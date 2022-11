Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. november 3.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. november 3.

Névnap

Győző

Deviza árfolyam

EUR: 407.52 Ft

CHF: 413.46 Ft

GBP: 473.13 Ft

USD: 415.37 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. október 26.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 17, 18, 19, 25, 26, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 54 db

5-ös találat: 2815 db

4-es találat: 42588 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9108 Ft

MOL: 2484 Ft

RICHTER: 8370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.11.04: Éjjel többfelé köd, illetve rétegfelhőzet képződik, emellett egy hullámzó frontrendszer hatására nyugat felől fokozatosan meg is vastagszik a felhőtakaró. A Dunántúlon és a középső országrészben ezért általában borult lesz az ég, míg az ország keleti harmadán szakadozottabb, vékonyabb felhőzet mellett több órára kisüthet a nap. Délelőttig legfeljebb szitálás fordulhat elő, majd nyugat felől egyre többfelé lehet számítani esőre, záporra, nyugat felé haladva egyre nagyobb mennyiségben. Míg nyugaton jelentős mennyiségű csapadék várható, a keleti országrész akár szárazon maradhat. A délkeleti, majd a Dunántúlon estétől az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős keleti tájakon ettől több fokkal hidegebbet is mérhetnek. Kora délutánra 13 és 21 fok közé melegszik fel a levegő, északnyugaton alacsonyabb, délkelet felé haladva egyre magasabb értékekkel.

2022.11.05: Egy mediterrán ciklon hatására általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban keleten, északkeleten lehetnek nagyobb szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Párás lesz a levegő, foltokban köd is képződhet. Több helyen valószínű számottevő mennyiségű eső, viszont a keleti országrész továbbra is szárazon maradhat. Az északias irányba forduló szelet a Dunántúlon nagy területen kísérhetik erős lökések, míg a Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 7, 13, kora délután 11, 21 fok közötti értékek várhatóak, a tartósan csapadékos tájakon lesz hűvösebb, a kevésbé felhős keleti tájakon melegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A PM10 koncentrációjának napi átlaga várhatóan továbbra is az egészségügyi határérték alatt alakul. (2022.11.03. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, azonban a légkör magasabb szintjein melegedés zajlik. (2022.11.03)

