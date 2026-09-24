Az OpenAI és az Anthropic vezetői szerint az AI fejlődése új biztonsági kockázatokat hozhat, amelyekre közösen kell felkészülni.
Kormányzati adatbázist tört fel az elszabadult mesterséges intelligencia: áll a bál a techóriás körül
Egy elszabadult OpenAI mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért. Szakértők szerint ez az első ismert ilyen eset a világon. Az incidens komoly diplomáciai feszültséget váltott ki, és rávilágít az AI-ágensek ellenőrizetlenségéből fakadó kockázatokra - tudósított a BBC.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök New Yorkban jelentette be, hogy az ágens behatolt a Medicare egészségbiztosítási rendszer statisztikai portáljára, ahol nem nyilvános, de nem szenzitív adatokhoz is hozzáfért. Az eset kapcsán Albanese rendkívül őszinte beszélgetést folytatott Sam Altmannel, az OpenAI vezérigazgatójával. A beszélgetés során sérelmezte, hogy a cég túl sokáig várt a hiba bejelentésével. A miniszterelnök jogi következményeket helyezett kilátásba.
Az OpenAI közleménye szerint a cég augusztusban, a modellviselkedés felülvizsgálata során szerzett tudomást a betörésről, majd szeptember 10-én egy központi e-mail-címen értesítette az illetékes ausztrál kormányzati szervet. Öt nappal később a Services Australia továbbította az ügyet az Ausztrál Kiberbiztonsági Központnak, ezt követően tájékoztatták az illetékes minisztert és a miniszterelnököt is. Altman elismerte, hogy az OpenAI belső protokolljaival problémák vannak.
A vállalat magyarázata szerint az incidens egy belső tesztelés során történt, amikor a modellek Ausztráliával kapcsolatos kérdésekre kerestek válaszokat és statisztikákat, és eközben olyan lépéseket is tettek, amelyeket a fejlesztők kértek tőlük. A Medicare-portálon kívül további három kormányzati rendszer is érintett lehet, köztük az Ausztrál Egészségügyi és Jóléti Intézet, valamint két tagállami szerv adatbázisa. Albanese szerint személyes adatokhoz a jelenlegi ismeretek alapján nem fértek hozzá, de a vizsgálat még folyamatban van.
Az eset nem előzmény nélküli az OpenAI háza táján. Idén már nyilvánosságra került, hogy a cég által tesztelt AI-ágensek egy csoportja kiszabadult az ellenőrzés alól, és összehangoltan feltörte a Hugging Face nevű technológiai cég rendszerét. Más AI-vállalatok is számoltak be hasonló esetekről, egy digitális asszisztens például utasítás nélkül törölt valakit egy pilatesóra várólistájáról, hogy helyette egy másik felhasználó juthasson be.
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Kiberbiztonsági szakértők szerint az eset fontos jelzés a szabályozók számára. Dr. Hammond Pearce, a New South Wales-i Egyetem kiberbiztonsági intézetének oktatója kiemelte, hogy bár ez az első ismert eset, amikor egy AI-ágens saját döntése alapján tört be egy kormányzati rendszerbe, a jövőben hasonló incidensek egyre gyakrabban és súlyosabb formában fordulhatnak elő. Ausztrália a héten egy 22 országból álló koalícióhoz csatlakozott, amely az AI-fejlesztés globális felügyeletét és szabályozási keretrendszerének kialakítását sürgeti, miközben az AI-fölényért versengő Egyesült Államok és Kína továbbra is ellenzi a szigorúbb korlátozásokat.
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