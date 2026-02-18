A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat
Az Apple az AI-technológiára építve három új eszközön dolgozik: egy csíptethető kütyün, egy okosszemüvegen és egy AI-képességekkel felszerelt AirPods-fülhallgatón, írja a HVG.
A Bloomberg és a The Information értesülései szerint az Apple AI-alapú eszközök fejlesztésébe kezdett, hogy versenyképes maradjon a piacon. Az első termék egy AirTag-méretű készülék, amely kamerákkal felszerelve ruhára csíptethető.
A második újdonság egy okosszemüveg, kódnevén N50. Ez a piac már most is telített, és a Meta mellett a Snapchat is AI szemüvegeken dolgozik. Az Apple verziója nagyfelbontású kamerával érkezik, gyártása várhatóan még 2026 decemberében megkezdődik, a piacra pedig 2027-ben kerülhet.
A harmadik fejlesztés egy AI-képességekkel rendelkező AirPods-fülhallgató, amelyről részleteket egyelőre nem közöltek.
Mindhárom eszköz az iPhone-hoz kötött lesz, tehát nem önállóan működnek majd. Központi szerepet kap bennük a Siri virtuális asszisztens, amely a jelenlegi, korlátozott képességeihez képest jelentős frissítésen mehet keresztül.
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.
Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz
Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei elég keményen odacsapnak a nyugatiaknak.
Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Egyre gyakoribbak a durva árvizek Magyarországon: meglepő felfedezést tettek magyar kutatók - ez lehet az oka
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
Elképesztő dologra jöttek rá magyar kutatók: rengeteg ember egészsége lehet most veszélyben - ez az oka
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
