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A Microsoft elnöke szerint tarthatatlan, ami az AI körül zajlik: még a mosógépek szabályozása is szigorúbb
A Microsoft elnöke szerint globális biztonsági szabályozásra van szükség a mesterséges intelligencia terén, a jelenlegi helyzet ugyanis tarthatatlan, hiszen még a mosógépekre vagy a tejre is szigorúbb előírások vonatkoznak, mint az AI-ra, írta a BBC.
Brad Smith a BBC podcastjában egyszerre nevezte az AI-t eszköznek és fegyvernek, egyúttal sürgős szabályozást követelt. Szerinte a vállalatoknak vészfékkel – az iparágban "kill switch" néven ismert mechanizmussal – kell rendelkezniük, amellyel szükség esetén leállíthatják vagy lelassíthatják rendszereiket. Emellett jogszabályi kötelezettséget sürgetett arra, hogy a cégek incidensjelentéseket tegyenek, és tájékoztassák az érintetteket, ha egy AI-rendszer ellenőrizhetetlenné válik. Azt is javasolta, hogy független kormányzati szakértők vizsgálják felül az új AI-technológiákat a piaci bevezetés előtt.
Smith álláspontja éles ellentétben áll Donald Trump elnökével, aki szerint a szektornak önmagát kell szabályoznia, nehogy az amerikai cégek lemaradjanak a kínai riválisaikkal szemben. Trump többször hangsúlyozta, hogy "aki megnyeri az AI-versenyt, az nyer mindent". Az Anthropic, az OpenAI és a Google DeepMind vezetői ugyanakkor támogatják az AI-fejlesztés ütemének mérséklését.
A Microsoft elnöke szerint az Egyesült Királyság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy élen járjon a globális AI-szabályozásban, mégpedig a Rishi Sunak kormánya által létrehozott AI-biztonsági Intézet révén. Smith szerint a technológiai szektorban a legtöbben egyetértenek abban, hogy ezen a területen az Egyesült Királyság számít vezető hatalomnak. Hozzátette, Washingtonban nem úgy tekintenek Londonra, mint Brüsszelre, ami komoly előnyt jelent a brit kormány számára.
Smith reagált arra is, hogy Trump a múlt hónap végén a Fehér Házban fogadta az OpenAI, az Anthropic, az Nvidia, a Meta és a Google vezetőit, akik egy "erkölcsileg kötelező érvényű" dokumentumot írtak alá. Ebben a cégek vállalták, hogy független auditorokkal vizsgáltatják felül rendszereiket. Smith üdvözölte a lépést, és közölte, hogy a Microsoft is szívesen csatlakozna a kezdeményezéshez, ugyanakkor leszögezte, ez önmagában már nem elegendő.
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