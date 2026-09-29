A közel kétezer orvos megkérdezésével készült felmérés rávilágít arra, hogy a hazai rendszerben a kapcsolati tőke vette át a borítékok helyét.
Megérkezett a Steam Machine Magyarországra: negyedmilliós felárral kínálják itthon, brutálisan vastagon fogott a ceruza
Közel negyedmillió forinttal kerül többe a Steam Machine alapmodellje az Alzánál, mint a Valve hivatalos boltjában feltüntetett eurós ár forintra átszámítva. A 629 990 forintos hazai ajánlat csaknem 65 százalékos felárat jelent, igaz, ezért készletről lehet hozzájutni a géphez, miközben a gyártónál egyelőre várólistára lehet jelentkezni.
Az utóbbi időben a Pénzcentrumon is többször foglalkoztunk azzal, hogy a mesterséges intelligencia körüli őrületnek azok is megfizethetik az árát, akik egyébként nem sokat foglalkoznak az AI-jal. Az egyre nagyobb számítási kapacitást igénylő fejlesztések ugyanis felhajtják a chipek, köztük a memóriakomponensek iránti keresletet, a drágulás pedig a hétköznapi elektronikai eszközök árába is begyűrűzik.
Ez tehát például a mobiltelefonok vásárlóit is érinti, a játékra szánt gépeknél és alkatrészeknél azonban különösen fájdalmas, hogy a már eleve borsos árakra újabb emelés rakódik. Aki mostanában konzolt nézegetett, már találkozhatott egészen meghökkentő ajánlatokkal, ráadásul a magas ár még nem is jelenti azt, hogy a kiszemelt készülék valóban elérhető.
Ahogy arról nemrég beszámoltunk, egyes hazai ajánlatokban a PlayStation 5 Pro ára 600 ezer forint fölé is ment, de az Xbox Series X-ért is elkértek több mint félmilliót. A megkérdezett kereskedők szerint a szűkös kínálat és a hazai forgalmazás átalakulása is hozzájárul a magas árakhoz, de a legfájóbb egyértelműen a memóriakomponensek drágulása.
A kifejezetten borsos árcédulát pedig 2026 nagy érkezője, a Steam Machine sem kerülte el, főleg nem Magyarországon.
Gigaáron érkezett Magyarországra a Steam Machine
Hasonló nehézségekbe futott bele a Valve is a Steam Machine-nel, ami igazából egy kompakt, nappaliba szánt gamer PC, ami gyakorlatilag konzolként funkcionál. A vállalat eredetileg 2026 elejére tervezte a rajtot, februárban azonban már arról számolt be, hogy a memória és a háttértárak drágulása, valamint a beszerezhető alkatrészek korlátozott mennyisége miatt a szállítási ütemtervet és az árazást is újra kell gondolnia.
A júniusban bejelentett árakból aztán kiderült, hogy az eredetileg tervezett árszintet valóban nem sikerült tartani. Iparági becslések szerint ugyanis korábban a konzol alap, 512 GB-s modelljét 700-800 euróra, azaz mai árfolyamon mintegy 258 000 - 295 000 forintra lőtték be. Ezzel szemben a Steam Machine alapmodellje a Steam hivatalos oldala szerint 1039 eurós áron rendelhető elő, ami 382 513 forint.
Egy magyar vásárló tehát a Steam hivatalos boltjából majd 360 ezer forintért rendelheti meg a masinát. Azaz csak rendelhetné meg, ugyanis egyelőre csak várlólistára lehet jelentkeznie annak, akinek van Steam fiókja.
És itt jön a képbe az Alza, akiknél egyedüliként Magyarországon már kapható készletről a Steam Machine, na de nem akármilyen áron. Az elektronikai cég webshopjának tanúsága szerint a Steam Machine alap, 512 GB-s modellje nem kevesebb mint 629 990 forintért érhető el.
Ez pedig 64,7 (!) százalékkal magasabb ár, mint amennyiért a hivatalos oldalon elérhető.
Mi állhat a brutális árkülönbség mögött?
Az árkülönbség mögött persze több tényező is állhat, ezek közül az egyik legkézenfekvőbb az elérhetőség. A Valve-nál egyelőre várólistára lehet jelentkezni, az Alza viszont készletről kínálja a gépet, vagyis aki nem akar várni, annak a jelenlegi ajánlat alapján közel negyedmillió forinttal kell többet fizetnie.
Fontos ugyanakkor, hogy ezt a különbözetet nem lehet feltétlenül a kereskedő nyereségének tekinteni, hiszen nem ismerjük a beszerzési árát, és azt sem, hány közvetítőn keresztül jutott hozzá az Alza a készülékekhez, ha egyáltalán volt közvetítő. Elképzelhető tehát, hogy a szűkös kínálat miatt már az Alza is felárral vásárolt, ahogy egy korábbi, kedvezőtlenebb árfolyamú beszerzés hatása is megjelenhet az árban.
Az erősödő forint ugyanis nem csökkenti automatikusan a korábban megvásárolt készlet költségét, ettől függetlenül a közel 65 százalékos eltérés azért elég masszív. Különösen úgy, hogy a memóriák drágulását a Valve már a saját árában is érvényesítette, így önmagában az AI-boom nem magyarázza meg az erre rakódó jelentős hazai felárat.
(Címlapkép: Steam hivatalos oldala)
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