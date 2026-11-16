A pénzintézetek a rutinfeladatok automatizálásával sikeresen csökkentik a költségeiket és több helyen létszámleépítéseket hajtanak végre.
Pénzmosási botrányba keveredett a Revolut, 76,5 millió eurónyi gyanús pénzmozgást tártak fel
Pénzmosási ügy miatt került bírósági felügyelet alá a Revolut Olaszországban. A milánói bíróság az ügyészség indítványára rendelte el az intézkedést, miután a nyomozók súlyos hiányosságokat tártak fel a digitális bank pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerében. Az ügyészség szerint ezek a hiányosságok lehetővé tették, hogy bűncselekményekkel gyanúsított vagy elítélt személyek is hozzáférjenek a pénzügyi szolgáltatásokhoz.
A milánói bíróság hétfőn helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a Revolut digitális bank bírósági felügyelet alá helyezését egy feltételezett pénzmosási ügyben.
Marcello Viola milánói főügyész a végzés iránti kérelmet azzal indokolta, hogy a Revolut pénzmosás elleni ellenőrzési rendszere súlyos hiányosságokkal működött. Emiatt számos, súlyos bűncselekmények miatt elítélt vagy vizsgálat alatt álló személy, valamint személyi vagy vagyonvédelmi megelőző intézkedés hatálya alatt álló magánszemély is hozzáférhetett a pénzügyi rendszerhez, ami megkönnyítette bűncselekmények elkövetését.
Az ügyészség szerint a bank irányítási modellje ténylegesen elősegítette összesen 76,5 millió euró értékű pénzügyi tranzakció végrehajtását, amelyek során pénzeket utaltak át, rejtettek el vagy tulajdonítottak el. Az ügyészség álláspontja szerint a megfelelő pénzmosás elleni ellenőrzések alkalmazásával ezek a tranzakciók kiszűrhetők lettek volna.
Marcello Viola közölte, hogy a vizsgálatok kapcsolatokat tártak fel a pénzintézet és olyan személyek között, akiket pénzmosással, illetve vagyon csalárd átruházásával gyanúsítanak vagy ilyen ügyben elítéltek. Egyes esetekben a bűncselekményeket maffiaszervezetek részvételével vagy közreműködésével követték el. A vizsgálat más, az olasz maffiaellenes jogszabályok hatálya alá tartozó súlyos bűncselekményekre is kiterjed.
Olyan recesszió közeleg, amilyet már rég láttunk: bemondta Zsiday Viktor, ekkor csaphat le az újabb globális recesszió
A lakosság jellemzően csak egy komolyabb tőzsdei korrekció vagy gazdasági visszaesés hatására kezd el érdemben megtakarítani.
A TikTok mára a világ egyik legnagyobb elérésű közösségi platformjává vált, népszerűsége azonban országonként jelentős eltéréseket mutat.
A több mint 24 órán át tartó fennakadásokat a techóriás az infrastruktúra túlterheltségének tulajdonította
Neked is iPhone-od van? Kiadták a figyelmeztetést, óriási hackelés történt: aki ezt meglépte, súlyos veszélyben lehet
A hibát felfedező biztonsági kutatók figyelmeztettek, hogy pusztán az iOS frissítése nem oldja meg a problémát.
Kiderült, hol landolt a zsákmány a történelem egyik legnagyobb kriptocsalása után: az állam támogatta a hackereket
Több mint 400 millió dollárnyi kriptovalutát zsákmányoltak észak-koreai állami hátterű hackerek az elmúlt másfél évben.
Újra terjed a kíméletlen NAV-csalás: ha ilyen e-mailt kapsz, meg ne nyisd, egyből kitakarítják a bankszámládat
A NAV már korábban is figyelmeztetett, hogy a csalók az adóhivatal oldalaira hasonlító felületeken próbálnak bankkártyaadatokat kicsalni.
Globális fennakadást okozott a Microsoft súlyos leállása: megbénultak a céges és kormányzati rendszerek
Több mint tizenkét órán át tartó súlyos üzemzavar bénította meg a Microsoft legfontosabb szolgáltatásait.
Újabb globális leállás bénította meg a Microsoftot: légitársaságok és kormányzatok is bajba kerültek
Mintegy tizenkét órán át tartó globális leállás bénította meg a Microsoft kulcsfontosságú szolgáltatásait, köztük az Outlookot és a Teamst.
2025-ben először történt meg, hogy több villamos energiát termeltek a világon megújuló energiaforrásokból, mint szénből.
Világszerte 74 országban okoz komoly fennakadásokat a Microsoft csütörtök délután kezdődött globális rendszerleállása,
Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután fény derült több házasságon kívüli kapcsolatára, amelyek egyike súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett.
Figyelmeztetést adott ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, miután kiderült, hogy több külső weboldalon is megjelentek az ügynökaktákkal kapcsolatos adatbázisok.
Az Nvidia igazgatótanácsa jelenleg is tárgyal Jensen Huang vezérigazgató jövőjéről, miután napvilágot látott a második állítólagos viszonyának híre is.
A szigorú amerikai embargó titka: így jutnak hozzá a tiltott csúcstechnológiához a keleti katonai egyetemek
A kínai hadsereggel szoros kapcsolatban álló egyetem hozzájutott az Nvidia nagy teljesítményű, mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló H200-as chipjeihez.
Rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász üzenetekkel próbálta megtéveszteni többeket is.
Nem mindennapi állást hirdetett a NASA: a Holdra keresnek embereket, ezeknek a feltételeknek kell megfelelni
A NASA olyanok jelentkezését várja, akik tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai területen szerzett mesterdiplomával rendelkeznek.
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített...
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban
A Google egy gyors biztonsági ellenőrzés elvégzését javasolja minden Gmail-felhasználónak.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.