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Kiderült, hol landolt a zsákmány a történelem egyik legnagyobb kriptocsalása után: az állam támogatta a hackereket

Pénzcentrum
2026. november 13. 17:45 3 perc

Több mint 400 millió dollárnyi kriptovalutát zsákmányoltak észak-koreai állami hátterű hackerek az elmúlt másfél évben egy kifinomult csalássorozattal. Az amerikai hatóságok tájékoztatása szerint a támadók hamis videóhívásokkal tévesztették meg az áldozatokat, hogy megszerezzék a személyazonosságukat és hozzáférjenek a vagyonukhoz - írja a BBC.

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A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által FaceStealernek keresztelt módszernek több mint kilencszázan estek áldozatul az elmúlt tizennyolc hónapban. A hatóság kiberbiztonsági igazgatója, Brett Leatherman rámutatott arra, hogy a phenjani rezsim az ilyen nagyszabású kriptovaluta-lopásokból származó dollármilliárdokból finanszírozza illegális fegyverprogramját.

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A mostani leleplezés alig egy héttel azután történt, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance bejelentette, hogy kamunak bizonyuló állásinterjúk segítségével rekordösszegű, 6,3 milliárd dollárt loptak el a vállalattól. Az amerikai bűnüldöző szervek ezt a mindeddig legnagyobb kriptotámadást is Észak-Koreához kötik, jóllehet Phenjan tagadja a vádakat.

A legújabb, FaceStealer nevű kampány agresszíven célozza a kriptovaluta- és a web3-szektor szereplőit, különösen azokat a szakembereket, akik nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésével és karbantartásával foglalkoznak. Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bűnözők hamis vagy feltört közösségimédia-fiókokon keresztül veszik fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal, majd meghívják őket egy videóhívásra, amelyet a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet megtévesztő másolatán bonyolítanak le.

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A hívás során a támadók előre rögzített felvételeket játszanak le olyan korábbi áldozatokról, akiket a célpont személyesen is ismer. Ezzel azt a látszatot keltik, hogy egy valós megbeszélés zajlik, ám a hívás közben szándékosan hanghibát szimulálnak. Ekkor egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn, amely arra kéri a felhasználót, hogy a hangprobléma javításához kattintson egy hivatkozásra.

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A javításnak álcázott link valójában egy kártékony programot tölt le az eszközre, amelyen keresztül a hackerek hozzáférnek az áldozat alkalmazásaihoz és névjegyzékéhez. Miután megszerezték a kapcsolatokat, a támadók titokban rögzítik magát a videóhívást is, a felvételt pedig később újabb kiszemeltek megtévesztésére használják fel, folyamatosan bővítve a lehetséges célpontok körét.

Az FBI szerint egy rendkívül hatékony pszichológiai manipulációról (social engineering) van szó, amely még a legtapasztaltabb és leginkább biztonságtudatos informatikai szakembereket is képes megtéveszteni. Patrick Grandy, a nyomozóiroda Los Angeles-i kirendeltségének vezetőhelyettese hangsúlyozta, hogy a módszer a mindennapi videókonferencia-platformokba és a személyes emberi kapcsolatokba vetett bizalmat használja ki. Mint fogalmazott, aki el sem tudja képzelni, hogy egy ilyen csapdába belesétáljon, annak egyszerűen nem elég élénk a fantáziája.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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