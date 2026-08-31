Az aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek.
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
Tim Palmer klímakutató figyelmeztetése szerint a 2026 nyarán Nyugat-Európát sújtó tartós hőhullám és aszály mögött nem csupán a klímaváltozás jól ismert termodinamikai hatásai állhatnak. Elképzelhető az is, hogy maga a légköri cirkuláció változik meg, ebben az esetben pedig az emberiségnek a vártnál jóval kevesebb ideje maradt az alkalmazkodásra – írja az Economist.
A 2026-os nyár rendkívülinek bizonyult, hiszen rekordokat döntő hőhullámok és csapadékmentes időszakok váltották egymást. A vasúti sínek deformálódtak, a közlekedés akadozott, a terméshozamok drasztikusan estek, a gazdák pedig már a jövő évi élelmiszerellátás miatt aggódnak. A szakértők egy része szerint mindez jól illeszkedik a melegebb és szárazabb nyarakról szóló, régóta ismert előrejelzésekbe, Palmer szerint ugyanakkor ez a magyarázat önmagában nem állja meg a helyét.
A klímaváltozás úgynevezett termodinamikai hatása valóban jól ismert és egyszerű fizikán alapul. A melegedő légkör több vízgőzt képes megtartani, ezért télen az alacsony nyomású légköri képződmények több csapadékot szállítanak, nyáron viszont az Egyenlítő és a sarkvidékek közötti hőmérséklet-különbség csökkenése miatt felerősödik a kiszáradás.
Az idei nyár szélsőségeit azonban nem ez váltotta ki, hanem egy tavasz végétől Nyugat-Európa fölött megrekedő, rendkívül tartós anticiklon, amely elterelte a kontinensről a csapadékot hozó időjárási rendszereket.
Palmer szerint két lehetséges forgatókönyv létezik:
- Az első alapján a tartós anticiklon az éghajlat belső, kaotikus változékonyságának a része, és nincs közvetlen köze a globális felmelegedéshez. Ebben az esetben 2027 nyarán jó eséllyel a megszokotthoz közelebbi légköri cirkulációra számíthatunk.
- A második, jóval aggasztóbb lehetőség szerint a klímaváltozás már nem csupán a légkör termodinamikáját, hanem a dinamikáját is módosítja, vagyis átírja a futóáramlások és az anticiklonok kialakulását meghatározó cirkulációs mintázatokat. A megfigyelési adatok arra utalnak, hogy a tartós nyári anticiklonok valóban egyre gyakrabban jelennek meg, ami közvetlen összefüggésben áll a globális átlaghőmérséklet emelkedésével.
Szélsőséges esetben elképzelhető, hogy a légköri dinamika hamarosan átlép egy kritikus billenőpontot, amikortól kezdve a tartós anticiklonok szinte minden nyáron állandósulhatnak. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy-két évtized alatt alkalmazkodjunk, hanem azonnali cselekvésre van szükség.
– mondta el a szakértő.
Palmer elismeri, hogy a jelenlegi átfogó klímamodellek nem támasztják alá ezt az elméletet, de rámutat arra is, hogy ugyanezek a modellek a 2026-ban megfigyelt tartós anticiklont sem tudták megfelelően szimulálni. Ennek oka valószínűleg az, hogy nem rendelkeznek a légkör turbulens kölcsönhatásainak leírásához szükséges térbeli és időbeli felbontással.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mindehhez további bizonytalanságot teremt, hogy éppen egy El Niño-jelenség van kibontakozóban. A trópusi Csendes-óceán felmelegedésének hatása Európában és Nagy-Britanniában elsősorban télen érvényesül. Kezdetben az átlagosnál csapadékosabb tél várható, később azonban a folyamat szárazabbá válhat.
Ha a tél végül a szokásosnál kevesebb csapadékot hoz, a víztározók nem tudnak feltöltődni a következő nyárra, ami súlyos következményekkel járhat.
Palmer évek óta amellett érvel, hogy a világ klímakutatási központjainak egyesíteniük kellene emberi és számítástechnikai erőforrásaikat egy ultra nagy felbontású globális modell megépítéséhez. Emellett a szakértő szerint azonnali gyakorlati intézkedésekre is szükség van. A kormányzati szerveknek sürgősen meg kell vizsgálniuk azokat a vészhelyzeti lépéseket – beleértve akár a tengervíz-sótalanító üzemek építését is –, amelyekkel fel lehet készülni arra az eshetőségre, ha a 2026-os aszályhoz hasonló időjárás 2027-ben megismétlődne.
Magyar összeomláskutató a Pénzcentrumnak: a polikrízis már elkezdődött
Az elmúlt évek hőhullámai, aszályai és erdőtüzei Európában már olyan körülményeket teremtettek, amelyeket sokan az emberi alkalmazkodóképesség határaként élnek meg. A sorra megdőlő melegrekordok idején nehéz elképzelni, hogyan lehetne ennél lényegesen szélsőségesebb körülmények között fenntartani a ma megszokott életet, az infrastruktúrát vagy akár a gazdaság zavartalan működését. A jelenlegi folyamatok alapján azonban éppen erre kell felkészülni.
Erről beszélt korábban a Pénzcentrumnak egy interjúban Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutató. Értékelése az úgynevezett polikrízis már elkezdődött, csak még annak korai szakaszában járunk. A természeti rendszerek egyensúlyának felborulása azért különösen fontos, mert a gazdaság, az élelmiszer-termelés, az energiaellátás és végső soron a társadalom működése is ezektől a rendszerektől függ. Közép- és hosszabb távon ezért éppen az ökológiai változások következményei jelenthetik a legsúlyosabb problémát.
Riadót fújt a Microsoft: rendkívül hiteles csalás terjed - ha ilyet látsz, kezdj el gyanakodni, rengeteg pénzed bánhatja
A Microsoft figyelmeztetése szerint az ilyen jellegű behatolás különösen veszélyes.
Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot.
Ilyen heckertámadást még nem látott Európa: nagyon kegyetlen, ami történik - súlyos milliárdokba fájhat az incidens
Harminc bitcoint, azaz mintegy kétmillió eurót követelnek Berlintől a német főváros közigazgatási informatikai rendszerét két hete feltörő hackerek.
Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
Egy gyors chips vagy szendvics munka közben ártalmatlan szokásnak tűnhet, ám a billentyűzetünkön könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.
Egyre többen fizetnek az Európai Unióban a streaming szolgáltatásokért, Magyarország azonban látványosan kilóg a trendből.
Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele
A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud.
Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek
Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát,
Bár Kína hatalmas erőforrásokat fektet a humanoid robotok fejlesztésébe, a jelenlegi technológia még messze nem tart ott, hogy tömegesen váltsa ki az emberi munkaerőt.
A szlovák kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 16 év alattiaknak, hogy felhasználói profilt hozzanak létre a közösségi platformokon
A magyar egyetemisták és főiskolások egy teljes évig díjmentesen használhatják a Google fizetős mesterségesintelligencia-szolgáltatását.
A NASA jelenlegi tervei szerint augusztus 30-án indulhat a Roman a floridai Kennedy Űrközpontból.
Mi lenne, ha a jövő elektromos autóit és okoseszközeit nem a nehezen bányászható lítium, hanem egy olyan egyszerű anyag hajtaná, ami szó szerint minden háztartásban...
Az OpenAI augusztus 24-től 31 európai piacra terjeszti ki a ChatGPT Ads programot, így a hirdetési rendszer már 40 országban lesz elérhető
Rendkívüli bejelentés a YouTube-tól: brutális áremelés jön, megduplázódott a magyarok kedvenc csomagja
Újabb áremelést jelentett be a YouTube Magyarországon, így ismét többet kell fizetniük azoknak, akik reklámmentesen szeretnék használni a videómegosztót.
Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül
A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
Évről évre nő az eSIM-et használók száma.
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
Augusztus 20-tól él a különleges akció.
Jelentős eltérés mutatkozik a Microsoft AI-infrastruktúrájáról szóló nyilvános kommunikációja és a valóság között.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.