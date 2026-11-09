Nem mindennapi állást hirdetett a NASA: a Holdra keresnek embereket, ezeknek a feltételeknek kell megfelelni

A NASA megkezdte az új űrhajósok toborzását az Artemis-programhoz, akik a jövőben a Holdon élnek és dolgozhatnak. Ezzel párhuzamosan az űrügynökség egy 10 milliárd dolláros, tíz évre szóló keretszerződést is meghirdetett a holdi logisztikai feladatok ellátására, jelentette a HVG.

Az amerikai űrügynökség a napokban közzétett felhívásában olyan szakembereket keres, akik tevékenyen részt vesznek a Holdra való visszatérésben és az állandó holdbázis felépítésében. A kiválasztott jelentkezők átfogó kiképzést kapnak a holdfelszíni munkavégzésre, és felkészítik őket a Földön kívüli életre.

A pozíció betöltésének szigorú feltételei vannak. A NASA kizárólag olyan amerikai állampolgárok jelentkezését várja, akik tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai területen szerzett mesterdiplomával rendelkeznek, továbbá igazolt fizikai és biológiai ismeretekkel bírnak.

A pályázatokat december 3-ig lehet benyújtani, az új űrhajósjelölteket pedig a tervek szerint jövő év végén, 2027-ben választja ki a szervezet.

Mindezzel párhuzamosan a NASA egy nyolc vállalatot érintő pályázatot is kiírt a jövőbeli holdfelszíni teherszállítási feladatok elvégzésére. A potenciális partnerek között szerepel a SpaceX, a Blue Origin és a Lockheed Martin Space, a Boeing azonban a Starliner-program korábbi problémái miatt kimaradt a névsorból. A rugalmas feltételrendszerű, 10 milliárd dollár összértékű keretszerződést a következő tíz évre kötik meg, a projekteket pedig várhatóan több cég között osztják majd el.