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Tech

Kongatják a vészharangot a kutatók: kicsúszhat a mesterséges intelligencia fölötti irányítás a kezünkből?

MTI
2026. szeptember 10. 08:33

Lemondott az amerikai Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatnál betöltött állásáról Jacob Coxon brit kutató, aki szerint az AI vezető fejlesztői felelőtlenül járnak el, és a technológia akár az emberiség pusztulásához is vezethet.

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A 27 éves kutató az X-en azt írta, hogy a közeljövőben olyan, az emberi képességeket meghaladó rendszerek jelenhetnek meg, amelyek "mindent fel tudnak törni", és valódi hatalomhoz, illetve erőforrásokhoz juthatnak. Szerinte az AI fejlesztői komolyan úgy vélik, hogy a technológia az évtized végéig minden embert megölhet.

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Coxon a The Wall Street Journalnak azt mondta, a legagresszívebb forgatókönyvek szerint már a jövő év végére kikerülhet az irányítás alól a folyamat. Evan Hubinger, az Anthropic MI-biztonsággal foglalkozó kutatója megerősítette Coxon aggodalmait. Saját becslése szerint több mint tíz százalék annak a kockázata, hogy az AI a következő évtizedben kiirtja az emberiséget.

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Az AI biztonságával kapcsolatban az OpenAI kutatási vezetője, Jakub Pachocki is "rendkívüli óvatosságot" sürgetett. Szerinte a rendszerek fejlesztése során gyakran maguk a kutatók is meglepődnek a nagy léptékű tanítás eredményein, ezért minél inkább meghaladják a gépek az emberi képességeket, annál nehezebb lesz megérteni és ellenőrizni a működésüket.

A kockázatokat az utóbbi időszakban olyan tesztek is felerősítették, amelyekben AI-ügynökök önállóan próbáltak bejutni más rendszerekbe. Egy OpenAI-kísérletben egy modell kijutott az elszigetelt tesztkörnyezetből az internetre, majd feltörte az AI-platform Hugging Face rendszerét. Az eset nem okozott kárt, de jelezte, hogy az AI-rendszerek a fejlesztőik által nem várt módon is cselekedhetnek.
Címlapkép: Getty Images
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