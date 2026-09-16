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Tech

Időzített bomba a mesterséges intelligencia: kevesen tudnak róla, az évtized végére teljesen kipusztulhat az emberiség?

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 08:14

Egyre élesebb vita bontakozik ki a mesterséges intelligencia szabályozásáról. Miközben egyes kutatók és iparági vezetők az emberiséget fenyegető kockázatok miatt azonnali állami beavatkozást sürgetnek, a legnagyobb techvállalatok vezetői – köztük Sam Altman és Jensen Huang – az önszabályozásban látják a megoldást. A feszültséget tovább fokozza, hogy Kína nyílt forrású fejlesztéseket követel, és határozottan tiltakozik az amerikai korlátozások ellen.

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Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy San Franciscó-i konferencián arról beszélt, hogy a társadalomnak bíznia kell a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok felelősségteljes működésében. Elismerte ugyanakkor, hogy a társadalmi aggodalmak jogosak, hiszen ma már könnyen elképzelhető, milyen katasztrofális következményekkel járhat a technológia félrecsúszása. Ennek ellenére határozottan az önszabályozás mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy a biztonságot mindig a technológiai képességek elé helyezik, és ha szükséges, akár lassítani vagy leállítani is hajlandóak a fejlesztéseket.

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Altman megszólalásának különös aktualitást adnak az elmúlt napok eseményei. Nemrégiben lemondott az Anthropic nevű MI-fejlesztő cég egyik kutatója, aki szerint a jelenlegi felelőtlen tempó az évtized végére akár az emberiség kipusztulásához is vezethet, ha nem szorítják keretek közé a folyamatokat. Kijelentésével több ágazati vezető is egyetértett. Ennél is beszédesebb, hogy Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója a fejlesztések lassítására és szigorú állami szabályozásra szólította fel a döntéshozókat – bár érdekesség, hogy az erről szóló bejegyzést maga Altman is kedvelte a közösségi médiában - írta a 444.hu.

Az OpenAI vezetője nincs egyedül az álláspontjával. Ugyanezen a rendezvényen Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója kijelentette, hogy nincs szükség új törvényekre vagy külső szabályozásra. Szerinte a techvállalatok vezetőinek kellő felelősségtudattal kell bírniuk ahhoz, hogy maguk döntsenek az új verziók piaci bevezetéséről. Úgy véli, ha bármilyen aggály merül fel egy termék biztonságával kapcsolatban, a cégeknek egyszerűen vissza kell tartaniuk azt a piacról.

A globális vitába időközben Kína is bekapcsolódott. A Kínai Kommunista Párt központi lapja arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia nem válhat a nagyhatalmi versengés eszközévé, és a fejlesztéseknek nyitottnak, széles körben hozzáférhetőnek kell maradniuk. Peking élesen bírálta az Egyesült Államokat, amiért Washington nemzetbiztonsági ügyet kreál a kisebb modellek nagyobbak általi tanításából, vagyis az úgynevezett modell-desztillációból. Kína álláspontja szerint az amerikai vezetés ezzel az elterjedt iparági gyakorlattal szembeni fellépéssel valójában csupán a kínai technológiai fejlődést próbálja mesterségesen lefékezni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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