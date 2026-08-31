2026. augusztus 31. hétfő Erika, Bella
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiszáradt, repedezett talaj Balmazújváros közelében 2026. május 5-én. A HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzése szerint az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból: alig hullott csapadék, a hónap vé
Tech

Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 20:45

Tim Palmer klímakutató figyelmeztetése szerint a 2026 nyarán Nyugat-Európát sújtó tartós hőhullám és aszály mögött nem csupán a klímaváltozás jól ismert termodinamikai hatásai állhatnak. Elképzelhető az is, hogy maga a légköri cirkuláció változik meg, ebben az esetben pedig az emberiségnek a vártnál jóval kevesebb ideje maradt az alkalmazkodásra – írja az Economist.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026-os nyár rendkívülinek bizonyult, hiszen rekordokat döntő hőhullámok és csapadékmentes időszakok váltották egymást. A vasúti sínek deformálódtak, a közlekedés akadozott, a terméshozamok drasztikusan estek, a gazdák pedig már a jövő évi élelmiszerellátás miatt aggódnak. A szakértők egy része szerint mindez jól illeszkedik a melegebb és szárazabb nyarakról szóló, régóta ismert előrejelzésekbe, Palmer szerint ugyanakkor ez a magyarázat önmagában nem állja meg a helyét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klímaváltozás úgynevezett termodinamikai hatása valóban jól ismert és egyszerű fizikán alapul. A melegedő légkör több vízgőzt képes megtartani, ezért télen az alacsony nyomású légköri képződmények több csapadékot szállítanak, nyáron viszont az Egyenlítő és a sarkvidékek közötti hőmérséklet-különbség csökkenése miatt felerősödik a kiszáradás.

Az idei nyár szélsőségeit azonban nem ez váltotta ki, hanem egy tavasz végétől Nyugat-Európa fölött megrekedő, rendkívül tartós anticiklon, amely elterelte a kontinensről a csapadékot hozó időjárási rendszereket.

Palmer szerint két lehetséges forgatókönyv létezik:

  • Az első alapján a tartós anticiklon az éghajlat belső, kaotikus változékonyságának a része, és nincs közvetlen köze a globális felmelegedéshez. Ebben az esetben 2027 nyarán jó eséllyel a megszokotthoz közelebbi légköri cirkulációra számíthatunk.
  • A második, jóval aggasztóbb lehetőség szerint a klímaváltozás már nem csupán a légkör termodinamikáját, hanem a dinamikáját is módosítja, vagyis átírja a futóáramlások és az anticiklonok kialakulását meghatározó cirkulációs mintázatokat. A megfigyelési adatok arra utalnak, hogy a tartós nyári anticiklonok valóban egyre gyakrabban jelennek meg, ami közvetlen összefüggésben áll a globális átlaghőmérséklet emelkedésével.

Szélsőséges esetben elképzelhető, hogy a légköri dinamika hamarosan átlép egy kritikus billenőpontot, amikortól kezdve a tartós anticiklonok szinte minden nyáron állandósulhatnak. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy-két évtized alatt alkalmazkodjunk, hanem azonnali cselekvésre van szükség.

– mondta el a szakértő.

Palmer elismeri, hogy a jelenlegi átfogó klímamodellek nem támasztják alá ezt az elméletet, de rámutat arra is, hogy ugyanezek a modellek a 2026-ban megfigyelt tartós anticiklont sem tudták megfelelően szimulálni. Ennek oka valószínűleg az, hogy nem rendelkeznek a légkör turbulens kölcsönhatásainak leírásához szükséges térbeli és időbeli felbontással.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mindehhez további bizonytalanságot teremt, hogy éppen egy El Niño-jelenség van kibontakozóban. A trópusi Csendes-óceán felmelegedésének hatása Európában és Nagy-Britanniában elsősorban télen érvényesül. Kezdetben az átlagosnál csapadékosabb tél várható, később azonban a folyamat szárazabbá válhat.

Ha a tél végül a szokásosnál kevesebb csapadékot hoz, a víztározók nem tudnak feltöltődni a következő nyárra, ami súlyos következményekkel járhat.

Palmer évek óta amellett érvel, hogy a világ klímakutatási központjainak egyesíteniük kellene emberi és számítástechnikai erőforrásaikat egy ultra nagy felbontású globális modell megépítéséhez. Emellett a szakértő szerint azonnali gyakorlati intézkedésekre is szükség van. A kormányzati szerveknek sürgősen meg kell vizsgálniuk azokat a vészhelyzeti lépéseket – beleértve akár a tengervíz-sótalanító üzemek építését is –, amelyekkel fel lehet készülni arra az eshetőségre, ha a 2026-os aszályhoz hasonló időjárás 2027-ben megismétlődne.

Magyar összeomláskutató a Pénzcentrumnak: a polikrízis már elkezdődött

Az elmúlt évek hőhullámai, aszályai és erdőtüzei Európában már olyan körülményeket teremtettek, amelyeket sokan az emberi alkalmazkodóképesség határaként élnek meg. A sorra megdőlő melegrekordok idején nehéz elképzelni, hogyan lehetne ennél lényegesen szélsőségesebb körülmények között fenntartani a ma megszokott életet, az infrastruktúrát vagy akár a gazdaság zavartalan működését. A jelenlegi folyamatok alapján azonban éppen erre kell felkészülni.

Erről beszélt korábban a Pénzcentrumnak egy interjúban Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutató. Értékelése az úgynevezett polikrízis már elkezdődött, csak még annak korai szakaszában járunk. A természeti rendszerek egyensúlyának felborulása azért különösen fontos, mert a gazdaság, az élelmiszer-termelés, az energiaellátás és végső soron a társadalom működése is ezektől a rendszerektől függ. Közép- és hosszabb távon ezért éppen az ökológiai változások következményei jelenthetik a legsúlyosabb problémát.
#tech #időjárás #klímaváltozás #mezőgazdaság #tudomány #szárazság #aszály #globális felmelegedés #klímakatasztrófa #hőhullám #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:21
20:03
19:26
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 31.
Rettegett népbetegség ellenszere lehet ez a vény nélkül kapható tabletta? Elképesztő felfedezésre jutottak
2026. augusztus 31.
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
2026. augusztus 31.
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 31. hétfő
Erika, Bella
36. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2
2 hete
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
3
3 hete
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
4
2 hete
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
5
1 hónapja
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 19:00
Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 18:02
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Agrárszektor  |  2026. augusztus 31. 20:31
Beindult a nagy biznisz a lengyeleknél: igazi harc van ezért a gyümölcsért