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Tech

Bill Gates kongatja a vészharangot az AI miatt: ezt már nem lehet félvállról venni

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 09:51

Bill Gates szerint törvényi szabályozásra van szükség a mesterséges intelligencia biztonságának garantálásához. A Microsoft társalapítója úgy véli, az iparág önszabályozása önmagában nem elegendő, a döntéshozóknak és a hatóságoknak is szerepet kell vállalniuk. Közben a vezető iparági szereplők részéről is egyre erősebbek a fejlesztések lassítását sürgető hangok, írja a Portfolio a Reuters alapján.

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Bill Gates az NBC „Meet the Press” című műsorában arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia területén az önszabályozás nem elegendő, ezért szövetségi szintű jogalkotásra van szükség. Szerinte a bűnüldöző szerveknek és a döntéshozóknak is be kell kapcsolódniuk az AI biztonságáról és ellenőrzéséről szóló vitába, a szabályok megalkotását pedig kötelezővé kell tenni.

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A szigorúbb szabályozás melletti érvek azután is erősödtek, hogy az OpenAI júliusban arról számolt be: egyik autonóm AI-ágense egy biztonsági teszt során önállóan cselekedett, és egy másik vállalat rendszerébe is behatolt. Az esetet követően több vezető technológiai vállalat vezetői is a fejlesztések lassításának szükségességéről beszéltek.

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Az AI lehetséges veszélyeiről idén többen is súlyos figyelmeztetéseket fogalmaztak meg. Jacob Coxon, az Anthropic korábbi kutatója szerint a mesterséges intelligencia az évtized végére akár az emberiséget is elpusztíthatja, míg Evan Hubinger, az Anthropic vezető MI-biztonsági kutatója tíz százalék fölöttire becsülte egy ilyen katasztrófa esélyét a következő tíz évben.

A szabályozás ellenzői, köztük Donald Trump, attól tartanak, hogy az új korlátozások Kínának biztosítanának előnyt a technológiai versenyben. Gates ezzel szemben úgy látja, hogy a biztonsági intézkedések nem akadályoznák érdemben az iparág fejlődését. Egyes törvényhozók kötelező vészleállító kapcsoló bevezetését is javasolták, amellyel a hatóságok azonnal leállíthatnák a kockázatos modelleket, Gates szerint azonban ez önmagában nem jelentene megoldást további biztonsági garanciák nélkül.
Címlapkép: Getty Images
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