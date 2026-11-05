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Alulnézet egy elektromos robogón haladó férfiról. A háttérben közlekedési lámpák láthatók.
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Mutatjuk, hol tilos már most rollerezni vidéken: Szegeden 107 bírságot osztottak ki a rollereseknek, és még csak most jön az átfogó KRESZ-szigor

HelloVidék
2026. november 5. 06:30 5 perc

Egyre több helyen okoznak komoly konfliktust az elektromos rollerek, a gyalogosok biztonsága miatt pedig már több vidéki önkormányzat is lépett. Szegeden a szabálytalanul közlekedőket és parkolókat már bírságolják, Kaposváron a sétálóövezetből tiltották ki a rollereket, Békéscsabán pedig a bérelhető járművekre vonatkoznak külön korlátozások. Közben országos szinten is új szabályok készülnek: a kormány november 5-ig várja a véleményeket az elektromos rollerek KRESZ-módosításáról.

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Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés megszokott szereplőivé váltak, ám a gyors terjedésük egyre több konfliktust és balesetveszélyes helyzetet is hozott magával. A gyalogosok biztonsága érdekében több vidéki településen már helyi korlátozásokat vezettek be: van, ahol a járdákon és a sétálóövezetekben tiltották meg a használatukat, máshol a bérelhető járművek sebességét korlátozták, vagy egyes közterületekről tiltották ki őket. Miközben országosan is új szabályozás készül, mutatjuk, mely vidéki városokban és milyen előírásokkal találkozhatnak a rolleresek.

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Szegeden már több mint száz bírságot szabtak ki

Szegeden idén január 1-jétől léptek életbe azok a helyi előírások, amelyek az elektromos és más gépi meghajtású közlekedési, sport- és szabadidős eszközök használatát szabályozzák. A városban tilos elektromos rollerrel közlekedni a gyalogutakon, a gyalogosövezetekben, valamint a közös gyalog- és kerékpárutak gyalogosoknak fenntartott részén.

A parkolásra is figyelni kell: a rollereket nem lehet zöldterületen vagy úgy letenni, hogy azok akadályozzák a gyalogosforgalmat. Különösen fontos, hogy a járművek ne kerüljenek a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő vezetősávokra.

A szabályszegőket az év első hét hónapjában még csak figyelmeztették, augusztus 10. és október 30. között azonban már 107 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők. A szigorítás hátterében a balesetek számának növekedése is áll: a Szegedi Tudományegyetem igazságügyi orvostani intézetének vezetője egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy a városban hetente mintegy húsz, rollerezéssel összefüggő sérülés miatt kórházba kerülő embert látnak el.

Kaposváron a sétálóövezetben már csak tolni lehet a rollert

Május 1-jétől lépett életbe Kaposváron is a helyi rendeletmódosítás, amely a sétálóövezetben korlátozza az elektromos rollerek és több hasonló eszköz használatát. A szabály nemcsak az elektromos rollerekre, hanem a segwayekre, hoverboardokra és elektromos gördeszkákra is vonatkozik. Az érintett területeken ezekkel a járművekkel nem szabad közlekedni: csak leszállva, gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet áthaladni. A korlátozás az elektromos rásegítésű kerékpárokra nem vonatkozik.

A szabályozás több belvárosi utcát és közterületet érint, köztük a Fő utca sétálóutcai szakaszát, a Kossuth teret és az Ady Endre utcát. A városvezetés a gyalogosok biztonságával és a közlekedési konfliktusok megelőzésével indokolta a döntést. A rendőrség és a közterület-felügyelet azóta is ellenőrzi a szabályok betartását: szeptemberben egy közös akció során tucatnyi rolleres ellen kellett intézkedniük.

Békéscsabán a bérelhető rollerekre vonatkoznak a korlátozások

Más megoldást választottak Békéscsabán: a városban nincs külön, az elektromos rollerek használatát általánosan szabályozó önkormányzati rendelet, a közösségi rollerszolgáltatóval kötött megállapodás azonban több előírást is tartalmaz. A bérelhető rollerekkel a sétálóutcában, a főtéren és a piac környékén csak korlátozott sebességgel lehet közlekedni. A legfrissebb beszámolók szerint ezeken a területeken legfeljebb 15 kilométer/óra a megengedett tempó. Emellett a szolgáltató járműveivel egyes helyekre egyáltalán nem lehet behajtani. A tiltott területek közé tartozik például a Széchenyi-liget, a CsabaPark, az Előre Stadion és a temetők.

Fontos különbség tehát, hogy ezek az előírások a bérelhető rollerekre vonatkoznak, nem jelentenek általános, minden saját tulajdonú elektromos rollerre kiterjedő városi tilalmat.

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Pécsen a szabályozás előkészítése már szintén megkezdődött

Pécsen egyelőre nem vezettek be külön helyi szabályozást az elektromos rollerek használatára, bár a rendelet előkészítése korábban már megkezdődött. Lovász István címzetes főjegyző az MTI-nek elmondta: az önkormányzat megvárja az új országos KRESZ elfogadását, és csak ezt követően dönt arról, szükség van-e saját előírásokra. A városban 2023 óta működik elektromosroller-megosztó szolgáltatás, az elmúlt időszakban pedig többféle baleset is történt a járművek miatt. Rolleresek ütköztek kerékpárosokkal, autókkal és gyalogosokkal, de olyan eset is előfordult, hogy egy elektromos roller miatt egy autóbusz vezetőjének kellett vészfékeznie, aminek következtében több utas megsérült.

Szombathelyen is a gyalogosoké a Fő tér

Szombathelyen a Fő tér továbbra is gyalogosövezet: az elektromos rollereket ott csak tolni lehet, közlekedni velük nem. A városban korábban is felmerült, hogy a rollerek behajtását külön KRESZ-táblával korlátozzák. A helyi és rendőrségi adatok szerint a közlekedésbiztonsági probléma nem elhanyagolható: 2025 augusztusának végéig 18 olyan közlekedési balesetet regisztráltak a városban, amelyben elektromos roller is érintett volt.

Országosan is szigorodhatnak az elektromos rollerek szabályai

A helyi korlátozások mellett országos szinten is változás készül. A kormány október 28-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre azt a rendelettervezetet, amely külön járműkategóriaként kezelné a motoros rollereket a KRESZ-ben. A véleményezés határideje november 5., vagyis a szabályok egyelőre még nem hatályosak, a tervezet pedig az egyeztetés során változhat- írta a Pénzcentrum.

A javaslat két kategóriába sorolná az elektromos rollereket. A kis teljesítményű, legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes eszközöket már 14 éves kortól lehetne használni, a 18 év alatti vezetőknek azonban kötelező lenne a becsatolt kerékpáros vagy motoros bukósisak. A tervezet szerint ezekkel a rollerekkel legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel lehetne közlekedni, és a vezető szervezetében nem lehetne alkohol.

A 25 kilométer/óránál gyorsabb, nagy teljesítményű rollerekre szigorúbb előírások vonatkoznának: legalább 16 éves életkor, becsatolt motoros bukósisak és érvényes vezetői engedély kellene hozzájuk. A javaslat szerint egyik kategóriában sem lehetne utast szállítani, és vontatmányt sem lehetne a rollerekhez kapcsolni.

A tervezet jelenlegi szövege 2027. január 1-jei hatálybalépéssel számol, de ez még nem jelenti azt, hogy a szabályok biztosan ezen a napon életbe is lépnek. A végleges előírásokról a társadalmi egyeztetés lezárása és a jogalkotási folyamat után születhet döntés.
Címlapkép: Getty Images
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