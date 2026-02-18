Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat

Az Apple az AI-technológiára építve három új eszközön dolgozik: egy csíptethető kütyün, egy okosszemüvegen és egy AI-képességekkel felszerelt AirPods-fülhallgatón, írja a HVG.

A Bloomberg és a The Information értesülései szerint az Apple AI-alapú eszközök fejlesztésébe kezdett, hogy versenyképes maradjon a piacon. Az első termék egy AirTag-méretű készülék, amely kamerákkal felszerelve ruhára csíptethető.

A második újdonság egy okosszemüveg, kódnevén N50. Ez a piac már most is telített, és a Meta mellett a Snapchat is AI szemüvegeken dolgozik. Az Apple verziója nagyfelbontású kamerával érkezik, gyártása várhatóan még 2026 decemberében megkezdődik, a piacra pedig 2027-ben kerülhet.

A harmadik fejlesztés egy AI-képességekkel rendelkező AirPods-fülhallgató, amelyről részleteket egyelőre nem közöltek.

Mindhárom eszköz az iPhone-hoz kötött lesz, tehát nem önállóan működnek majd. Központi szerepet kap bennük a Siri virtuális asszisztens, amely a jelenlegi, korlátozott képességeihez képest jelentős frissítésen mehet keresztül.



