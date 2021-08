Egy család kétezerért megkajál itt: cáfolta a lángosmítoszt a Barátok Közt sztárja

Azt minden magyar nyaraló a saját bőrén, pénztárcájának vastagságán tapasztalhatja, hogy milyen mértékű drágulás ment végbe a turizmusban. Ahogy a korábbi években, úgy idén és rengeteg ember értetlenségét, felháborodását váltották ki az elszálló árak. Sokak szerint viszont előfordul az is, hogy túlzásokba esünk és extrém esetekből vezetjük le az általános drágulás mértékét. A Barátok Közt sztárja szerint ez történhetett a balatoni lángosárakkal kapcsolatban is, ezért igyekezett megcáfolni a sok helyen emlegetett horrordrágulást.

Nem ritka, hogy akár 800 forintba is kerülhet egy lángos a tóparton. A nyaralók is azt tapasztalják, hogy nőttek az árak tavalyhoz képest, egyikük a 25 százalékos drágulást sem tartja elképzelhetetlennek.Az előző évben átlagosan 5 százalékot emeltek az árakon a vendéglátósok, idén viszont nagyobb, 15-20 százalékos emelkedésre számíthatnak a Balatonnál strandolók. Az árak eltérőek, van olyan balatonfüredi büfé, ahol 700 forintért lehet lángost kapni, de olyan is akad, ahol akár 1400 forintot is elkérnek érte. - derült ki az RTL Klub az idei csúcsszezon előtt készített riportjából.

Azt, hogy ez mára a sztenderd lenne, több helyütt igyekeztek már cáfolni. A KSH korábbi számításai szerint például egy sima lángos 450-750, sajtos-tejfölös pedig 750-990 forint volt a nyár elején. Persze azóta beütött a főszezon és egyes kereskedők üzleti modelljének része az árak gyakori változtatása. Nem csoda hát, hogy ismét felröppentek a hírek az 1400 és 1500 forintos lángosárakról és sokan már úgy hivatkoznak ezekre az árakra, mintha ez számítana a megszokottnak a magyar tenger partján. A Barátok Közt utolsó évada utáni fáradalmakat éppen a Balatonon kipihenő Tihanyi Tóth Csaba is értesült erről, ezért úgy döntött rövid videóban foglalja össze saját tapasztalatait.

A színész egy balatonföldvári büfé elől jelentkezett be pénteken közösségi oldalára. Miután megjegyezte, hogy hatalmas a forgalom a kikötőben, gyorsan a lényegre tért. Többek között a legnépszerűbb közösségi oldalon és más oldalakon is a tapasztalatainak ellentmondó híreszteléseket olvasott ugyanis azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerül a lángos a Balatonnál.

A színművész egyébként szerethet a településre járni, hiszen azzal is tisztában volt, hogy évek óta nem változott a környéken a lángos ára. Valahol mégis azt olvasta, hogy az állandó drágulásnak hála 1500 forint alatt már nem igen lehet a magyar tengernél lángoshoz jutni. Tihanyi elismeri, hogy nyilván ennyiért is lehetne lángost, de túlzásnak érzi az ez alapján való általánosítást. Ahhoz, hogy igazát bizonyítsa, megmutatta egy a kikötőben található büfé étlapját, előzetesen azt is leszögezve, hogy nincs semmilyen kedvezmény, ezek valóban az idén augusztusi lángosárak a környéken.

A tábla szerint a lángosok árak az alábbiak szerint alakul:

Sima: 450 Ft.

Tejfölös: 550 Ft.

Sajtos: 650 Ft.

Sajtos-tejfölös: 750 Ft.

Tejfölös-sonkás-sajtos: 880 Ft.

Tejfölös-baconos-lilahagymás: 990 Ft.

Tejfölös-sültvirslis-pirított hagymás: 990 Ft.

Extra ketchup 100 Ft.

Na most aki ezerötért szeretne lángost venni, vagy még drágábban, az megtalálja a helyet, ahol ennyiért eszik. Itt egy négytagú család kétezerért meglángosozik - folytatja gondolatait Tihanyi.

Elég vicces, hogy a lángos a valutánk, és hogy ezzel számoljuk a balatoni nyaralást

-véli a művész. Persze nem mindig a legolcsóbb a legjobb, de a földvári büfé lángosa még kimondottan ízlett is neki, zárta bejelentkezését a balatoni településről.

Balatonföldvár ezek alapján remek célállomásnak tűnhet a magyar tengerhez utazóknak. Persze érdemes sok szempontból vizsgálni, melyik a a legjobban nyaralható település. A Pénzcentrum nemrégiben átfogó listát közölt, amiben a 20 legnépszerűbb Balaton-parti települést rangsorolta, figyelembe véve minden lehetséges szempontot: az ingatlanárakat, -keresletet, a foglalási adatok alapján a turisztikai népszerűséget, gasztronómiai "adottságokat", strandhelyzetet, látnivalókat, és azt is, milyenek a bevásárlási lehetőségek. A toplista élére akkor Balatonfüred került, Balatonföldvár pedig a kilencedik helyet szerezte meg.