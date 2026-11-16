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Tech

Pénzmosási botrányba keveredett a Revolut, 76,5 millió eurónyi gyanús pénzmozgást tártak fel

Pénzcentrum/MTI
2026. november 16. 12:46 2 perc

Pénzmosási ügy miatt került bírósági felügyelet alá a Revolut Olaszországban. A milánói bíróság az ügyészség indítványára rendelte el az intézkedést, miután a nyomozók súlyos hiányosságokat tártak fel a digitális bank pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerében. Az ügyészség szerint ezek a hiányosságok lehetővé tették, hogy bűncselekményekkel gyanúsított vagy elítélt személyek is hozzáférjenek a pénzügyi szolgáltatásokhoz.

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A milánói bíróság hétfőn helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a Revolut digitális bank bírósági felügyelet alá helyezését egy feltételezett pénzmosási ügyben.

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Marcello Viola milánói főügyész a végzés iránti kérelmet azzal indokolta, hogy a Revolut pénzmosás elleni ellenőrzési rendszere súlyos hiányosságokkal működött. Emiatt számos, súlyos bűncselekmények miatt elítélt vagy vizsgálat alatt álló személy, valamint személyi vagy vagyonvédelmi megelőző intézkedés hatálya alatt álló magánszemély is hozzáférhetett a pénzügyi rendszerhez, ami megkönnyítette bűncselekmények elkövetését.

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Az ügyészség szerint a bank irányítási modellje ténylegesen elősegítette összesen 76,5 millió euró értékű pénzügyi tranzakció végrehajtását, amelyek során pénzeket utaltak át, rejtettek el vagy tulajdonítottak el. Az ügyészség álláspontja szerint a megfelelő pénzmosás elleni ellenőrzések alkalmazásával ezek a tranzakciók kiszűrhetők lettek volna.

Marcello Viola közölte, hogy a vizsgálatok kapcsolatokat tártak fel a pénzintézet és olyan személyek között, akiket pénzmosással, illetve vagyon csalárd átruházásával gyanúsítanak vagy ilyen ügyben elítéltek. Egyes esetekben a bűncselekményeket maffiaszervezetek részvételével vagy közreműködésével követték el. A vizsgálat más, az olasz maffiaellenes jogszabályok hatálya alá tartozó súlyos bűncselekményekre is kiterjed.
Címlapkép: Getty Images
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