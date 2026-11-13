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A Microsoft franciaországi központjának bejárata Issy-les-Moulineaux-ban, Párizs közelében
Tech

Újabb globális leállás bénította meg a Microsoftot: légitársaságok és kormányzatok is bajba kerültek

Pénzcentrum
2026. november 13. 09:00 2 perc

Mintegy tizenkét órán át tartó globális leállás bénította meg a Microsoft kulcsfontosságú szolgáltatásait, köztük az Outlookot és a Teamst. A csütörtöktől péntekig elhúzódó, vélhetően egy hibás frissítésből eredő üzemzavar világszerte komoly fennakadásokat okozott a kormányzati szervek és a nagyvállalatok működésében, ami ismételten rávilágított a technológiai óriás rendszereinek sebezhetőségére.

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A csütörtökön az Egyesült Államokból induló hiba péntekre az ázsiai és csendes-óceáni térséget is elérte. A csúcsponton csak Amerikában több mint 130 ezer hibabejelentés érkezett az Outlook működésével kapcsolatban, rövidesen pedig Indiában, Ausztráliában és Japánban is tömeges leállásokat tapasztaltak. A Microsoft tájékoztatása szerint a problémát a felhőalapú levelezést és naptárkezelést biztosító Exchange Online-tól függő funkciók okozták. Bár a cég megkezdte az érintett szerverek átkonfigurálását és a kapacitásbővítést, viszont beavatkozások eleinte csak átmeneti javulást hoztak. Kiberbiztonsági szakértők és a hatóságok megerősítették, hogy nem kibertámadás történt, a bajt a 2024-es CrowdStrike-incidenshez hasonlóan egy hibás szoftverfrissítés idézhette elő - írta a Portfolio.

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A rendszerhiba az államigazgatásban és az üzleti szférában egyaránt súlyos zavarokat okozott. Az érintettek között volt az amerikai képviselőház, a japán kormányzati informatikai rendszer, valamint az ausztrál hírszerzés és a szövetségi rendőrség is. Ausztrália a helyzet súlyossága miatt aktiválta a Microsofttal kötött biztonsági megállapodását, amely garantálta számukra a prioritást a szolgáltatások helyreállításakor.

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A vállalati szektorban is komoly károkat okozott a leállás, hiszen az OpenAI és az Anthropic integrációs hibákkal küzdött, az indiai légitársaságok ügyfélszolgálatai akadoztak, a tajvani pénzügyi cégeknél pedig tranzakciókat kellett törölni. Az amerikai Workhorse Group a globális üzemzavarra hivatkozva napokkal el is halasztotta negyedéves gyorsjelentésének közzétételét.

A mostani eset tovább rombolhatja a Microsoft megbízhatóságába vetett bizalmat. A vállalat rendszerei 2026 januárjában és 2025 októberében is leálltak, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat az irodai szoftvercsomag működésében. Piaci elemzők szerint a rendszeressé váló üzemzavarok miatt a vállalatok a jövőben kétszer is meggondolhatják, hogy minden üzleti folyamatukat egyetlen szolgáltatóra bízzák-e. A történtek hatására a cég részvényárfolyama mérsékelten, 0,7 százalékkal esett a tengerentúli kereskedésben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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