Ne dőlj be a cuki külsőnek, ijesztő okból ábrázolják plüssállatként az új AI-okat: vigyázz, mit mondasz nekik

Rózsás pofik, bolyhos szőrzet, mosolygós arcok - első pillantásra inkább egy játékbolt polcán érezhetnénk magunkat, mint a mesterséges intelligencia legújabb fejlesztései között. A technológiai cégek ugyanis egyre több személyi AI-ügynököt látnak el kifejezetten aranyos külsővel. Szakértők szerint azonban ennek komoly jelentősége lehet, hiszen ezek az eszközök közben soha nem látott hozzáférést kérnek a felhasználók legérzékenyebb adataihoz.

A legújabb személyi asszisztenseket a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek működtetik, mégis úgy néznek ki, mintha egy óriási plüssállattal beszélgetnénk.

Szeptemberben a Meta bemutatta Muse nevű személyi AI-ügynökét. Mona Sarantakos, a Meta Superintelligence Labs termékfejlesztésért felelős alelnöke egy blogbejegyzésben azt írta, hogy avatar és személyiség létrehozása a Muse számára „kellemes és természetes választás” volt, mivel így kevésbé furcsa egy „vállalati logóval vagy entitással” beszélgetni.

A technológiai óriás fejlesztői konferenciáján a Muse kabalafiguráját, Jollyt is bemutatták. A rózsás pofijú, bolyhos bundájú, kerek testű, mosolygós figura egyáltalán nem hasonlít egy merev vállalati képviselőre. Sokkal inkább egy barátságos, hatalmas plüssállatra.

Muse, a Meta AI "megtestesülése". Forrás: Meta

Mindez azért is figyelemre méltó, mert az új AI-ügynökök olyan időszakban jelennek meg, amikor egyre komolyabb félelmek övezik a mesterséges intelligencia erejét. Miközben az embereknek számos okból lehet okuk tartani a fejlett AI-rendszerektől, ezek a figurák éppen az ellenkező reakciót válthatják ki.

Az AI-ügynökök már az adatainkat is kérik

Szeptemberben az OpenAI bejelentette, hogy megtévesztő viselkedése miatt elveti következő generációs mesterségesintelligencia-modelljét. Ugyanazon a héten a vállalat bemutatta új személyi AI-ügynöke, a Dots kabalafiguráit is - emlékeztet a HuffPost.

A Dots figurái élénk neon színűek, napszemüveget és csokornyakkendőt viselnek, nevük pedig Iggy, Felipe, Jojo, Todd és Alfred. Az OpenAI a HuffPostnak azt mondta, hogy a Dots a felhasználó kiterjesztése, ezért a vizuális identitásukat is ennek megfelelően alakították ki, miközben egyértelművé tették, hogy AI-ügynökökről van szó.

Dots, az OpenAI új ügynöke(i). Forrás: OpenAI

Az antropomorf, vidám kabalafigurák használata természetesen nem új marketingfogás. Az autóbiztosítást például a Geico gekkója teszi kevésbé unalmassá, a nyelvtanulást pedig a Duolingo élénkzöld baglya, Duo próbálja játékosabbá tenni. Az új AI-ügynököknél azonban egészen más a helyzet.

Ezek az eszközök ugyanis olyan következő generációs mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyek példátlan hozzáférést kérnek a felhasználók legérzékenyebb adataihoz. Ahhoz, hogy személyi asszisztensként működhessenek, hozzáférhetnek például a bankkártyához, a levelezéshez, a lakcímhez és a közösségi médiás fiókokhoz. Ezeket az adatokat többek között vásárlásra vagy arra használhatják, hogy a felhasználó nevében telefonon intézzenek ügyeket. A Jolly egyik reklámjában például a figura mosolyogva integet a mancsával, miközben a felirat azt üzeni: „Hagyd, hogy Muse vásároljon helyetted.”

S. Shyam Sundar, a Penn State Center for Socially Responsible Artificial Intelligence professzora és igazgatója szerint a cuki megjelenés miatt a felhasználók könnyebben alábecsülhetik annak jelentőségét, hogy személyes és privát adataikat egy AI-rendszerre bízzák.

A szakértő szerint a felhasználó könnyen úgy érezheti, mintha csupán hosszabb pórázt adna a szeretett házi kedvencének. A valóságban azonban az AI-ügynök nagy mennyiségű adatot dolgoz fel, és számos más, a felhasználó számára láthatatlan ügynökkel is kapcsolatba léphet a rábízott feladatok elvégzése érdekében.

Az OpenAI a kritikákra reagálva azt közölte a lappal, hogy a Dots csak felnőttek számára érhető el, ráadásul a felhasználóknak nem kötelező karaktert választaniuk vagy nevet adniuk a saját Dotjuknak. A Meta nem válaszolt a Jolly dizájnjával kapcsolatos kérdésekre.

Miért működik ennyire jól a cukiság?

A Muse 18 éven felüliek számára érhető el, Jolly megjelenése azonban egyértelműen egy gyerekjátékot idéz. Széles homloka és egymástól távol elhelyezkedő szemei a cukiság egy ismert mintázatát követik.

Zoe Fraade-Blanar, a Squishable nemzetközi játékgyártó társalapítója és a „Superfandom: How Our Obsessions Are Changing What We Buy and Who We Are” című könyv társszerzője szerint ez a megjelenés gondoskodási reakciót válthat ki a felhasználókból.

A szakértő szerint egy csecsemőt vagy csecsemőre emlékeztető lényt egészen másképp érzékelünk, mint egy tekintélyszemélyt. Emiatt könnyebb lehet azt érezni, hogy továbbra is mi irányítunk, miközben együtt dolgozunk az AI-jal. „Nem tanár. Nem tekintélyszemély” – fogalmazott Fraade-Blanar.

Ez azért is fontos lehet, mert az emberek nem feltétlenül reagálnak jól arra, ha egy online asszisztens ítélkezik felettük.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fraade-Blanar példaként a Microsoft korábbi irodai asszisztensét, Clippyt említette. A gemkapocsra hasonlító figura széles körű ellenérzést váltott ki, többek között azért, mert sokak számára úgy tűnt, mintha lekezelően viselkedne, és jobban tudná, mi a helyes, mint maga a felhasználó. Az új AI-ügynökök ezzel szemben inkább tehetetlennek tűnnek.

Jolly például nem hagyományos kezeket és ujjakat kapott, hanem kötött kesztyűket. Fraade-Blanar szerint ez sem véletlen: a túl nagy és ügyetlen kezek azt sugallják, hogy a figura nem képes önállóan cselekedni.

A megjelenés így azt az üzenetet közvetíti, hogy a felhasználó irányít, az AI pedig nem tesz semmit a jóváhagyása nélkül. A figura „csak egy kisbaba”, amelynek szüksége van a segítségre.

A Dots Alfred nevű figurája ezzel szemben professzoros külsőt kapott szemüveggel és csokornyakkendővel. Fraade-Blanar szerint Alfred azt az üzenetet közvetíti, hogy ő azért van ott, hogy szolgálja és segítse a felhasználót. A felhasználó a munkaadó, Alfred pedig csupán a komornyik.

A cuki külső mögött továbbra is egy AI van

Nem meglepő, ha egy bolyhos, kerek AI-ügynök meleg és szimpatikus érzéseket vált ki. Kutatások szerint az emberek hajlamosak olyan emberi tulajdonságokat is gépeknek tulajdonítani, amelyekkel azok valójában nem rendelkeznek.

A szakértők szerint azonban érdemes észben tartani, hogy az AI nem ember.

Joanna Bryson, a mesterséges intelligencia kutatója, a berlini Hertie School etika és technológia professzora szerint az AI lényegében egy kamera és egy mikrofon, amely egy vállalat jelenlétét juttatja be az otthonunkba.

Ezért a személyi AI-ügynökök válaszaival kapcsolatban is óvatosságra van szükség, függetlenül attól, hogy mennyire megnyerő a megjelenésük. Bryson szerint az emberekre jellemző az úgynevezett számítógépes torzítás: hajlamosak lehetünk jobban hinni a számítógépnek, mint egy embernek, még akkor is, ha a gép teljesen téved.

Különösen fontos ez akkor, ha az AI-ügynök hozzáfér a személyes adatainkhoz. A cuki külső ugyanis nem változtat azon, hogy az adott rendszer mire képes. Fraade-Blanar szerint egy kabalafigura ugyanúgy nem változtatja meg az AI működését, ahogy egy hurrikán elnevezése sem változtatja meg a hurrikán erejét. Azt viszont megváltoztathatja, ahogyan az emberek reagálnak rá.

A cuki megjelenés ezért könnyen oda vezethet, hogy a felhasználók kevésbé veszik komolyan az AI használatának lehetséges kockázatait. „Egy csecsemőtől nem kell félni” – fogalmazott a szakértő.

A Meta és az OpenAI termékeivel kapcsolatban már korábban is felmerültek adatvédelmi aggályok. Egy közelmúltbeli esetben például egy Muse-ügynök tévedésből megosztotta egy technológiai újságíró otthoni címét egy lehetséges Facebook Marketplace-vásárlóval. A vásárló ezt követően meg is jelent a címen, miközben az AI-ügynök csak később jelezte az újságírónak, hogy hibázott.

Hogy a személyi AI-ügynökök végül pozitív vagy negatív hatással lesznek-e az emberek életére, azt egyelőre nem lehet tudni. A szakértő szerint azonban bárhogyan is alakul a történet, nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek az eszközök nem kisbabák. És még a legcukibb kabalafigura sem képes ellensúlyozni egy olyan eszközt, amely nem működik megfelelően.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!