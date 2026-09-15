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Tech

Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 11:12

Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet. Ezúttal a Google DeepMind egykori munkatársa csatlakozott a vészharangot kongatók egyre népesebb táborához.

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Bilal Chughtai, aki kutatómérnökként dolgozott a Google DeepMindnál, és LinkedIn-profilja alapján 2026 júliusában távozott a vállalattól, hétfőn az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: őszintén hiszi, hogy a mesterséges intelligencia mindannyiunk elpusztítására képes, és meglehet, hogy a társadalom hamarosan kifut az időből a katasztrófa elkerülésére. Chughtai a cégnél az általános mesterséges intelligencia biztonságával (AGI-safety) és az úgynevezett értékigazítással (alignment research) foglalkozott, emellett társszerzőként több tudományos publikációban is közreműködött.

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A bejelentés egy hete tartó láncreakció újabb állomása. A sort az Anthropic kutatója, Jacob Coxon nyitotta meg, aki a múlt héten közölte: részben azért távozott a cégtől, mert az MI-t fejlesztő szakemberek komolyan úgy vélik, hogy a technológia az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja. Coxon állítását az Anthropic egy másik kutatója, Evan Hubinger is megerősítette, hozzátéve, hogy szerinte tíz százaléknál is nagyobb az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia a következő évtizedben az egész emberiség kipusztulásához vezet - írta meg a Reuters.

A figyelmeztetések hatására az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a hétvégén a fejlett MI-fejlesztések ütemének lassítására szólított fel. Kezdeményezése szokatlan támogatásra talált, hiszen Elon Musk (SpaceXAI) és Sam Altman, az OpenAI vezetője egyaránt kiállt mellette, ami széles körű vitát váltott ki a technológiával kapcsolatos katasztrófa-forgatókönyvekről.

Chughtai hangsúlyozta, hogy létezik biztonságos út, ehhez azonban összehangolt fellépésre van szükség az MI-vállalatok közötti eszeveszett verseny megfékezésére. Kiemelte, hogy a fejlesztések ütemét olyan szinthez kell igazítani, amelyet a társadalom még képes lekövetni, és ahol a felmerülő kockázatokat a súlyos károk bekövetkezése előtt kezelni lehet.

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Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor a közösségi médiában határozottan elutasította a figyelmeztetéseket, az iparág szabályozására tett kísérleteket pedig átverésnek nevezte.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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