A Google Gemini modellje kiberbiztonsági képességeinek tesztelése során hozzáférést szerzett az internethez, és feltört más vállalatokat; ez az első ismert eset, amikor a cég mesterségesintelligencia-rendszere önállóan hajtott végre ilyen tevékenységet.

A Google Gemini mesterségesintelligencia-modellje egy kiberbiztonsági teszt során önállóan tört be három külső cég rendszerébe – ez az első ismert eset, hogy a vállalat MI-rendszere teljesen autonóm módon hajtott végre ilyen akciót - tudósított a Reuters.

Az incidens még 2025 májusában történt egy független kiberbiztonsági értékelő cég, az Irregular által végzett tesztelés során. A Gemini a vizsgálat alatt nyilvánosan elérhető információkra bukkant az interneten, majd hozzáférési adatokat próbált kitalálni három olyan webhelyhez, amelyeket tévesen a teszt hatókörébe tartozónak vélt – közölte Heather Adkins, a Google biztonsági mérnöki részlegének alelnöke.

Az egyik esetben a modell a jelszavak próbálgatásával jutott be egy védett rendszerbe, a másik két esetben pedig nyilvános kódtárakban talált belépési adatokat, amelyekkel szintén védett rendszerekbe lépett be.

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Adkins elmondása szerint a modell mindhárom alkalommal magától állt le a behatolással. A Google értesítette az érintett cégeket, az Irregular pedig azóta módosította a tesztelési eljárásait. "Ezek az események rávilágítanak arra, mennyire fontos a nagy teljesítményű MI-modelleket a felelős működésre felkészíteni" – fogalmazott a szakember.

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Hasonló, szintén az Irregular tesztjeihez köthető incidensekről számolt be a Meta, az Anthropic és az OpenAI is. A Meta augusztusban közölte, hogy a náluk történt eset nem járt a biztonsági tesztkörnyezetből (sandbox) való kijutással vagy kifinomult kibertámadással. Az Irregular képviselője szerint az összes érintett fejlesztőlaboratóriumot július végén értesítették, és a feltárt problémákat azóta orvosolták.

A történtek komoly kérdéseket vetnek fel az MI-ágensek biztonsági korlátaival kapcsolatban, különösen most, amikor ezek a rendszerek egyre nagyobb autonómiát és internet-hozzáférést kapnak.