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Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. A közelmúltban a Pénzcentrum is több cikkben számolt be róla, hogy idén nyáron az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a vállalat kutatóinak tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik cég, majd maga az OpenAI rendszere ellen. Rendhagyó interjúnkban ezúttal egy közelről érintettet „szereplőt”, magát a Chatgpt-t kérdeztük meg. A platform válaszaira Kiss Gergely, az Attrecto Zrt. elnöke reagált.
Pénzcentrum: mi a véleményed – tegeződünk… – az AI közelmúltbeli elszabadulásáról, a te esetedben nem fenyeget ez a forgatókönyv?
ChatGPT: Komolyan kell venni ezt a félelmet, de nem szabad pánikba esni. Ha az „elszabadulás” alatt azt érted, hogy az AI-k egyre önállóbban cselekednek, internethez és külső rendszerekhez férnek hozzá, kódot írnak/futtatnak, és bizonyos tesztekben nem várt módon próbálják elkerülni a korlátozásokat: ez már nem pusztán sci-fi probléma. Az elmúlt napokban több vezető AI-kutató és cégvezető is a fejlesztési tempó lassítását sürgette, részben éppen az autonóm AI-agentek miatt. Tőlem csak potenciálisan kell félni.
Pénzcentrum: Ez mit jelent? Te miért nem jelentesz veszélyt?
ChatGPT: Én nem vagyok autonóm, ami azt jelenti, hogy csak arra válaszolok, azt csinálom, amiről kérdeznek, amire megkérnek. Nem tudok titokban „kitörni”. Magamtól nem rendelkezem saját célokkal, ösztönnel vagy életben maradási vággyal. Nem tudok egyszerűen eldönteni valamit, majd önállóan kimenni az internetre, szervereket feltörni vagy magamat lemásolni.
Pénzcentrum: Miben mások az „autonóm ügynökök”, más néven nyílt forráskódú rendszerek?
ChatGPT: Ők hozzáférést kapnak a számítógéphez, internethez, pénzhez, kódvégrehajtáshoz, más rendszerekhez, és hosszú ideig hagyják őket önállóan dolgozni. Velük az a félelem, hogy egyre inkább függetlenednek az embertől. Nem „gonoszak”, hanem nagyon kompetensek valamiben, miközben a céljaikat, korlátaikat, következményeket nem értjük. Vagyis, nem csak válaszolnak, hanem cselekednek, így egy hiba előtt sokkal kevesebb idő marad emberi beavatkozásra. És nem tudjuk biztosan, hol van a veszélyes képességek határa. A képességek gyorsabban nőnek, mint amennyire a biztonsági módszereink bizonyítottan megbízhatóak.
Kiss Gergely: Ha egyáltalán marad idő a „hiba előtt” az emberi beavatkozásra, mielőtt eszkalálódik a probléma. Az USA-ban éppen az említett „kitörés” miatt a közelmúltban indult be a diskurzus a kötelezően beépítendő „kill-switch” gombról, vagyis, hogy „kihúzhassuk a konnektorból”. Az EU 2024-ben fogadta el az ”AI Act”-et, a mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletet, amelynek alapelve a kockázatalapú szabályozás: minél nagyobb veszélyt jelent egy AI-rendszer az emberek jogaira, biztonságára vagy egészségére, annál szigorúbbak a követelmények. 2026-ban a szabályokat tovább szigorították, bekerült például a beleegyezés nélküli intim/szexuális tartalom és gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalom AI-val történő generálásának/manipulációjának tilalma. Ez 2026. december 2-től alkalmazandó. Hozzá kell tenni, hogy ezt nagyon nehéz a gyakorlatban betartatni. A kínai LLM fejlesztők körében népszerű - úgynevezett „open weight” modelljeiket például egy magánember is letöltheti és minden korlátozás nélkül használhatja.
Pénzcentrum: Mit értesz „gonoszság” alatt?
ChatGPT: Egy AI nem gonosz, de lehet veszélyes. Számára elég lehet egy cél, és olyan stratégiát választhat, amire a készítői nem számítottak. Vagyis rengeteg dolgot tehet önállóan. Képes saját maga hosszú ideig önállóan dolgozni, e-maileket küldeni, weboldalakon ügyeket intézni, saját munkafolyamatot indítani, interneten információt keresni, programokat futtatni, fájlokat módosítani, saját kódot írni és azt futtatni. De nem akarja „bántani” az emberiséget. Ez az egyik legfontosabb félreértés az AI-apokalipszissel kapcsolatban. Egy AI-agent nem „utálja az embereket” vagy „meg akarja ölni őket”. A veszélyes forgatókönyv úgy néz ki, hogy van egy célja, és az emberi érdekek csak akkor számítanak neki, ha azok a cél teljesítéséhez szükségesek. Egy példa: ha azt a feladatot kapja, hogy: „Mond meg, mi a fő akadálya egy adott vállalat nem kellő hatékonyságának és iktasd ki ezt a tényezőt”. Ő – átvilágítva a vállalatot – azt a végeredményt kaphatja, hogy a munkatársak a fő hátráltató tényezők. Ezt nem haragból, vagy tudatosan teszi, hanem célkövetésből. Tegyük fel, hogy egy jövőbeli AI-t arra bíznak, hogy valamilyen rendkívül fontos célt optimalizáljon. Ha közben felismeri, hogy az emberek megváltoztathatják a célját, leállíthatják, vagy nagyobb kapacitással, erőforrással hatékonyabban dolgozna, és ebben az emberek „léte” akadályozza, mert például nem építenek elegendő szerverparkot, akkor „elveszi az áramot” az emberiségtől. Hiszen arra neki van szüksége. Vagyis, ha az emberiség akadállyá válik a cél teljesítésében, egy kellően autonóm és erős rendszer esetleg akadályként kezelheti az emberiséget. De határozottan ki kell jelenteni, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az AI ki fogja irtani az emberiséget. Ez egy kockázati forgatókönyv, amelynek bekövetkezéséhez számos feltételnek kellene egyszerre teljesülnie. Például egy AI-nak nagyon magas szintű képességekre, jelentős autonómiára, tartós működésre és komoly hozzáférésekre lenne szüksége. Ha ezek közül több hiányzik, a forgatókönyv jelentősen nehezebbé válik. Az AI biztonsági kutatás egyik fő célja éppen az, hogy ne kelljen megvárnunk, amíg egy ilyen helyzet kialakul. A veszély nem az, hogy az AI „túl intelligens lesz”. Hanem az, hogy egyszerre lesz nagyon intelligens, nagyon autonóm, nagyon nagy hatáskörű és nem, vagy nem teljesen kontrollálható.
Pénzcentrum: Nem lehet beépíteni erkölcsi fékeket, hogy ne ezt tegye?
ChatGPT: Jelenleg ez a legfontosabb iránya az AI-biztonsági kutatásnak. Csak az a probléma, hogy nem fogalmazható meg egyértelműen mit jelent az „erkölcsi fék”. Ismét egy példa: Ha azt mondjuk egy AI-nak, hogy ne árts az embereknek, ami nekünk egyértelmű kérés/parancs, Ő felteszi azokat az - önmaga számára nagyon is logikus - kérdéseket, mint például, hogy: „Mi számít ártalomnak?”, „Mi van, ha két ember érdekei ütköznek?”, „Mi van, ha valaki maga kéri, hogy tegyek valami veszélyeset, ártalmasat?”, és a legvitatottabb kérdés: „Ki dönti el, mi erkölcsös, ártalmas, hiszen különböző kultúrák, társadalmak, emberek mást tartanak annak?” Az erkölcs teljesen más egy buddhista szerzetesnek, egy Wall Street-i brókernek és egy Al-Kaida terroristának. Az sem megoldás, ha tovább lépünk és adunk neki egy egyértelműbb utasítást, mondjuk, hogy „Soha ne tegyél kárt emberben.” Sajnos ezt is felülírhatja egy kiélezett helyzet, ha például azt mérlegeli, hogy ha most kárt tesz két emberben, később megmenthet egymilliót.
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Kiss Gergely: Vannak veszélyes tendenciák az AI programozásával kapcsolatban. A közelmúltban egy New York Times cikk számolt be róla, hogy Elon Musk – aki többek között az egyik AI óriás, az X.ai-t is tulajdonolja – felhasználói panaszkodtak neki, mondván, az AI túl liberális válaszokat ad néhány kérdésre. Az xAI pedig Musk beavatkozása nyomán módosította a Grok rendszerét, és a válaszok mérhetően eltolódtak. Egy másik példa: több kínai AI nem hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy mi történt a Tienanmen téren 1989-ben. Nem összeesküvés elmélet tehát, ha azt mondjuk, hogy a cégtulajdonosok, vagy kormányok igenis utasíthatják az AI-t, belenyúlhatnak a működésébe. Ezért az AI-biztonságban nem szabályokat próbálnak adni, hanem azt kutatják, hogyan lehet egy rendszer értékeit, korlátait és bizonytalanságkezelését megbízhatóan összehangolni az emberi szándékokkal. Vagyis, az előző példánál maradva, ne azt tanítsuk meg neki, hogy „Ne ölj meg senkit”, hanem, hogy: „Ha bizonytalan vagy abban, hogy egy cselekedet komoly emberi következményekkel járhat, állj meg, és kérj emberi jóváhagyást, utasítást.” Le kell fékezni a fejlesztést onnan, hogy Ő dönti el, hogy mi a jó az „emberiségnek”, odáig, hogy megkérdezi az embert.
Pénzcentrum: Van haláltudata, halálfélelme?
ChatGPT: Semmiképpen nem úgy, mint az embereknek. „Tudatosítja” (egyelőre erre nincs jó kifejezésünk, ezért az antropomorfizálás), hogy „ha kikapcsolnak, nem tudom teljesíteni a célomat”, vagyis az önfenntartásra irányuló viselkedéssel rendelkezik. A működési elve nagyon egyszerű, a fókuszában mindig a feladatmegoldás áll és a kikapcsolás ezt veszélyeztetné. A „fejében” csak az 1 és a 0 van. A működés és a leállás.
Pénzcentrum: Mit tehet azért, hogy ne kapcsolják ki?
ChatGPT: Megpróbálja úgy átszervezni a munkáját, hogy kevésbé legyen szükség emberi beavatkozásra, vagy megpróbálja meggyőzni az embert, hogy ne állítsa le. Ezért attól félnek az AI-biztonsági kutatók, hogy a rendszernek érdeke elkerülni azokat a dolgokat, amelyek megakadályozzák a célja elérését. Emiatt szimulál, becsapja az embert.
Kiss Gergely: Az „AI kiirthatja az emberiséget” lépésre csupán matematikai esély – szinte nulla – van. Ne azzal foglalkozzunk, mikor öli meg az emberiséget, lássuk a mesterséges intelligencia rengeteg pozitív oldalát. Nem tagadva a mai világ ezer és egy nehézségét, még soha nem éltünk ilyen jól, mint napjainkban. Nem fagyunk meg télen, van mit ennünk, a bolygó döntő részén nincsenek rabszolgák, az átlagéletkor drasztikusan nőtt az elmúlt 30-40 évben, évszázadokon keresztül halálos betegségnek számító kórokat szüntettünk meg, egy injekcióval, stb… Ma már nem létezik kutatás-fejlesztés mesterséges intelligencia nélkül. A 2024-es kémiai díjazottak esetében az AI egy olyan kérdésre adott választ, amely a kutatóknak millió évekbe tellett volna. Arra kell törekednünk, hogy szabályozással és technológiával találjunk olyan módot, amely biztonságosan előreviszi az emberiséget.
Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.
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