Hatalmas technológiai bombát dob le a Meta: megszólalt az újításról Mark Zuckerberg is
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál. A termékcsalád a Meta Ray-Ban Display mellett Oakley sportmodellel és a Ray-Ban Meta AI frissített változatával bővül - tudósított a The Guardian.
A Meta Ray-Ban Display lesz az első mainstream márkától származó okosszemüveg beépített kijelzővel a Google Glass kudarca óta. A klasszikus Wayfarer stílusú szemüveg kamerával, hangszórókkal és mikrofonnal rendelkezik, miközben megőrzi a hagyományos napszemüveg megjelenését.
A jobb lencse belső felületére vetített kis méretű, élénk színű kijelző a viselő látómezőjének alsó részén jelenik meg, és képes szöveget, képeket vagy akár élő videóhívásokat megjeleníteni. A kijelző csak használat közben látható, kívülről nem észlelhető, míg egy LED jelzi, amikor a kamera aktív.
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a szerdai Meta Connect eseményen mutatta be az új terméket. "A szemüveg az egyetlen olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia lássa, amit te látsz, hallja, amit te hallasz" - mondta Zuckerberg a vállalat kaliforniai központjában.
Az új szemüveg, hasonlóan a népszerű Ray-Ban Meta AI modellhez, érintőpanellel és hangvezérléssel rendelkezik. A készülékhez vízálló karkötő is jár, amely érzékeli az alkar elektromos impulzusait, lehetővé téve a telefon-szerű felület kézmozdulatok segítségével történő irányítását. A Neural Band képes felismerni a csípéseket, simításokat, érintéseket és egyéb ismerős gesztusokat.
A szemüveg Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik Android vagy iPhone készülékekhez, és támogatja az üzenetküldést, videóhívásokat a Meta különböző alkalmazásain keresztül. Képes élő feliratokat vagy fordításokat megjeleníteni, navigációs útmutatást adni, zenei lejátszást vezérelni, valamint keresőként szolgálni fényképek készítésekor.
A Meta AI chatbotja képes képes és szöveges válaszokat adni kérdésekre, beleértve a lépésről lépésre haladó recepteket, festményekről vagy nevezetességekről szóló információkat, vagy a kamera segítségével a valós világról szóló egyéb adatokat.
Az akkumulátor vegyes használat mellett akár hat órán át bírja, és az összecsukható tokkal együtt összesen 30 órányi üzemidőt biztosít.
A Meta Ray-Ban Display szeptember 30-tól lesz elérhető az Egyesült Államokban 799 dolláros (kb. 262 ezer forint) kezdőáron, majd 2026 elején az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Kanadában is megvásárolható lesz.
A kijelzős szemüveg mellett a Meta bemutatta a kijelző nélküli Oakley Meta Vanguard sportmodellt is. A szemüveg az orrrészen elhelyezett kamerával, mikrofonokkal és hangszórókkal rendelkezik, amelyek zenehallgatásra, hívásokra és tartalmak rögzítésére használhatók edzés közben. A 66 grammos, vízálló szemüveg akár 9 órás üzemidővel rendelkezik.
Az Oakley Meta Vanguard ára 499 font (549 euró/499 dollár, vagyis nagyjából 164 ezer forint) lesz, és október 21-től lesz kapható, míg a Ray-Ban Meta AI frissített, második generációs változata - kétszeres akkumulátor-élettartammal és nagyobb felbontású videókamerával - 379 fontért (419 euró/379 dollár, kb. 124 ezer forint) érhető el.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta.
A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
