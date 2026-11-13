74 országban, köztük Magyarországon is megbénult a Teams és az Outlook

Világszerte 74 országban okoz komoly fennakadásokat a Microsoft csütörtök délután kezdődött globális rendszerleállása, amely még péntek reggel is felhasználók tömegeit érinti. A hiba az Outlook, a Copilot és a Teams működését bénította meg, emellett kormányzati és rendvédelmi rendszereket is leállított. A probléma hátterében nagy valószínűséggel egy hibás szoftverfrissítés áll.

Az amerikai technológiai óriás folyamatosan elemzi a diagnosztikai adatokat a hiba pontos okának feltárása érdekében. Bár a szervereket a megoldás reményében újraindították, a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a hálózati forgalom hirtelen megugrásával a szolgáltatások ismét összeomolhatnak. Az üzemzavarokat monitorozó Downdetector adatai szerint a hiba észlelését követő egy órán belül hetvennégy országból – köztük Magyarországról is – tömegesen érkeztek a hibabejelentések, a rendszerek pedig sokaknál azóta sem álltak helyre. - írta meg a 24.hu.

A szolgáltatáskiesés globális méreteit jól mutatja, hogy péntek reggelre Ausztráliában a hírszerzés és a rendőrség informatikai hálózata is megbénult. Új-Zélandon a kormányhivatalok és a vállalatok kénytelenek voltak offline üzemmódra váltani, továbbá teljesen felfüggesztették a vízumkérelmek elbírálását is. Tony Burke ausztrál kiberbiztonsági miniszter tájékoztatása alapján a Microsoft kizárta a kibertámadás lehetőségét. A hivatalos közlések szerint a jelenlegi helyzet a 2024-es CrowdStrike-incidenshez hasonló, így vélhetően egy hibás szoftverfrissítés okozza a tömeges informatikai leállást.