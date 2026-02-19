Nagy dobásra készül a Meta: már idén kiadhatják a Facebook-karkötőt?

A Meta ismét saját okosóra fejlesztésébe kezdett, és az eszköz akár még idén piacra kerülhet. A vállalat korábban már leállított egy hasonló projektet, most azonban újra megpróbálhatja meghódítani a telített piacot – számolt be róla a The Information.

Saját okosóra piacra dobásán dolgozhat a Meta. A jelentés szerint a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló vállalat egészségügyi és mesterségesintelligencia-alapú funkciókkal látná el az eszközt, amely akár még az idei évben megjelenhet a boltokban.

A The Verge felidézte: a cég már 2022-ben is dolgozott egy okosóra-projekten, ám technikai nehézségek és költségcsökkentési intézkedések miatt végül lefújták a fejlesztést, így az eszköz sosem került piacra.

A mostani modell a hírek szerint a Malibu 2 kódnevet viseli. Amennyiben valóban bemutatják, komoly versenyhelyzettel kell szembenéznie, mivel az okosórák piaca erősen telített. Az olyan nagy szereplők mellett, mint az Apple, a Samsung vagy a Garmin, nehéz lesz érdemi piaci részesedést szerezni.

A The Information arról is beszámolt, hogy a Meta a Ray-Ban Display okosszemüvegének frissítésén is dolgozhat, ám az új eszközök pontos specifikációiról egyelőre nem közöltek részleteket.