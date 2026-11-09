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Artemis II hold NASA űrmisszió
Tech

Nem mindennapi állást hirdetett a NASA: a Holdra keresnek embereket, ezeknek a feltételeknek kell megfelelni

Pénzcentrum
2026. november 9. 13:18 2 perc

A NASA megkezdte az új űrhajósok toborzását az Artemis-programhoz, akik a jövőben a Holdon élnek és dolgozhatnak. Ezzel párhuzamosan az űrügynökség egy 10 milliárd dolláros, tíz évre szóló keretszerződést is meghirdetett a holdi logisztikai feladatok ellátására, jelentette a HVG.

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Az amerikai űrügynökség a napokban közzétett felhívásában olyan szakembereket keres, akik tevékenyen részt vesznek a Holdra való visszatérésben és az állandó holdbázis felépítésében. A kiválasztott jelentkezők átfogó kiképzést kapnak a holdfelszíni munkavégzésre, és felkészítik őket a Földön kívüli életre.

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A pozíció betöltésének szigorú feltételei vannak. A NASA kizárólag olyan amerikai állampolgárok jelentkezését várja, akik tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai területen szerzett mesterdiplomával rendelkeznek, továbbá igazolt fizikai és biológiai ismeretekkel bírnak.

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A pályázatokat december 3-ig lehet benyújtani, az új űrhajósjelölteket pedig a tervek szerint jövő év végén, 2027-ben választja ki a szervezet.

Mindezzel párhuzamosan a NASA egy nyolc vállalatot érintő pályázatot is kiírt a jövőbeli holdfelszíni teherszállítási feladatok elvégzésére. A potenciális partnerek között szerepel a SpaceX, a Blue Origin és a Lockheed Martin Space, a Boeing azonban a Starliner-program korábbi problémái miatt kimaradt a névsorból. A rugalmas feltételrendszerű, 10 milliárd dollár összértékű keretszerződést a következő tíz évre kötik meg, a projekteket pedig várhatóan több cég között osztják majd el.
Címlapkép: Getty Images
#tech #pályázat #toborzás #űrhajó #amerikai egyesült államok #hold #űrkutatás #nasa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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