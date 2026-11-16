Gyökeresen felforgatja a bankrendszert a mesterséges intelligencia: megszűnnek a megszokott munkahelyek

A nagybankok legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentései rávilágítottak arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) már érdemben alakítja át a pénzügyi szektort. Miközben a pénzintézetek a rutinfeladatok automatizálásával sikeresen csökkentik a költségeiket és több helyen létszámleépítéseket hajtanak végre. Az elemzők szerint arra még kevés a kézzelfogható bizonyíték, hogy az új technológia közvetlenül is képes lenne növelni a bevételeket - számolt be a CNBC.

Az európai nagybankok közül az olasz UniCredit és a spanyol Santander vezetői is arról számoltak be, hogy a technológia tehermentesíti a dolgozókat az alacsony hozzáadott értékű munkák alól, így a munkavállalók az ügyfélkapcsolatokra és a magasabb értékű feladatokra összpontosíthatnak.

A története legjobb, 3,3 milliárd eurós negyedéves nyereségét elérő UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel váratlanul hatékony eszköznek nevezte az MI-t. A Santander pénzügyi igazgatója, José García Cantera pedig közölte, hogy a bank minden folyamatába beépülő megoldások az év első kilenc hónapjában 194 millió eurónyi üzleti értéket teremtettek, emellett javították az eszközminőséget és a költséggazdálkodást. A holland ABN AMRO eközben elsősorban a pénzmosás elleni ellenőrzések támogatására és informatikai rendszereinek modernizálására használja a technológiát.

A hatékonyság növelése azonban több pénzintézetnél is elbocsátásokkal és létszámstoppal jár, ami főként a háttérműveleteket (back-office) és a támogató területeket érinti. A brit Barclays idén összesen ötezer álláshelyet – a teljes állomány mintegy öt százalékát – szünteti meg, és a leépítések hatvan százaléka a támogató funkciókat, köztük a szoftverfejlesztői pozíciókat sújtja, bár a bank hangsúlyozta, hogy a döntés nem kizárólag az MI térnyerésének tudható be.

Sajtóértesülések szerint a HSBC az egyesült királyságbeli vagyonkezelési üzletágában a vezetői és szakértői állások felét, a pénzügyi tanácsadói pozícióknak pedig akár a hetven százalékát is megszüntetheti az MI-alapú átalakítások miatt. Hasonló szigorítások láthatók a tengerentúlon is, ahol a Goldman Sachs visszafogja a létszámbővítést, a JPMorgan Chase pedig arra utasította a vezetőit, hogy az új technológiák bevezetése mellett kerüljék az új munkaerő felvételét.

A KBW elemzőház szeptemberi kutatása szerint az európai bankok jelenleg leggyakrabban az ügyfélszolgálaton – például chatbotok formájában –, a belső folyamatokban, az ügyfél-azonosításban és a pénzügyi visszaélések megelőzésében alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A vizsgált projektek közel fele a költségek lefaragását célozza, a közvetlen bevételnövelő hatást azonban egyelőre nehéz kimutatni. A szakértők szerint a vagyonkezelés és a befektetési tanácsadás lesz a legfontosabb próbatétele annak, hogy a technológia képes-e többletbevételt termelni.

A vagyonkezelési üzletágban az MI felgyorsítja az ügyfelek regisztrációját és a jelentések elkészítését, így egyetlen tanácsadó jóval több ügyfelet tud kiszolgálni anélkül, hogy a banknak növelnie kellene a kapcsolattartók számát. Sophia Whitbread, a Ninety One elemzője szerint az európai pénzintézeteknél – így a UBS-nél, a Standard Charterednél vagy a Deutsche Bank privátbanki részlegénél – a teljes automatizálás helyett a személyes tanácsadók és az MI együttműködésére épülő modell terjed el, hasonlóan a JPMorgan amerikai gyakorlatához.

A technológiai váltás a munkaerőpiaci igényeket is alapjaiban rajzolja át. Mark Astbury, a Morgan McKinley munkaerő-közvetítő igazgatója szerint a londoni pénzügyi szektor egyre inkább technológiai munkáltatóvá válik, így miközben a hagyományos projektmenedzseri és adminisztratív pozíciók száma csökken, folyamatosan nő a kereslet az MI-specialisták, a szoftvermérnökök és az adatelemzők iránt.

A vezetői pozíciókban már most elvárás a Copilot vagy a Gemini alapszintű használatán jóval túlmutató szakértelem, és mivel a kezdőknek szánt rutinfeladatokat egyre inkább a gépek veszik át, a belépőszintű állások is sokkal komolyabb technikai felkészültséget igényelnek.