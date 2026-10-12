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Tech

Megszólalt a Revolut a visszautalásokról: A hiba a kártyatársasági elszámolási folyamatban keletkezett, nem az OTP Banknál

Pénzcentrum
2026. október 12. 16:18

Ismét megszólalt a Revolut a magyar ügyfeleket érintő tömeges visszautalások ügyében: a fintech cég szerint a hiba nem az OTP Banknál, mint korábban álították, hanem a kártyatársasági elszámolási folyamatban keletkezett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, október 8-án reggel több magyar Revolut-felhasználó azt tapasztalta, hogy korábbi kártyás vásárlásait sztornózták, a pénz pedig visszakerült a számlájára. Az eset Visa, Mastercard és Maestro kártyákat is érintett, a beszámolók szerint kizárólag magyarországi tranzakcióknál.

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A Revolut akkor azt nyilatkozta, hogy nem náluk történt technikai hiba, hanem az OTP Bank nem nyújtotta be időben a szükséges terhelési igényléseket, miatt a fizetési hálózat szabályai alapján a Revolut automatikusan feloldotta a zárolásokat, és visszautalta az összegeket az ügyfeleknek. Az OTP ugyanakkor a történtek kivizsgálása után visszautasította, hogy köze lenne a Revolutnál felmerült hibához.

Most a Revolut közölte, hogy a hiba a kártyatársasági elszámolási folyamatban keletkezett, nem az OTP Banknál.

A kártyatársasági elszámolási folyamatban felmerült technikai fennakadás miatt bizonyos tranzakciók összege visszakerült az ügyfelek számlájára. Megerősítjük, hogy a Revolut oldalán nem történt technikai hiba. Felvettük a kapcsolatot az érintett pénzintézetekkel, és a probléma megoldódott

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– közölte a bank.

 
Címlapkép: Getty Images
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