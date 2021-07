Ehhez kétség sem férhet: ez a település a Balaton fővárosa 2021-ben

Bátran kijelenthetjük, hogy mára a Balaton lett az új Adria, ugyanis a járvány óta olyan népszerűségnek örvend a magyar tenger, amilyet nagyon rég nem láthattunk. Nyári forgalmára eddig sem panaszkodhatott a Balaton - ezen csak dobott a járványhatás -, a gasztroforradalom is hamar elérte Budapest után a tavat még korábban, viszont az ingatlanpiacon tapasztalható kereslet rendkívüli a pandémia óta. Mindenki a Balaton partjára vágyik nyaralni, vagy második othonát rendezné be itt. A Pénzcentrum most arra vállalkozott, hogy rangsort állítson fel a tóparti települések között, figyelembe véve minden lehetséges szempontot: az ingatlanárakat, -keresletet, a foglalási adatok alapján a turisztikai népszerűséget, gasztronómiai "adottságokat", strandhelyzetet, látnivalókat, vagy éppen azt, van-e a közelben egy szupermarket. Ez alapján kiderült, melyik település érdemli idén a "Balaton fővárosa 2021" címet.

A Balaton fővárosa címre az elmúlt évtizedekben három nagyobb város pályázott a tó körül: Balatonfüred, Keszthely és Siófok. Fontos tudni, hogy hivatalosan Keszthely a Balaton fővárosa, mivel néhány éve levédette ezt a címet az önkormányzat turisztikai célból: így a "Keszthely, a Balaton fővárosa" jelmondat védjegy oltalom alá került még 2000-ben. Nem is áll szándékunkban az új rangsorral ettől a címtől megfosztani, pusztán azt vizsgáltuk meg, hogyan alakult a tóparti városok népszerűsége, fejlődése, történt-e átrendeződés a topban a járvány hatására.

Legelőször is olvasóink véleményét kértük ki arról, hogy szerintük melyik város a Balaton fővárosa 2021-ben. A házi szavazás győztese egyérteműen Balatonfüred lett, a dobogó második helyét pedig Siófok, a harmadikat Keszthely szerezte meg. A városokat, amelyeket versenybe hoztunk, aszerint szűrtük ki, hogy minél közelebb essenek a parthoz - így maradhatott ki Hévíz, vagy Veszprém - és minél több legyen az állandó lakosok száma, területileg is nagyobb kiterjedésű legyen - így esett ki a rostán pl. Tihany. A mezőny a következőképpen alakult:

Azért volt szükség ilyen rostálásra, hogy össze tudjuk hasonlítani más szempontból is a Balaton mentén fekvő településeket, pl. hogy mennyire keresettek ott a nyaralók, lakóingatlanok, vannak-e kiemelkedő vendéglátóhelyek a környéken, hány szabadstrand van, illetve mennyibe kerül a fizetős strandjaikon a belépő. Többek között ilyen szempontok - és sok egyéb kritérium - alapján pontoztuk a települések teljesítményét, amely alapján kialakulhatott a végső rangsor. A toplistát, és hogy melyik város érdemelte ki a Balaton fővárosa 2021 címet cikkünk vége felé közöljük, addig is lássuk, hogy teljesítettek az egyes települések a egy-egy nézőpontból.

Tihany az élre tör

Bár a versenymezőnybe nem került be a rostán Tihany, a lapunk által megkérdezett ingatlanszakértők kiemelték a népszerűségét a korábbi évekhez képest. Az ingatlan.com közlése szerint a kínálat idén Tihany, Alsóörs, és Szántód állhatott a dobogóra, ahol az átlagos négyzetméterár is a legmagasabb. (Tavaly még Tihany, Balatonfüred, és Szántód alkotta a top3-at.) Ennek leginkább az az oka - közölte lapunkkal a portál -, hogy Tihany és Szántód viszonylag szűk kínálattal rendelkezik, vagyis a többi településhez képest kevés az eladó ház, viszont ennek ellenére nagyon keresett.

Azt is hozzátették: Alsóörs és több más Balaton-környéki település előretörése pedig az új építésű ingatlanok megjelenésének köszönhető a kínálatban, ezek ugyanis a használtaknál jóval drágábbak, így az átlagos négyzetméterárakat is felfelé tornásszák.

Összességében el lehet mondani, hogy Balaton lett az új Budapest a befektetők körében: egyrészt a nagy kereslet miatt az árak is megugrottak, másrészt pedig a lakásépítések és felpörögtek ebben a régióban, ami az ingatlanállományt még értékesebbé teszi

- mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Pénzcentrumnak. Azt is megtudtuk, hogy a kereslet alapján alig történt változás a toplistában: 2017-ben Siófok, Balatonfüred és Balatonalmádi volt a top3 legkeresettebb település az ingatlanpiacon, ez 2021-ben annyit változott, hogy Almádi helyére Keszthely lépett.

Az Otthon Centrum is hasonló sorrandet állított fel a 2019-es végleges KSH adatok és saját becslésük alapján 2020-ra, illetve az idei várakozások alapján. A lakóingatlan adás-vétel darabszám szerint a sorrend: 1. Siófok, 2. Balatonfüred, 3. Keszthely, 4. Balatonlelle, 5. Balatonalmádi. Ha csak nyaraló, üdülő besorolású ingatlanokat vizsgálnánk, akkor Balatonkenese, Siófok, Fonyód, Balatonfenyves, Balatonfüred lenne a top5-ben, ez viszont csalóka megközelítés lenne, mivel az egyes településeken nagyon eltérő arányban vannak nyaralók és lakóházak/apartmanok - tájékoztatta lapunkat Soóki-Tóth Gábor az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Veszprém megyében a Tihany-Csopak-Balatonfüred háromszög, Somogyban pedig Balatonföldvár, Balatonlelle és Fonyód a legnépszerűbb ingatlanpiaci célpontok Siófok mellett. A kereslet ezekben a városokban a legnagyobb, azonban ez nincs párhuzamban a tranzakciószámokkal. Általánosságban is elmondható a balatoni ingatlanpiacról – legyen szó akár nyaralókról vagy lakóingatlanokról –, hogy kereslethangsúlyos, és szűk a kínálat

- mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője lapunknak, és hozzátette: ha tranzakciószám alapján vizsgáljuk a Balaton-parti városok népszerűségét, akkor a TOP5 már inkább a következők szerint alakulna: a város nagyságából is adódóan magasan vezető Siófokot Keszthely, Balatonfüred, Balatonalmádi és Balatonboglár követné a ranglistában.

Az elsővonalas települések mellett azonban már a másodvonalban is megjelentek az érdeklődők, aminek legfőbb oka, hogy jelentősen megdrágultak a vízpart közeli ingatlanok. Emellett az újépítésű lakások elérhetősége is nagyot lendíthet egy-egy balatoni város népszerűségén, keresletén - közölték.

Balaton, te drága

A Takarék Index szerint az üdülőövezetekbe tartozó települések közül a legdrágábbak továbbra is a Balaton mellett találhatóak, a 2020-ban megvalósult tranzakciók alapján a legtöbbet négyzetméterenként az előző évhez hasonlóan, Balatonlellén kellett fizetni, itt közelítették a 700 ezer forintot a fajlagos medián árak. Drágaságban második helyen Siófok állt, amelyet Balatonszemes, Balatonföldvár, Fonyód, Zamárdi és Balatonfüred követett. Viszont ha valaki kifejezetten új lakást vásárolna, akkor akár a duplája is lehet a négyzetméterár.

Az elmúlt években jelentős építési hullám kezdődött a Balatonnál, ahogy azt már az ingatlanpiaci szakértők is jelezték.

Az árak elég magasak a Balatonnál, átlagosan négyzetméterenként a szabad társasházi lakásokért több mint 1 millió forintot kell fizetni, ami meghaladja a fővárosi új lakásárakat is, ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik az egyes települések drágaságát illetően. Az ismert árakkal rendelkező projektek alapján a legtöbbet Balatonfüreden kellett fizetni, itt az 1,4 millió forintot is elérték a fajlagos árak, míg Tihanyban, Zalacsányban, valamint Zamárdiban körülbelül 1,3 millió forintot kértek el négyzetméterenként. A legolcsóbb településnek Marcali és Tapolca bizonyult.

Az átlagos fajlagos újlakás-négyzetméterárak az egyes balatoni településeken a több mint 10 lakást tartalmazó, még szabad lakást kínáló projektekben (Forrás: Eltinga vidéki újlakás-adatbázis)

Az új lakásokat bekeftetési célból, első vagy második otthonként vásárolják a magyarok a Balaton körül, viszont rengetegen vannak, akik nem költöznének ide, csak nyaralni ugranának le a magyar tengerhez. A járvány óta különösen sokan veszik célba a Balatont: a belföldi turizmus aranykorát hozta el a pandémia.

Hol nyaralnak a legtöbben?

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közlése szerint a 2021. nyári eltöltött és lefoglalt vendégéjszakák száma alapján a legnépszerűbb település Siófok a Balaton-parti települések között. Siófokot követi Balatonfüred, majd Tihany, Zamárdi és Balatonlelle. Úgy tűnik, itt is hasonló a sorrend. Az első két helyezett megegyezik a tavalyi vendégéjszakák alapján legnépszerűbb településsel, 2020-ban viszont a 3. helyezett nem Tihany, hanem Balatonlelle volt, azt követte Zamárdi, majd Balatonboglár.

A 2020. nyári helyezéséhez képest a legtöbbet Tihany tudott javítani, a 10. helyről feljött a 3. helyre, ezzel szemben Fonyód a tavaly nyári 9. helyéről visszaesett a 15. helyre - közölte a MTÜ lapunkkal. Keszthely is rontott két helyet 2020 óta, sokat javított viszont Csopak és Kenese.

Strandhelyzet, látnivalók, gasztronómia

Azt már láthatjuk a fentiek alapján, hogy mely településeken vásárolnának a legtöbben nyaralót vagy lakóingatlant, és hogy hová igyekeznek legtöbben kikapcsolódni. Mi okozhatja viszont egyes települések elsőbbségét azokon az okokon túl, hogy pl. ott jelentek meg az újépítésű ingatlanok, vagy pl. falusi csok szempontjából lett vonzó? Sokat számíthat az infrastruktúra, a megközelíthetőség, de az is, milyen látnivalók vannak a környéken, vagy mennyit kell fizetni a stranbelépőért. Sőt, az is meghatározó lehet, hogy van-e nagyobb bolt, egy Aldi, Lidl vagy Tesco a környéken, ha valaki költözne, vagy hosszabb időre tervez a Balatonnál tartózkodni.

Valakinek az számít, hogy tud-e a nyaralás alatt egy jót enni, másnak az, hogy hol vannak a legszebb kirándulóhelyek, kilátók. Próbáltuk ezeket a szempontokat mind egybegyűjteni, és aszerint súlyozni a nyaralási és ingatlanpiaci toplistát, hogy ezekben hogyan szerepelnek az egyes települések. Siófok és Balatonboglár például plusz pontot érdemelt, mert itt van az IKEA-nak átvételi potja. Bogláron van ráadásul a 2020-ban Év kilátójának választott Gömbkilátó is, ezzel is javított a helyezésén.

Az is plusz pontot ért, ha a település gasztronómiai szempontból vonzó: a Dining Guide Étteremkalauz 2020 top20 vidéki étterme közül is sok a Balaton partján található, illetve a MOL Nagyon Balaton 100 jó hely a Balatonnál kiadványában is összeszámoltuk, hány hely került az adott településen említésre, és eszerint adtunk pluszpontokat. Balatonlellében például ott a Málna Büfé, Szemesen a Kistücsök, Csopakon a Code Zero, Zamárdiban a Tiki Beach Bisztró, és még folytathatnánk a sort.

Több település kapott pluszpontot azért is, mert van a közelében egy diszkont vagy hipermarket, de a múzeumok, nevezetes helyek, kápolnák, mind-mind változtattak picit a sorrenden. Minden szempontot azonban nem vettünk bele a rangsorba, ami eszünkbe jutott: a biciklizhetőség túlságosan relatív lett volna, a "vaddisznó mentességre" adott plusz pontok pedig nagyon lehúzták volna némely település pontját érdemtelenül.

A Balaton fővárosa 2021-ben

A végső sorrend hozott némi meglepetést, azonban az első helyhez nem férhetett kétség: Balatonfüred állt a toplista élére. Az olvasóink szavazataival egybehangzóan Füredet Siófok követi, azonban a harmadik helyen már nem Keszthely áll: Zamárdi és Balatonlelle is megelőzte. Hogy lehetséges ez?

Zamárdi és Lelle ha csak az ingatlanrangsort vesszük alapul, akkor 4. és 5. helyen állt - Almádi a 3., Kenese a 6. és Keszthely csak Balatonföldvárral megosztva áll a 7. helyen - és turizmus szempontjából is "csak" 4. és 5. helyen álltak - Keszthely pedig a 9. helyen. Viszont Zamárdiban rengeteg említésre méltó vendéglátóhelyet soroltak a gasztrokalauzok, és szabadstrandból is rengeteg található itt. Lellén szintúgy válogathatnak a vendégek a strandok és a jó helyek között, és az infrastruktúra is megfelelő.

Keszthely hiába az egyik kulturális központja a Balatonnak, és legnagyobb múltú települése, van itt több múzeum, Festetics-kastély, boltok, infrastruktúra: már nem olyan népszerű az ingatlanpiacon és a nyaralni indulók között sem az egyik kedvelt célpont. Ezért hiába adtunk sok pluszpontot Keszthelynek az értékeléskor, a Balaton fővárosa cím hivatalosa viselőjének ebben a versenyben csak az ötödik helyre futotta.

A Balaton parti városok rangsora 2021-ben a Pézcentrum számítása alapján:

Balatonfüred Siófok Zamárdi Balatonlelle Keszthely Balatonboglár Balatonalmádi Badacsonytomaj Balatonföldvár Fonyód Csopak Balatonszemes Balatonkenese Vonyarcvashegy Balatonfenyves Gyenesdiás Balatonszárszó Balatonkeresztúr Balatonszentgyörgy Balatonfűzfő

Balatonboglár, Almádi, Tomaj, és Földvár is megérdemli, hogy ott legyen a top10-ben, bár a szavazásunkon Füred, Siófok és Keszthely magasan vezetett előttük. Az pedig, hogy kinek melyik Balaton parti város a legmegfelelőbb célpont - nyaralás vagy odaköltözés céljából - sok egyéni kitételen múlhat. Valakinek fontosabb a nyugodt környezet, turistamentesség, míg más azt szereti, ha pezsgés van körülötte. A remeteként elvonulókkal ellentétben a családosok szeretik, ha van ügyeletes gyógyszertár, háziorvos a közelben.

Ezeregy olyan dolog lehet, amiért az egyéni sorrend más lehet, ez a lista mindazt egyesíti, amin a balatoni helyek népszerűsége áll vagy bukik. Az összeállításnál próbáltunk minél jobban ragaszkodni az objektív szempontokhoz, összehasonlításhoz, de alapul vettük olvasóink szavazatait, véleményét is, így alakult ki a végső sorrend.