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Az új iPhone 18 Pro hátulján található kameracsoport, az Apple-logó és egyéb érzékelők.
Tech

Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Pénzcentrum
2026. november 3. 15:44 3 perc

Bár az Apple várakozáson felüli negyedéves pénzügyi eredményekről számolt be az iPhone 18 Pro modellek iránti élénk keresletnek köszönhetően, a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban. A cég részvényei a gyengébb előrejelzések hatására 2 százalékos mínuszba kerültek a zárás utáni kereskedésben, miközben az új vezérigazgató, John Ternus irányítása alatt jelentős stratégiai változások zajlanak.

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A vállalat pénzügyi negyedik negyedéves árbevétele elérte a 114,48 milliárd dollárt, felülmúlva a 113,39 milliárdos elemzői várakozásokat, miközben az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,10 dollár lett a becsült 1,99 dollárral szemben. A decemberrel záruló negyedévre ugyanakkor az Apple a bruttó fedezeti hányad csökkenésére számít, így a mutató a mostani 47,9 százalékról 45–46 százalék közé eshet vissza. Emellett a szolgáltatási üzletág bevételeinek növekedését is csupán 8–9 százalékra becsülik, ami elmarad az elemzők által várt 10,7 százaléktól.

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A profitabilitásra a mesterséges intelligencia térnyerése miatt megugró memóriachip-árak helyeznek nyomást, amelyek Kevan Parekh pénzügyi igazgató szerint jövőre tovább emelkednek majd. Az ellátás biztosítása érdekében a cég szorosan együttműködik a beszállítóival, és a negyedév során 33 milliárd dollárral növelte beszerzési kötelezettségvállalásait. A dráguló alkatrészek hatását az Apple részben áremelésekkel igyekezett ellensúlyozni, így az iPhone 18 Pro megjelenésekor 100 dollárral drágították a korábbi iPhone 17 modelleket, valamint több MacBook árát is megemelték.

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A költségeket az is növeli, hogy a Siri AI részben a Google felhőalapú infrastruktúráján fut. A vállalat ennek ellensúlyozására az iCloud+ előfizetések drágítását tervezi, bár a pontos árakat még nem hozták nyilvánosságra. John Ternus emellett közölte, hogy használati korlátokat vezetnek be a szerveroldali modellekre támaszkodó funkcióknál, így a Siri AI és az intelligens képszerkesztő esetében is.

A szeptemberben kinevezett új vezérigazgató több évtizedes hagyományokkal szakítva alakította át a termékbevezetések rendjét. Az eddigi őszi dömping helyett idén szakaszosan jelennek meg az új telefonok, így az iPhone Pro és az első összehajtható modell, az iPhone Duo még ebben az évben a boltokba kerül, míg a többi készülék csak jövőre érkezik. Emellett piacra dobták a cég első érintőképernyős laptopjait és első okosotthon-központját is, amivel az elemzők szerint a bevételek év közbeni egyenletesebb eloszlását szeretnék elérni.

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A múlt hónapban bemutatott iPhone Duo online készletei órák alatt elfogytak, ám a készülékkel kapcsolatban több vásárló is a kijelző berepedésére panaszkodott. Ternus a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a meghibásodás csak a telefonok egy nagyon kis töredékét érinti, és ezeket a darabokat kicserélik. Sokkal nagyobb problémát jelent a gyártási kapacitás szűkössége, mivel a cég jelenleg nem tudja kielégíteni a hatalmas keresletet, és a cégvezető szerint azt sem tudják megjósolni, mikorra kerül egyensúlyba a kereslet és a kínálat.

A negyedéves iPhone-eladások – amelyekben az iPhone 18 Pro már szerepelt, a Duo viszont még nem – 57,58 milliárd dollárt tettek ki, felülmúlva az 56,54 milliárdos várakozásokat. A Mac számítógépek értékesítése 10,79 milliárd dollárt hozott a várt 9,61 milliárd helyett, a szolgáltatások pedig az előrejelzéseknek megfelelően 31,57 milliárd dollárt termeltek. Az iPadek (6,23 milliárd dollár) és a viselhető eszközök (8,30 milliárd dollár) forgalma ugyanakkor elmaradt a becslésektől, ahogy a kínai piacon elért 17,54 milliárd dolláros bevétel is alulmúlta a várt 18,58 milliárd dollárt. A memóriapiaci hírek hatására a Micron részvényei több mint 1 százalékkal erősödtek a zárás utáni kereskedésben, és drágultak a chipgyártó berendezéseket szállító KLA Corp, valamint az Applied Materials papírjai is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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