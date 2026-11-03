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Hong Kong, Hong Kong SAR - 2014. november 08.:Egy forgalmas Apple Store Hong Kongban, az IFC bevásárlóközpontban, Hong Kongban.
Tech

Riasztást adott ki az Apple: veszélyes kémszoftver terjed az iPhone-okon, 110 országban találták már meg

Pénzcentrum
2026. november 3. 17:50 2 perc

Az Apple 99 országban küldött riasztást az iPhone-felhasználóknak egy új, állami hátterű kémszoftveres támadás miatt. A célkeresztbe került érintettek – köztük német politikusok és kormánytagok – készülékei akár felhasználói beavatkozás nélkül is veszélybe kerülhettek, így a vállalat azonnali óvintézkedéseket javasol.

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Az idén augusztusi, 110 országot érintő támadási hullám után a technológiai óriás most újabb kiberbiztonsági riadót fújt. Az Apple a szokásához híven ezúttal sem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan kik állhatnak az akció hátterében. A kiküldött értesítés önmagában még nem jelenti azt, hogy a készülék biztosan megfertőződött, csupán arra figyelmeztet, hogy a tulajdonos célponttá vált, ezért érdemes megelőző lépéseket tennie - írta a Financial Times.

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A fenyegetés súlyosságát jelzi, hogy a napokban több német parlamenti képviselő és kormánytag is kapott ilyen riasztást. A német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) emiatt sürgős tájékoztatást adott ki, amelyben azt tanácsolta az érintetteknek, hogy a továbbiakban tekintsék kompromittálódottnak a készülékeiket.

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A német kormány már megkezdte az eset körülményeinek kivizsgálását. A támadók dolgát jelentősen megkönnyítette, hogy egy úgynevezett nulla kattintásos (zero-click) sebezhetőséget használtak ki. Ez azt jelenti, hogy a behatoláshoz nem volt szükség semmilyen felhasználói interakcióra – például egy gyanús hivatkozás megnyitására –, hanem elegendő volt csupán a célpontok telefonszámának ismerete.

Azok számára, akik megkapták a figyelmeztetést, az Apple a hivatalos támogatási oldalán részletezi a szükséges teendőket. A kiberbiztonsági szakemberek ilyen esetekben elsősorban a készülékekbe épített Zárt mód (Lockdown Mode) bekapcsolását javasolják, amely szigorúan korlátozza a telefon egyes funkcióit, hatékonyan védekezve a hasonló kémszoftverekkel szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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