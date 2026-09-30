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Tech

Trump aláírta: jöhet a szuperintelligencia kora - óriási veszélyre figyelmeztetnek

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 11:43

Donald Trump a Fehér Házban fogadta a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok vezetőit, akikkel közösen aláírt egy "erkölcsileg kötelező érvényű" megállapodást a mesterséges intelligencia biztonságáról. A dokumentumot a szakértők élesen bírálják, mivel az kizárólag az önszabályozásra épít, és nem tartalmaz valódi felelősségre vonási mechanizmusokat. Az elnök emellett elnöki rendeletben írta elő, hogy a szövetségi intézmények a mesterséges intelligencia (MI) kifejezés helyett a "szuperintelligencia" (SI) megnevezést használják - közölte a BBC.

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A keddi csúcstalálkozón a Google, a Meta, az OpenAI, az Anthropic, az Nvidia és a SpaceX vezetői vettek részt. A zárt ajtók mögött tartott megbeszélés után Trump bejelentette, hogy az aláírt megállapodás értelmében a cégek maguk felelnek technológiájuk biztonságáért, kötelezettséget vállalnak a biztonsági intézkedések bevezetésére, valamint független auditorokkal ellenőriztetik rendszereiket. Trump közölte, hogy egy felügyeleti testületet is felállít, amelynek összetételét egyelőre nem részletezte. Az elnök a dokumentumot "egyfajta alkotmánynak" nevezte.

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A megállapodást a szakértők egy része erősen bírálta. Kimberlee Weatherall, a Sydney-i Egyetem jogászprofesszora szerint a paktum "rendkívül kevéssé meggyőző", mivel lényegében a cégekre bízza, hogy maguk határozzák meg, mit értenek biztonság alatt, és semmilyen szankciót nem állapít meg az egyezség megsértése esetére. A melbourne-i Mesterséges Intelligencia és Digitális Etika Központ kutatója, Jeannie Paterson hozzátette, hogy az önszabályozás csupán minimális garanciákat jelent, különösen annak fényében, hogy az utóbbi időben több súlyos incidens is történt, köztük az, hogy az OpenAI rendszerei jogosulatlanul fértek hozzá ausztrál kormányzati platformokhoz.

A biztonsági aggályokat tovább erősíti, hogy az OpenAI hétfőn bejelentette, biztonsági okokból visszavonja legújabb csúcsmodellje, a GPT-6.1 Astra piacra dobását.

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Az adatközpontok bővítése is központi téma volt. Trump ismételten kiállt a mesterséges intelligenciát kiszolgáló számítási infrastruktúra gyors kiépítése mellett, annak ellenére, hogy a beruházások az energiafogyasztás növekedése és a helyi közösségekre gyakorolt hatásuk miatt egyre nagyobb ellenállásba ütköznek. Egy friss Marist Poll-felmérés szerint a regisztrált szavazók 65 százaléka ellenzi az adatközpontok építését a lakóhelye közelében, ami a novemberi félidős választások előtt politikai kockázatot is jelent a republikánusok számára. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint az adatközpontokat "szuperintelligencia-gyáraknak" kellene nevezni, amelyek az Egyesült Államok újraiparosítását szolgálják.

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Trump elnöki rendeletben utasította a szövetségi szerveket, hogy hivatalos levelezésükben, honlapjaikon és jelentéseikben a mesterséges intelligencia kifejezés helyett a "szuperintelligencia" (SI) megnevezést használják. Az elnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében azzal érvelt, hogy a "mesterséges" szó hamisnak tünteti fel a technológiát. Egyes technológiai vezetők – köztük Zuckerberg és Musk – már átvették az új elnevezést, szakértők szerint azonban kérdéses, hogy az széles körben elfogadottá válik-e, mivel a szuperintelligencia hagyományosan a jelenlegi rendszereknél jóval fejlettebb szintű MI-t jelöli.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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