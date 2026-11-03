Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Bár az Apple várakozáson felüli negyedéves pénzügyi eredményekről számolt be az iPhone 18 Pro modellek iránti élénk keresletnek köszönhetően, a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban. A cég részvényei a gyengébb előrejelzések hatására 2 százalékos mínuszba kerültek a zárás utáni kereskedésben, miközben az új vezérigazgató, John Ternus irányítása alatt jelentős stratégiai változások zajlanak.

A vállalat pénzügyi negyedik negyedéves árbevétele elérte a 114,48 milliárd dollárt, felülmúlva a 113,39 milliárdos elemzői várakozásokat, miközben az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,10 dollár lett a becsült 1,99 dollárral szemben. A decemberrel záruló negyedévre ugyanakkor az Apple a bruttó fedezeti hányad csökkenésére számít, így a mutató a mostani 47,9 százalékról 45–46 százalék közé eshet vissza. Emellett a szolgáltatási üzletág bevételeinek növekedését is csupán 8–9 százalékra becsülik, ami elmarad az elemzők által várt 10,7 százaléktól.

A profitabilitásra a mesterséges intelligencia térnyerése miatt megugró memóriachip-árak helyeznek nyomást, amelyek Kevan Parekh pénzügyi igazgató szerint jövőre tovább emelkednek majd. Az ellátás biztosítása érdekében a cég szorosan együttműködik a beszállítóival, és a negyedév során 33 milliárd dollárral növelte beszerzési kötelezettségvállalásait. A dráguló alkatrészek hatását az Apple részben áremelésekkel igyekezett ellensúlyozni, így az iPhone 18 Pro megjelenésekor 100 dollárral drágították a korábbi iPhone 17 modelleket, valamint több MacBook árát is megemelték.

A költségeket az is növeli, hogy a Siri AI részben a Google felhőalapú infrastruktúráján fut. A vállalat ennek ellensúlyozására az iCloud+ előfizetések drágítását tervezi, bár a pontos árakat még nem hozták nyilvánosságra. John Ternus emellett közölte, hogy használati korlátokat vezetnek be a szerveroldali modellekre támaszkodó funkcióknál, így a Siri AI és az intelligens képszerkesztő esetében is.

A szeptemberben kinevezett új vezérigazgató több évtizedes hagyományokkal szakítva alakította át a termékbevezetések rendjét. Az eddigi őszi dömping helyett idén szakaszosan jelennek meg az új telefonok, így az iPhone Pro és az első összehajtható modell, az iPhone Duo még ebben az évben a boltokba kerül, míg a többi készülék csak jövőre érkezik. Emellett piacra dobták a cég első érintőképernyős laptopjait és első okosotthon-központját is, amivel az elemzők szerint a bevételek év közbeni egyenletesebb eloszlását szeretnék elérni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A múlt hónapban bemutatott iPhone Duo online készletei órák alatt elfogytak, ám a készülékkel kapcsolatban több vásárló is a kijelző berepedésére panaszkodott. Ternus a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a meghibásodás csak a telefonok egy nagyon kis töredékét érinti, és ezeket a darabokat kicserélik. Sokkal nagyobb problémát jelent a gyártási kapacitás szűkössége, mivel a cég jelenleg nem tudja kielégíteni a hatalmas keresletet, és a cégvezető szerint azt sem tudják megjósolni, mikorra kerül egyensúlyba a kereslet és a kínálat.

A negyedéves iPhone-eladások – amelyekben az iPhone 18 Pro már szerepelt, a Duo viszont még nem – 57,58 milliárd dollárt tettek ki, felülmúlva az 56,54 milliárdos várakozásokat. A Mac számítógépek értékesítése 10,79 milliárd dollárt hozott a várt 9,61 milliárd helyett, a szolgáltatások pedig az előrejelzéseknek megfelelően 31,57 milliárd dollárt termeltek. Az iPadek (6,23 milliárd dollár) és a viselhető eszközök (8,30 milliárd dollár) forgalma ugyanakkor elmaradt a becslésektől, ahogy a kínai piacon elért 17,54 milliárd dolláros bevétel is alulmúlta a várt 18,58 milliárd dollárt. A memóriapiaci hírek hatására a Micron részvényei több mint 1 százalékkal erősödtek a zárás utáni kereskedésben, és drágultak a chipgyártó berendezéseket szállító KLA Corp, valamint az Applied Materials papírjai is.