Újabb botrány rázta meg az Nvidiát: veszélybe kerülhet a vezérigazgató széke, zuhannak a részvények

Az Nvidia igazgatótanácsa jelenleg is tárgyal Jensen Huang vezérigazgató jövőjéről, miután napvilágot látott a második állítólagos viszonyának híre is. A botrány hatására a technológiai óriásvállalat részvényei beszakadtak, a cég piaci kapitalizációja pedig péntek óta több mint 500 milliárd dollárral csökkent - közölte a BBC.

Bár a vállalat szerdán még csak egy elismert ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy kivizsgálja Huang egy feltételezett kínai kémnővel folytatott viszonyát, a The New York Times csütörtöki cikke már egy újabb botrányról számolt be. A lap szerint a cégvezető az Nvidia egyik alkalmazottjával is intim kapcsolatot tartott fenn. Ez az újabb fejlemény arra késztette az igazgatótanácsot, hogy komolyan átgondolja, tartható-e még Huang vezérigazgatói pozíciója.

A vezetőség az első ügy kirobbanásakor még kiállt Huang mellett, hangsúlyozva, hogy nincs okuk feltételezni a vállalati titkok vagy a nemzetbiztonsági érdekek sérülését. A legújabb vádak felmerülése óta azonban a testület nem adott ki hivatalos közleményt, és a cég képviselői sem reagálnak a sajtó megkereséseire.

A botrány súlyos pénzügyi következményekkel jár. Az Nvidia részvényei a szerdai zárás utáni kereskedésben újabb 8 százalékot zuhantak, folytatva a napok óta tartó meredek lejtmenetet. Az, hogy Jensen Huang már korán a mesterséges intelligenciára tett, az elmúlt öt évben több mint 470 százalékos árfolyam-emelkedést hozott a chipgyártónak, amelynek papírjai még idén októberben is történelmi csúcson jártak. A mintegy 4200 milliárd dolláros piaci értékű Nvidia jelenleg az Apple után a világ második legértékesebb vállalata, ám a mostani bizalmi válság és az eladási hullám komoly árnyékot vet a cég jövőjére.