A NAV már korábban is figyelmeztetett, hogy a csalók az adóhivatal oldalaira hasonlító felületeken próbálnak bankkártyaadatokat kicsalni.
Kiderült, hol landolt a zsákmány a történelem egyik legnagyobb kriptocsalása után: az állam támogatta a hackereket
Több mint 400 millió dollárnyi kriptovalutát zsákmányoltak észak-koreai állami hátterű hackerek az elmúlt másfél évben egy kifinomult csalássorozattal. Az amerikai hatóságok tájékoztatása szerint a támadók hamis videóhívásokkal tévesztették meg az áldozatokat, hogy megszerezzék a személyazonosságukat és hozzáférjenek a vagyonukhoz - írja a BBC.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által FaceStealernek keresztelt módszernek több mint kilencszázan estek áldozatul az elmúlt tizennyolc hónapban. A hatóság kiberbiztonsági igazgatója, Brett Leatherman rámutatott arra, hogy a phenjani rezsim az ilyen nagyszabású kriptovaluta-lopásokból származó dollármilliárdokból finanszírozza illegális fegyverprogramját.
A mostani leleplezés alig egy héttel azután történt, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance bejelentette, hogy kamunak bizonyuló állásinterjúk segítségével rekordösszegű, 6,3 milliárd dollárt loptak el a vállalattól. Az amerikai bűnüldöző szervek ezt a mindeddig legnagyobb kriptotámadást is Észak-Koreához kötik, jóllehet Phenjan tagadja a vádakat.
A legújabb, FaceStealer nevű kampány agresszíven célozza a kriptovaluta- és a web3-szektor szereplőit, különösen azokat a szakembereket, akik nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésével és karbantartásával foglalkoznak. Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bűnözők hamis vagy feltört közösségimédia-fiókokon keresztül veszik fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal, majd meghívják őket egy videóhívásra, amelyet a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet megtévesztő másolatán bonyolítanak le.
A hívás során a támadók előre rögzített felvételeket játszanak le olyan korábbi áldozatokról, akiket a célpont személyesen is ismer. Ezzel azt a látszatot keltik, hogy egy valós megbeszélés zajlik, ám a hívás közben szándékosan hanghibát szimulálnak. Ekkor egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn, amely arra kéri a felhasználót, hogy a hangprobléma javításához kattintson egy hivatkozásra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A javításnak álcázott link valójában egy kártékony programot tölt le az eszközre, amelyen keresztül a hackerek hozzáférnek az áldozat alkalmazásaihoz és névjegyzékéhez. Miután megszerezték a kapcsolatokat, a támadók titokban rögzítik magát a videóhívást is, a felvételt pedig később újabb kiszemeltek megtévesztésére használják fel, folyamatosan bővítve a lehetséges célpontok körét.
Az FBI szerint egy rendkívül hatékony pszichológiai manipulációról (social engineering) van szó, amely még a legtapasztaltabb és leginkább biztonságtudatos informatikai szakembereket is képes megtéveszteni. Patrick Grandy, a nyomozóiroda Los Angeles-i kirendeltségének vezetőhelyettese hangsúlyozta, hogy a módszer a mindennapi videókonferencia-platformokba és a személyes emberi kapcsolatokba vetett bizalmat használja ki. Mint fogalmazott, aki el sem tudja képzelni, hogy egy ilyen csapdába belesétáljon, annak egyszerűen nem elég élénk a fantáziája.
Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután fény derült több házasságon kívüli kapcsolatára, amelyek egyike súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett.
Figyelmeztetést adott ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, miután kiderült, hogy több külső weboldalon is megjelentek az ügynökaktákkal kapcsolatos adatbázisok.
Az Nvidia igazgatótanácsa jelenleg is tárgyal Jensen Huang vezérigazgató jövőjéről, miután napvilágot látott a második állítólagos viszonyának híre is.
A szigorú amerikai embargó titka: így jutnak hozzá a tiltott csúcstechnológiához a keleti katonai egyetemek
A kínai hadsereggel szoros kapcsolatban álló egyetem hozzájutott az Nvidia nagy teljesítményű, mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló H200-as chipjeihez.
Rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász üzenetekkel próbálta megtéveszteni többeket is.
Nem mindennapi állást hirdetett a NASA: a Holdra keresnek embereket, ezeknek a feltételeknek kell megfelelni
A NASA olyanok jelentkezését várja, akik tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai területen szerzett mesterdiplomával rendelkeznek.
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített...
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban
A Google egy gyors biztonsági ellenőrzés elvégzését javasolja minden Gmail-felhasználónak.
Visszatért a legendás Walkman fejhallgató, a Sony dobta piacra: van benne egy csavar is - így működik a készülék
Az új MDR-3R külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredeti modellel, a csomagban pedig a klasszikus narancssárga mellett kék szivacsok is találhatók.
Nem telik el nap, hogy ne olvasnánk újabb átverésekről, biztonsági résekről, kiberbűncselekményekről.
Így csaptak le a hackerek az európai boltláncokra: döbbenetes, milyen könnyen bejutottak a boltok rendszereibe
Alapvető kiberbiztonsági mulasztások tehették lehetővé a kibertámadást, amely során hackerek távolról emelték meg a hűtőpultok hőmérsékletét több európai szupermarketben.
Két ember, egy termék, két ár: így tüntetik el az algoritmusok a megspórolt pénzünket, a privát ablak sem véd
Rab Árpád: az algoritmusok célja, hogy minden vevőtől a lehető legtöbbet szedjék be. A jövőkutató szerint a tudatos egyéniségek megúszhatják a lehúzást.
Kimondta a Nobel-díjas kutató: globális katasztrófát okozhat az AI - egy évtizeden belül eldől, képes-e kezelni az emberiség a veszélyeket
A kutató rendkívül aggasztónak tartja, ahogy a vezető fejlesztőcégek a piaci elsőségért folyó versenyben egyre nagyobb tudású modelleket dobnak piacra.
Rémálommá vált a bevásárlás több üzletben: lopással vádolnak ártatlan embereket egy új technológia miatt
Súlyos botrányt okoznak a nagy-britanniai üzletekben alkalmazott, mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszerek.
Riasztást adott ki az Apple: veszélyes kémszoftver terjed az iPhone-okon, 110 országban találták már meg
Az Apple 99 országban küldött riasztást az iPhone-felhasználóknak egy új, állami hátterű kémszoftveres támadás miatt.
Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak
Az Apple arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban.
Ott terjed a leggyorsabban a mesterséges intelligencia Magyarországon, ahol senki sem várná: egy év alatt háromszorosára ugrott az arány az építőiparban
A piaci hatások megítélése – vagyis az AI adott iparágra gyakorolt átalakító hatásának értékelése – az első riadalom elmúlása után jelentősen változott.
A robbanásszerű fejlődés motorja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek iránti, világszerte exponenciálisan növekvő igény.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.