Hatalmas technológiai bombát dob le a Meta: megszólalt az újításról Mark Zuckerberg is

A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál. A termékcsalád a Meta Ray-Ban Display mellett Oakley sportmodellel és a Ray-Ban Meta AI frissített változatával bővül - tudósított a The Guardian.

A Meta Ray-Ban Display lesz az első mainstream márkától származó okosszemüveg beépített kijelzővel a Google Glass kudarca óta. A klasszikus Wayfarer stílusú szemüveg kamerával, hangszórókkal és mikrofonnal rendelkezik, miközben megőrzi a hagyományos napszemüveg megjelenését.

A jobb lencse belső felületére vetített kis méretű, élénk színű kijelző a viselő látómezőjének alsó részén jelenik meg, és képes szöveget, képeket vagy akár élő videóhívásokat megjeleníteni. A kijelző csak használat közben látható, kívülről nem észlelhető, míg egy LED jelzi, amikor a kamera aktív.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a szerdai Meta Connect eseményen mutatta be az új terméket. "A szemüveg az egyetlen olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia lássa, amit te látsz, hallja, amit te hallasz" - mondta Zuckerberg a vállalat kaliforniai központjában.

Az új szemüveg, hasonlóan a népszerű Ray-Ban Meta AI modellhez, érintőpanellel és hangvezérléssel rendelkezik. A készülékhez vízálló karkötő is jár, amely érzékeli az alkar elektromos impulzusait, lehetővé téve a telefon-szerű felület kézmozdulatok segítségével történő irányítását. A Neural Band képes felismerni a csípéseket, simításokat, érintéseket és egyéb ismerős gesztusokat.

A szemüveg Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik Android vagy iPhone készülékekhez, és támogatja az üzenetküldést, videóhívásokat a Meta különböző alkalmazásain keresztül. Képes élő feliratokat vagy fordításokat megjeleníteni, navigációs útmutatást adni, zenei lejátszást vezérelni, valamint keresőként szolgálni fényképek készítésekor.

A Meta AI chatbotja képes képes és szöveges válaszokat adni kérdésekre, beleértve a lépésről lépésre haladó recepteket, festményekről vagy nevezetességekről szóló információkat, vagy a kamera segítségével a valós világról szóló egyéb adatokat.

Az akkumulátor vegyes használat mellett akár hat órán át bírja, és az összecsukható tokkal együtt összesen 30 órányi üzemidőt biztosít.

A Meta Ray-Ban Display szeptember 30-tól lesz elérhető az Egyesült Államokban 799 dolláros (kb. 262 ezer forint) kezdőáron, majd 2026 elején az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Kanadában is megvásárolható lesz.

A kijelzős szemüveg mellett a Meta bemutatta a kijelző nélküli Oakley Meta Vanguard sportmodellt is. A szemüveg az orrrészen elhelyezett kamerával, mikrofonokkal és hangszórókkal rendelkezik, amelyek zenehallgatásra, hívásokra és tartalmak rögzítésére használhatók edzés közben. A 66 grammos, vízálló szemüveg akár 9 órás üzemidővel rendelkezik.

Az Oakley Meta Vanguard ára 499 font (549 euró/499 dollár, vagyis nagyjából 164 ezer forint) lesz, és október 21-től lesz kapható, míg a Ray-Ban Meta AI frissített, második generációs változata - kétszeres akkumulátor-élettartammal és nagyobb felbontású videókamerával - 379 fontért (419 euró/379 dollár, kb. 124 ezer forint) érhető el.