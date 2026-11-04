2026. november 4. szerda Károly
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
arcfelismerés, ai, bevásárlás
Tech

Rémálommá vált a bevásárlás több üzletben: lopással vádolnak ártatlan embereket egy új technológia miatt

Pénzcentrum
2026. november 4. 09:45 3 perc

Súlyos botrányt okoznak a nagy-britanniai üzletekben alkalmazott, mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszerek, amelyek több ártatlan vásárlót gyanúsítottak meg tévesen bolti lopással. Az egyre szaporodó, esetenként nyilvános megszégyenítéssel járó hibák miatt már a brit parlament is vizsgálja az ügyet, miközben a tévesen megvádolt emberek szinte tehetetlenek a technológiával szemben - írta a Médiapiac.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre több panasz érkezik a brit boltokban működő arcfelismerő szoftverek miatt. Az egyik vásárlót például egy Home Bargains üzletből küldték el lopás gyanújával, pedig csupán vitaminokat akart venni. Az eset annyira megviselte a férfit, hogy később már félt bemenni bármilyen boltba. Egy másik alkalommal egy nőt azzal vádoltak meg, hogy nagy mennyiségű húst lopott egy Budgens üzletből, holott a férjével együtt hónapok óta nem is jártak ott. A téves vád okozta stressz olyan súlyos volt, hogy a beszámolók szerint a férj egész testében remegett a szembesítéskor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sorozatos incidensek miatt a brit parlamentben külön meghallgatást szerveztek, ahol az ártatlanul megvádolt vásárlók személyesen mondhatták el tapasztalataikat. Az eseményen részt vett Allison Gardner munkáspárti képviselő és a Big Brother Watch nevű jogvédő szervezet is. A történetekből kiderült, hogy egyeseket már a belépéskor feltartóztattak, míg másokat a kasszánál vontak felelősségre. Arra is volt példa, hogy a rendszer nem az érintettet, hanem a mögötte haladó személyt azonosította problémásként.

A botrány középpontjában a Facewatch nevű arcfelismerő technológia áll, amelyet több ezer brit boltban – köztük a Sainsbury's áruházlánc kétszáz üzletében – használnak. A szoftver elemzi a belépők arcát, majd összeveti egy korábban problémásnak ítélt személyeket tartalmazó adatbázissal. A téves találatoknak súlyos következményei vannak, különösen akkor, ha a bolti dolgozók fenntartások nélkül bíznak a gép ítéletében.

Kapcsolódó cikkeink:

A Facewatch visszautasítja, hogy a hibás azonosítás általános jelenség lenne a rendszerüknél. A cég szerint a szoftver naponta több ezer üzletben működik megbízhatóan, a tévesztések pedig ritka kivételeknek számítanak. Kiemelték azt is, hogy miközben a technológia működéséért ők felelnek, a vásárlókkal szembeni fellépés módjáért már az adott üzlet vezetése és személyzete tartozik felelősséggel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a gyanúba keveredett emberek szinte alig tudják tisztázni magukat. Bár a brit adatvédelmi szabályok szerint kikérhetik a róluk tárolt információkat, az eljárás rendkívül lassú, és egyáltalán nem garantálja, hogy az érintetteket törlik a megfigyelési listákról.

A brit adatvédelmi hatóság (ICO) megrázónak nevezte az eseteket, Allison Gardner képviselő pedig jelezte, hogy miniszteri szintre emeli az ügyet. A történtek ismét rávilágítanak arra, milyen komoly veszélyeket rejt, ha a mesterséges intelligencia hibás döntései érdemi emberi kontroll nélkül, közvetlenül avatkoznak be a mindennapokba.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #tech #bolt #lopás #adatvédelem #parlament #technológia #nagy-britannia #vásárlók #mesterséges intelligencia #ai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:14
12:02
11:52
11:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
november 3. 19:45 Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 4.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
2026. november 4.
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
2026. november 3.
Meglepő számok láttak napvilágot a magyar egészségügyről: ennyiszer járunk orvoshoz egy évben
2026. november 3.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
NAPTÁR
Tovább
2026. november 4. szerda
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
2
2 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
3
3 hete
Pillanatok alatt tűnhet el a pénz a magyarok bankszámláiról: új módszerrel fosztják ki az ügyfeleket
4
4 hete
Megszólalt a Revolut és az OTP is a tömeges visszatérítésekről
5
2 hónapja
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:44
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:10
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
Agrárszektor  |  2026. november 4. 11:29
Beindultak a kifizetések: több ezer magyarhoz érkezik pénz a napokban