Bankszámlanyitás 2022: bankszámlanyitás online, bankszámlanyitás külföldön - ezek okvetlenül kellenek hozzá!

Bár a lakosság nagy része már rendelkezik bankszámlával, azért még mindig vannak olyanok, akik berzenkednek a gondolattól. Akárhogyis előbb-utóbb bárki számára eljöhet az idő, hogy nem tud tovább kibújni a bankszámla megléte alól, ekkor azonban egyáltalán nem mindegy milyen számlát és melyik banknál nyit valaki. Mutatjuk, mik azok a legfontosabb okmányok, adatok, amik feltétlenül szükségesek egy számlanyitáshoz.

Magyarországon a lakosság több mint 80 százaléka rendelkezik bankszámlával, viszont még mindig közelít a húsz százalékhoz azok aránya, akiknek nincs. Persze ahogy halad előre az idő, annál nehezebb megkerülni a bankszámlanyitást. Igaz, minél idősebb valaki vagy minél szkeptikusabb a bankokkal szemben (Magyarország ez utóbbi elég erős attitűd), annál kevésbé akarja rászánni magát bankszámlanyitásra. De a mostani, egyre inkább digitalizálódó munka világában gyakorlatilag alapkövetelmény, hogy az embernek legyen bankszámlája, amire a fizetését kapja.

Ettől függetlenül, ahogy az adatokból is látjuk, ez még nem mindenki számára evidencia. A többi mint 1 millió magyarnak viszont bármelyik pillanatban eszébe juthat vagy a szükség úgy hozhatja, hogy bankszámlátá nyisson. Szerencse, hogy ez mára már egyáltalán nem bonyolult, de azért kell néhány elengedhetetlen irat ahhoz, hogy megvalósulhasson a dolog. A Pénzcentrumon ezúttal azt gyűjtöttük össze, mi kell okvetlenül ahhoz, hogy valaki bankszámlát nyisson.

Bankszámlanyitás

Az első és legfontosabb okmány a bankszámlanyitáshoz, az egy érvényes, államilag kibocsátott fényképes igazolvány. Ez lehet személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél is.

Az alapokmány mellé kell még néhány fontos más egyéb információ is, úgy mint például a születés dátuma, a társadalombiztosítási száma vagy éppen az adóazonosító. De valamilyen elérhetőséget is meg kell adni, ami leginkább telefonszám, e-mail cím formájában történik.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a bankok bizonyos díjakat is felszámíthatnak számlanyitáskor. Persze itt az a döntő, hogy pontosan milyen számlát is akar nyitni az ember, erről a bankokban lehet tájékozódni. Általában az adott bankszámla számlavezetési díját induláskor levonhatják, ingyenes számlák esetébe viszont erre nem szokott sor kerülni.

Kiegészítő információk számlanyitáshoz:

Ha valaki közös számlát akar nyit, akkor más kérelmezők azonosítási adataival is rendelkeznie kell, hiszen mivel a számla több tulajdonos birtokában lesz, ezért a bank minden tulajdonos adatára kíváncsi.

Ha valaki még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a számlanyitáshoz mindenképpen szüksége lesz valamilyen gondviselői hozzájárulásra. Azaz a számlanyitáshoz szükséges jogi dokumentumokat ennek a gondviselőnek mindenképpen aláírásával szentesítenie kell.

Bankszámlanyitás online

Aki nem akar bíbelődni bankfióki ügyintézéssel, annak jó hír lehet, hogy egyre több hazai banknál érhetőek el teljes mértékben online is megköthető bankszámlák. A Pénzcentrum Bankszámla-Kalkulátorában például érdemes szétnézni olyan ajánlatok után kutatva, amik lehetőséget adnak erre az egyszerű számlanyitási megoldásra.

Bankszámlanyitás lakcím nélkül

Magyarországon a megfelelő dokumentumok rendelkezésre állása mellett bárkinek lehetősége van bankszámlát nyitnia függetlenül attól, hogy akkor éppen rendelkezik-e bejelentett lakcímmel. Érdemes tudni például, hogy alapszámlát gyakorlatilag bárki nyithat. Így például azoknak is biztosítani kell ezt a szolgáltatást, akiknek nincsen állandó, rendszeres jövedelmük.

A hitelintézetek csak a jogszabályban meghatározott kivételes esetekben (jogszabályellenes cél, terrorizmus, pénzmosás) tagadhatják meg a számlanyitást. Az alapszámla-szabályozás hátterében egyébként egy uniós irányelv áll, amelynek rendelkezéseit minden egyes tagállamnak alkalmaznia kell. Fontos persze megjegyezni, hogy Magyarországon jelenleg nem kötelező az alapszámla használata, és azok is nyithatnak bankszámlát akiknek nincs állandó bejelentett lakcímük.

Bankszámlanyitás külföldön

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint, ha valaki jogszerűen huzamosan tartózkodik az Európai Unió valamelyik tagországában, joga van ahhoz, hogy banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámlát nyisson - írja összefoglaló cikkében az EU hivatalos oldala. A bank nem tagadhatja meg az Ön számlanyitási kérelmét pusztán arra hivatkozva, hogy Ön nem abban az országban él, ahol a pénzintézet működik.

Bankszámlát nyitnál vagy váltanál, de nem tudod melyikkel járnál a legjobban? A Pénzcentrum Kalkulátor segít meghozni a számodra legjobb döntést!

Azt viszont érdemes tudni, hogy a bank akkor utasíthatja el jogszerűen a számlanyitás iránti kérelmet, ha a kérelmező személy nem felel meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megakadályozását szolgáló uniós szabályoknak .Egyes EU-országokban akkor is elutasíthatják az Ön számlanyitás iránti kérelmét, ha ugyanabban az országban Ön már rendelkezik hasonló lakossági folyószámlával.

Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy ha valaki nem a lakóhelye szerinti országban kíván folyószámlát nyitni, egyes EU-tagországok pénzintézetei feltételül szabhatják, hogy igazolja, valódi és jogos érdeke fűződik a számlanyitáshoz. Ilyen jogos érdek lehet, ha Ön nem abban az országban dolgozik, mint ahol lakik.

Nem kell berzenkedni a számlanyitástól

Azt is fontos megjegyezni, hogy Uniós szabályok gondoskodnak a bankszámlán (folyószámlán és/vagy megtakarítási számlán) elhelyezett pénzének védelméről. A bankbetétek védelmet élveznek 100 ezer euróig vagy azzal egyenlő, helyi valutában kifejezett összegig. Ez az értékhatár személyenként és bankonként érvényes. Vagyis ha valakinek több számlája van ugyanannál a banknál, a 100 ezer eurós értékhatár az összes számlára együtt érvényes.

E szabály alól azonban van néhány kivétel. Ha például egy személynek és párjának közös számlája van, a 100 ezer eurós értékhatár Önre és párjára külön-külön vonatkozik, tehát a közös számlán elhelyezett pénz 200 ezer euró összegig élvez törvényes védelmet. Ráadásul az Ön pénze a 100 ezer eurós értékhatárt meghaladóan is védelemben részesül korlátozott ideig bizonyos esetekben. Ez vonatkozik például a következőkre:

magántulajdonban lévő lakóingatlan értékesítéséből származó összegek;

bizonyos események, pl. házasságkötés, házasság felbontása, nyugdíjba vonulás, elbocsátás,

munkaképtelenné válás vagy családtag halála kapcsán kifizetett összegek;

biztosítási ellátások, illetve bűncselekmények áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítések keretében kifizetett összegek.

Ezekben az esetekben a 100 ezer euró feletti összegek legalább 3 és legfeljebb 12 hónapig védelemben részesülnek attól az időponttól számítva, amikor folyósították őket vagy amikor az egyes EU-országok által meghatározott feltételektől és értékhatároktól függően jogszerűen átruházhatóvá váltak.