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Tech

Döntött az akadémia: ők kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat

Pénzcentrum
2026. október 12. 13:20

Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért - jelentette be döntését a Svéd Tudományos Akadémia hétfőn Stockholmban.

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A friss közgazdasági Nobel-díjasok új makrogazdasági modelleket fejlesztettek ki, amelyek jelentősen javították a stabilizációs politika hatékony végrehajtásának képességét. Ezen modellek alkalmazásával a jól időzített fiskális és monetáris politikai intézkedések csökkenthetik a gazdaság hullámvölgyeit.

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A gazdaságot visszaesések és fellendülések jellemzik. Amióta John Maynard Keynes közgazdász közel egy évszázaddal ezelőtt közzétette elméleteit, a stabilizációs politika fontos szerepet játszott az ingadozások kezelésében. Recesszió idején a gazdaságot a kamatlábak csökkentése és a költségvetési hiány növelése élénkíti, míg egy fellendülő gazdaság lassításához az ellenkezőjét kellene tenni.

Az 1970-es évek olajválságai alatt azonban úgy tűnt, hogy a keynesi modellek, amelyek az intézkedések végrehajtásának idejét és módját szabályozták, már nem működtek. Nem csökkentették a munkanélküliséget, hanem ellenőrizetlen inflációhoz vezettek. A Nyugat egy évtizedet élt át alacsony növekedéssel, magas munkanélküliséggel és magas inflációval. Sokan úgy vélték, hogy a stabilizációs politika több kárt okozott, mint hasznot, és vissza kell vonni.

Robert E. Hall és Michael Woodford azért kapták az idei közgazdaságtudományi díjat, amiért kimutatták, hogyan lehet a gazdasági modelleket rekonstruálni a stabilizációs politika újjáélesztése érdekében.

A modelleket a makrogazdasági változókra, például az infláció, a termelés és a fogyasztás közötti statisztikai kapcsolatokra alapozták, ahelyett, hogy mikroökonómiai alapokra építették volna őket. E modellek központi eleme, hogy a háztartások és a vállalkozások előre tekintenek, amikor megtakarításokkal vagy termékárakkal kapcsolatos döntéseket hoznak. Amikor a kormányok és a központi bankok kommunikálják gazdaságpolitikai terveiket, befolyásolhatják ezt a jövőképet, és a helyes irányba mozdíthatják el a gazdaságot. Az új modellek bevezetése óta rendkívül hasznosnak bizonyultak a gazdasági visszaesések kezelésében - áll az indoklásban.

John Hassler, a díjat odaítélő bizottság elnöke szerint a két tudós modelljeivel jobban fel vagyunk készülve a gazdaságot érintő olyan sokkok kezelésére, mint az energiaválságok vagy a háztartások fogyasztásának hirtelen változásai.

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Robert E. Hall 1943-ban született a kaliforniai Palo Altóban. 1967-ben doktorált az amerikai Cambridge-ben található a Massachusetts Institute of Technology-n. Jelenleg a kaliforniai Stanford Egyetem tudósa.

Michael Woodford 1955-ben az amerikai massachusettsi Chicopee-ben született. Szintén a Massachusetts Institute of Technology-n PhD fokozatot szerzett 1983-ban, a New York-i Columbia Egyetemen tudósa.

A közgazdasági Nobel-emlékdíjat, egészen pontosan a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját, a svéd jegybank alapította fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából 1968-ban. A díjat először 1969-ben ítélte oda a Svéd Tudományos Akadémia. Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést.

A díj 12 millió svéd koronával (mintegy 391 millió forint) jár, amit egyenlően osztanak szét a díjazottak között.
Címlapkép: Getty Images
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