Nagy dobásra készül a Meta: már idén kiadhatják a Facebook-karkötőt?

A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
A Meta ismét saját okosóra fejlesztésébe kezdett, és az eszköz akár még idén piacra kerülhet. A vállalat korábban már leállított egy hasonló projektet, most azonban újra megpróbálhatja meghódítani a telített piacot – számolt be róla a The Information.
Saját okosóra piacra dobásán dolgozhat a Meta. A jelentés szerint a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló vállalat egészségügyi és mesterségesintelligencia-alapú funkciókkal látná el az eszközt, amely akár még az idei évben megjelenhet a boltokban.
A The Verge felidézte: a cég már 2022-ben is dolgozott egy okosóra-projekten, ám technikai nehézségek és költségcsökkentési intézkedések miatt végül lefújták a fejlesztést, így az eszköz sosem került piacra.
A mostani modell a hírek szerint a Malibu 2 kódnevet viseli. Amennyiben valóban bemutatják, komoly versenyhelyzettel kell szembenéznie, mivel az okosórák piaca erősen telített. Az olyan nagy szereplők mellett, mint az Apple, a Samsung vagy a Garmin, nehéz lesz érdemi piaci részesedést szerezni.
A The Information arról is beszámolt, hogy a Meta a Ray-Ban Display okosszemüvegének frissítésén is dolgozhat, ám az új eszközök pontos specifikációiról egyelőre nem közöltek részleteket.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
