal, nappalival, saját fürdőszobával;

L'Observatoire: az Orient Express 2025-ös újítása, ami egy egész kocsit elfoglaló kétszemélyes lakosztály dupla ággyal, nappalival, könyvtárral, teázóval és fürdőkádas fürdőszobával (egyedi árazás, árajánlat kérés fejében);

a hálókocsik mellett étkezőkocsik és bárkocsik is helyet kapnak a vonaton.

Orient Express jegyárak: hol tartanak az Orient Expressz jegy árak 2025-ben?

A fenti Orient Express menetrend, illetve az Orient Express jegyárak kapcsán elmondhatjuk, hogy borsosan megkérik az európai luxus vonatozás árát, ugyanis egyetlen jegy már a klasszikus ikerkabinban is több ezer fonttól indul.

Orient Express árak 2025 (forrás: Luxury Train Tickets)

Az Orient Express Budapesten is megáll

Az Orient Express Budapest felé, illetve Budapesten keresztül két útvonalon közlekedik évente 2-2 alkalommal, májusban és szeptemberben. Az Orient Express Budapestre 2025. szeptember 10-én indul Párizsból, visszafelé, Budapestről Bécsbe, majd Párizsba pedig szeptember 13- án indul a luxusvonat. Az Orient Expressz Budapestről december 17-én is útnak indul Bécs, Párizs irányába.

Párizs-Budapest-Bukarest-Isztambul vonal: szeptember 26-án indul Párizsból, a 2. nap érkezik meg az Orient Express Nyugati pályaudvarra, innen indul tovább a 3. napon Bukarest felé. A visszaút Isztambulból október 3-án indul, 4 nap múlva érkezik meg az Orient Express Nyugati pályaudvarra. Egy Orient Expressz jegy a Budapest-Párizs vonalra 4200 font, azaz a cikkünk megírásakor érvényes font árfolyammal számolva kb. 2 millió Ft, egy Budapest-Párizs oda-vissza Orient Express jegy pedig 8550 font, ami átszámolva több mint 4,1 millió Ft.