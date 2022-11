Magyarok tömegeit húzza le a saját bankjuk: egyszerű lenne megúszni, mégsem lépnek

Az idei év a magyarok többségének emlékezetébe az élet minden területén tapasztalható féfekevesztett drágulással írja be magát. A költségek emelkedése pedig természetesen a banki szolgáltatásokat sem kerülte. Ennek hatását mindenki érezheti, akinek van bankszámlája. A bankszámlavezetés költségeinek változása ráadásul a mostani inflációtól függően is sokaknak okoz problémát, hiszen a legtöbben nem igazítják a csomagjukat a változó költési szokásaikhoz. Magyarországon a legtöbben persze óvakodnak a számlacsomagváltástól, pedig komoly pénzeket spórolhatnának meg rajta.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint az első fél év végén nagyjából 10,6 millió bankszámlát vezettek Magyarországon, ezek döntő többsége (hozzávetőleg 9,58 millió) magánszemélyekhez kapcsolódott. Ahogy azt a Pénzcentrum a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) kikért adatokból megtudta, 2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára emelkedett és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékos növekedést produkált. 2021 júniusáig aztán a banki költségek további 3,3-5,6 százalékkal nőttek.

Míg 2010-ben még átlagosan 4250 forint volt egy átlagos bankkártya díja, addig 2021 júniusában már 6270 forintot. Ez körülbelül évi 4 százalékos emelkedést jelent. Az ATM használata is hasonlóan megdrágult. Ez a szolgáltatás előző évtized kezdetén átlagosan 250 forintba került, tavaly júniusban pedig már 519 forintot kóstált ugyanez az alapszolgáltatás. Ez pedig még csak egy "sztenderd" év/éves drágulás, ugyanis az infláció tavaly még "csupán" 5,1 százalékos volt. Az árdrágulás pedig azóta évtizedek óta nem látott szinten tombol, ami egyre hónapról hónapra gyorsabbá és nehezebben követhetővé teszi a banki költségek emelkedését is.

A szeptemberben 20,1 százalékon (egyelőre) tetőző infláció közvetlenül kihat a pénzintézetek díjszabására. A bankok ugyanis a legtöbb szolgáltatás, így például a hitelek esetében általában az előző évre év fogyasztói árindexének megfelelően állapítják meg díjaikat. Az OTP Bank üzletszabályzatában például szerepel is az a kitétel, hogy "a szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan módosulnak", vagyis az idei évben vélhetően nem egy pénzintézetnél megtörtént az 5,1 százalékos, a következőben pedig a magas inflációnak hála jöhet a még nagyobb emelés. A bankszámlák esetében ráadásul nincsen is ilyen rigid szabályozás. Emiatt egy-egy pénzügyi szolgáltató akár év közben is változtathat ezen termékeinek árazásán.

Ügyfélként számunkra ebből az a tanulság vonható le, hogy érdemes lehet legalább évente átgondolni pénzügyeinket, különös figyelmet fordítva a gyakran változó kondíciókkal bíró bankszámlára. Ennek ellenére még ma is nagyon kevesen teszik ezt meg. A Pénzcentrum most a lépést megkönnyítendő összegyűjtötte, hogyan és milyen szempontok között érdemes mérlegelni és adott esetben váltani.

A bankolás bizony drága mulatság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021-es Fizetési Rendszer Jelentésében az MNB is kimondta a verdiktet. A magyarországi bankszámlák költségei relatíve magasak. A számlavezetésért, a megbízásokért és sok egyéb díjtételért is súlyos pénzeket gombolnak le a magyarokról, a tanulmány szerint pedig ezzel nem csak a banki ügyfelek szórják el a pénzüket, de a dolog a pénzügyi rendszer fejlődésének sem kedvez.

A jegybank statisztikái szerint a tavalyi évben a lakosság 60 százaléka havi ezer forintnál többet fizetett a bankszámlájáért. Több mint 400 ezer magyar ügyfél pedig havi 5 ezer forintnál is magasabb összeget fizetett a bankjának a számlacsomagjáért cserébe.De az átlagos ügyfél számára is havi 1600 forintos kiadás egy bankszámla, a legalább egy átutalási megbízást megadók pedig átlagban havi 2 ezer forintot fizetnek a csomagjukért. Ez a nullás, vagy közel nullás bankszámlák korszakában éves szinten 19-24 ezer forint teljesen felesleges kiadást jelent. Hogy ezek az összegek mennyire magasak az egyből kitűnik, ha végigvesszük az egyes bankok legkedvezőbb ajánlatait. Utóbbit mi most a Pénzcentrum kalkulátorával tettük meg.

A többségnek megéri váltani

Hacsak nem az elmúlt hónapokban nyitottunk új bankszámlát, érdemes lehet körüljárnunk a friss ajánlatokat és elgondolkozni a számlacsomag-, vagy akár a bankváltáson. A többség ezzel szemben ma is a hosszú évekkel ezelőtti számláján tartja megtakarításait, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítana annak költségeire, vagy tudatosan végiggondolná, hogyan faraghatna le ezekből a járulékos kiadásokból. Pedig nem csak a banki konstrukciók változtak sokat, de a legtöbbünk bankolási szokásai sem állandóak, azok is folyton alakulnak, ezért is érdemes bankszámlacsomagunkat is aktualizálni hozzájuk.

Egy bankszámla havi költségét megállapítani persze összetettebb feladat lehet, mint elsőre gondolnánk. Számos faktor közrejátszhat benne, kezdve az utalásaink számától, az ATM használaton keresztül a beszedési megbízásaink számáig. Ez, azaz a sokféle díjtétel az oka annak is, hogy néhány év alatt (többnyire a költési szokásainkat lekövetve) ilyen váratlan módon megdrágulhat a számlacsomag fenntartása.

Érdemes alaposan átböngészni számlakivonatunkat és átnézni, hogy mikor, milyen jogcímen és mekkora terheléssel élt a bankunk. Amennyiben ezt hosszú ideje először tesszük, jó eséllyel futunk bele olyan tételbe, amire nem is számítottunk. Ha pedig drágának, vagy inkorrektnek találnánk amit látunk, nézzünk körül a jelenleg elérhető ajánlatok között. Jó esély van rá ugyanis, hogy találunk jobb csomagot, akár még a saját bankuknál is, de a versenytársaknál szinte garantáltan.

Ez utóbbit is célszerű lehet pedig számításba venni. A magyarok ugyanis rendkívül hűséges ügyfelek, akik ritkán váltanak bankot. De ez alapvetően hiba, amin hosszú távon akár egy bankszámla esetén is sokat bukhatunk.

Az ő oldalukról ugyanis ritkán szemléljük a helyzetet, de a bankoknak elemi érdeke, hogy mindent megtegyenek az új ügyfelek megszerzéséért, emiatt pedig a bankszámlák piacán is hatalmas a verseny köztük azért, hogy náluk nyissuk meg legújabb számlacsomagunkat. Ez díjszabásukon is megmutatkozik, amiben próbálnak állandóan egymás alá ígérni. Ennek köszönhetően pedig a több ezer forintos havi költséggel járó ajánlatok mellett könnyen kifoghatunk már akár 0 forintért elérhetőeket is.

A bankok ugyanis mindent megtesznek, hogy új ügyfeleket szerezzenek, ezért nagy a verseny a bankszámlák piacán is. A pénzintézetek tehát a számlacsomagok díjszabásával is igyekeznek egymás alá ígérni. Ezért, hiába van tele a piac 1000 forintnál is drágább havi költségű ajánlatokkal, ma is találhatóak még 0 forintos bankszámla csomagok is. Hogy minél könnyebb legyen a döntés, a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával kigyűjtöttük a magyar bankok által kínált legkedvezőbb számlacsomagokat. Nézzük hát a legjobb csomagokat.

Mint látszik, gy 1000, vagy 1500 forintos havi költséggel járó számláról váltva akár a Gránitbank 249 forintos havi költséggel és 133, illetve 146 forintos egyéb díjtételekkel terhelt digitális számlacsomagja, vagy az OTP 273 forintos havi költséggel és 56, illetve 217 forintos további tételekkel kínált szolgáltatáscsomagja is igen vonzó. Könnyen lehet tehát, hogy ezen pénzintézetek ügyfeleinek megéri bankon belül ajánlatot váltani, ha egy korábbi csomaggal rendelkeznek és a két ajánlat költségvonzatai közötti apró különbség miatt nem feltétlen éri meg például egyiktől átmenni a másikhoz.

A CIB ECO bankszámla, vagy az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag viszont abszolút nyerők lehetnek, ezeknél a csomagoknál ugyanis a kalkulátorunkban listázott összes szolgáltatási tétel díjmentes- Ez pedig könnyen megérhet egy bankváltást is. Különösen, ha például egy az MKB Kedvezmény Számlacsomagjához hasonló költségvonzattal rendelkező számlát vezettünk korábban. Egyébként harmadik szereplőként az itt listázottak mellett nemrégiben a Raiffeisen is bevezette saját "nullás" csomagját.

Az ingyenes bankszámláknál fontos kitétel azonban, hogy elvárás az is, hogy havi szinten egy meghatározott minimum összeg érkezzen a számlára. A CIB ECO számla esetében ez a mindenkori minimálbér összege, az Unicredit ajánlatánál csupán 75 ezer forint. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számlájánál ennél lényegen magasabb az elvárás, arra ugyanis minden hónapban 400 ezer forintnak kell érkeznie, hogy teljesüljön a minimum feltétel.

És nem árt persze arra sem figyelni, hogy az egyes díjtételek mértékének aránya is drasztikusan eltérhet egy-egy bank ajánlata között. Így azon is szép pénzek múlhatnak, hogy hogyan és mire használjuk számlánkat. Ha nem csak az alapszolgáltatásokat használjuk, hanem például a nagyösszegű készpénzfelvétel lehetőségével is élnénk, vagy egyszerűen csak gyakran használnánk ATM-et, érdemes az erre vonatkozó kondícióknak is utánanézni a szimpatikusabb ajánlatokat kínáló bankoknál.

A következő tényezőkre érdemes mindenképp odafigyelni, ha most szeretnél bankot, vagy bankszámlacsomagot váltani:

Meddig tartanak az esetleges akciók, meddig lesznek érvényesek?

Ha hitelt vennél fel, vagy befektetnél, a kiegészítő termékek költségeit érdemes átvizsgálni.

Mennyi a számlavezetési/havi zárlati díj?

Hány átutalást teljesítünk havonta és mekkora összegűek?

Mennyi az idegen ATM-ből történő pénzfelvétel díja? Mennyire fordulhat elő erre vonatkozó igény?

Milyen internetes bankolási lehetőség van, és az mennyibe kerül?

Van-e SMS-értesítési szolgáltatás pénzfelvétel esetén és ha igen, mennyit számol fel érte a bank?

Emellett érdemes az egyes csomagokhoz kapcsolódó alap bankkártyák tulajdonságait is felmérni, illetve azzal is kalkulálni, hogyha valamilyen feltételt nem teljesítünk mennyivel drágulhat meg az adott csomag. A legolcsóbb számlák persze többnyire bankolási szokásainktól függetlenül igen kedvezőek maradnak. Ahhoz viszont, hogy megtaláljuk az egyéni szokásainkhoz leginkább illő csomagot, érdemes a Pénzcentrum oldalán elérhető bankszámla kalkulátor segítségül hívni, ahol személyre szabottan listázhatjuk az egyes pénzintézetek ajánlatait.