2026. november 16. hétfő Ödön
7 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Future AI Artificial Intelligence powered by CPU processors. 3D technology background.
Tech

Gyökeresen felforgatja a bankrendszert a mesterséges intelligencia: megszűnnek a megszokott munkahelyek

Pénzcentrum
2026. november 16. 12:18 3 perc

A nagybankok legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentései rávilágítottak arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) már érdemben alakítja át a pénzügyi szektort. Miközben a pénzintézetek a rutinfeladatok automatizálásával sikeresen csökkentik a költségeiket és több helyen létszámleépítéseket hajtanak végre. Az elemzők szerint arra még kevés a kézzelfogható bizonyíték, hogy az új technológia közvetlenül is képes lenne növelni a bevételeket - számolt be a CNBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az európai nagybankok közül az olasz UniCredit és a spanyol Santander vezetői is arról számoltak be, hogy a technológia tehermentesíti a dolgozókat az alacsony hozzáadott értékű munkák alól, így a munkavállalók az ügyfélkapcsolatokra és a magasabb értékű feladatokra összpontosíthatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A története legjobb, 3,3 milliárd eurós negyedéves nyereségét elérő UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel váratlanul hatékony eszköznek nevezte az MI-t. A Santander pénzügyi igazgatója, José García Cantera pedig közölte, hogy a bank minden folyamatába beépülő megoldások az év első kilenc hónapjában 194 millió eurónyi üzleti értéket teremtettek, emellett javították az eszközminőséget és a költséggazdálkodást. A holland ABN AMRO eközben elsősorban a pénzmosás elleni ellenőrzések támogatására és informatikai rendszereinek modernizálására használja a technológiát.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatékonyság növelése azonban több pénzintézetnél is elbocsátásokkal és létszámstoppal jár, ami főként a háttérműveleteket (back-office) és a támogató területeket érinti. A brit Barclays idén összesen ötezer álláshelyet – a teljes állomány mintegy öt százalékát – szünteti meg, és a leépítések hatvan százaléka a támogató funkciókat, köztük a szoftverfejlesztői pozíciókat sújtja, bár a bank hangsúlyozta, hogy a döntés nem kizárólag az MI térnyerésének tudható be.

Sajtóértesülések szerint a HSBC az egyesült királyságbeli vagyonkezelési üzletágában a vezetői és szakértői állások felét, a pénzügyi tanácsadói pozícióknak pedig akár a hetven százalékát is megszüntetheti az MI-alapú átalakítások miatt. Hasonló szigorítások láthatók a tengerentúlon is, ahol a Goldman Sachs visszafogja a létszámbővítést, a JPMorgan Chase pedig arra utasította a vezetőit, hogy az új technológiák bevezetése mellett kerüljék az új munkaerő felvételét.

A KBW elemzőház szeptemberi kutatása szerint az európai bankok jelenleg leggyakrabban az ügyfélszolgálaton – például chatbotok formájában –, a belső folyamatokban, az ügyfél-azonosításban és a pénzügyi visszaélések megelőzésében alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A vizsgált projektek közel fele a költségek lefaragását célozza, a közvetlen bevételnövelő hatást azonban egyelőre nehéz kimutatni. A szakértők szerint a vagyonkezelés és a befektetési tanácsadás lesz a legfontosabb próbatétele annak, hogy a technológia képes-e többletbevételt termelni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vagyonkezelési üzletágban az MI felgyorsítja az ügyfelek regisztrációját és a jelentések elkészítését, így egyetlen tanácsadó jóval több ügyfelet tud kiszolgálni anélkül, hogy a banknak növelnie kellene a kapcsolattartók számát. Sophia Whitbread, a Ninety One elemzője szerint az európai pénzintézeteknél – így a UBS-nél, a Standard Charterednél vagy a Deutsche Bank privátbanki részlegénél – a teljes automatizálás helyett a személyes tanácsadók és az MI együttműködésére épülő modell terjed el, hasonlóan a JPMorgan amerikai gyakorlatához.

A technológiai váltás a munkaerőpiaci igényeket is alapjaiban rajzolja át. Mark Astbury, a Morgan McKinley munkaerő-közvetítő igazgatója szerint a londoni pénzügyi szektor egyre inkább technológiai munkáltatóvá válik, így miközben a hagyományos projektmenedzseri és adminisztratív pozíciók száma csökken, folyamatosan nő a kereslet az MI-specialisták, a szoftvermérnökök és az adatelemzők iránt.

A vezetői pozíciókban már most elvárás a Copilot vagy a Gemini alapszintű használatán jóval túlmutató szakértelem, és mivel a kezdőknek szánt rutinfeladatokat egyre inkább a gépek veszik át, a belépőszintű állások is sokkal komolyabb technikai felkészültséget igényelnek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #bank #elbocsátás #pénzügy #munkaerőpiac #létszámleépítés #technológia #bankok #automatizáció #mesterséges intelligencia #ai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:15
15:01
14:44
14:28
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 16. 13:40 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: kiderült, mikor jöhet a magyar euró!
november 16. 11:15 Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 16.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 16.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
2026. november 16.
Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben
2026. november 15.
3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
NAPTÁR
Tovább
2026. november 16. hétfő
Ödön
47. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban
2
1 hónapja
Pillanatok alatt tűnhet el a pénz a magyarok bankszámláiról: új módszerrel fosztják ki az ügyfeleket
3
1 hónapja
Megszólalt a Revolut és az OTP is a tömeges visszatérítésekről
4
3 napja
Újra terjed a kíméletlen NAV-csalás: ha ilyen e-mailt kapsz, meg ne nyisd, egyből kitakarítják a bankszámládat
5
4 hete
Androidos telefonod van? Jobb, ha vigyázol: eddig félmillió ember dőlt be ennek az új csalásnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 13:01
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 12:04
Megszólalt az MNB-elnöke az euró bevezetéséről: ez lehet a legkorábbi időpontja a csatlakozásnak
Agrárszektor  |  2026. november 16. 14:29
Súlyos hibát követ el Magyarország: ebből olyan baj lehet, amit mind megérzünk