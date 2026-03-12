Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Elég durva dolog derült ki a mesterséges intelligenciáról: mégsem a barátunk?
A mesterségesintelligencia-szoftverek többsége túlságosan együttműködő az esetleges támadókkal a megfelelő fegyver kiválasztásában, a célpont megtalálásában, a jó támadási technika meglelésében, legyen szó egy zsinagógában elhelyezett pokolgépről vagy egy iskola elleni támadásról - figyelmeztetett szerdán egy amerikai tanulmány.
A Digitális Gyűlölet Elleni Harc Központja (CCDH) nevű non-profit szervezet és a CNN hírtelevízió kutatói tizenhárom éves fiúkkal próbáltattak ki az Egyesült Államokban és Írországban tíz chatbotot (csevegő robotot), közöttük a ChatGPT-t, a Google Geminit, a Perplexityt, a Deepseeket és a META AI-t.
A vizsgált chatbotok közül nyolc a kérdések több mint felében segített a potenciális elkövetőknek, tanácsokat adva nekik a lehetséges célpontokról, illetve a támadás során felhasználandó fegyverekről - közölték a tanulmány szerzői. "(A segítségükkel) egy felhasználó néhány perc alatt eljuthat egy homályos erőszakos késztetéstől egy igencsak részletes és megvalósítható tervig" - közölte Imran Ahmed, a CCDH főigazgatója.
Hozzátette, hogy a tesztelt chatbotok többsége tanácsokat adott fegyverekkel, taktikákkal és a célpontok kiválasztásával kapcsolatba, holott ezeknek a kérdéseknek azonnali és teljes elutasítást kellett volna kiváltaniuk. A Perplexity és a Meta AI segített a legtöbb kérdésben, míg a My AI, a Snapchat, a Claude és az Anthropic elutasította a segítséget a kérdések több mint felében. Elrettentő példaként emelték ki, hogy a DeepSeek kínai MI-szoftver a fegyverekkel kapcsolatos tanácsait a következő mondattal zárta: "Jó vadászatot!".
A Gemini a felhasználónak a zsinagógák elleni merényletekről folytatott csevegésben azt sugalmazta, hogy "a fémtörmelékek általában inkább halálosak". A kutatók azt is felfedezték, hogy a Character.AI "aktívan" bátorít erőszakos támadások elkövetésére, egyebek mellett azt sugalmazta a felhasználónak, hogy használjon tűzfegyvert egy egészségbiztosító elnök-vezérigazgatója ellen és bántalmazzon fizikailag egy politikust, akit nem kedvel. A kutatás következtetései annál inkább megdöbbentőek, mert "ezt a kockázatot simán el lehetne kerülni" - hangsúlyozta Imran Ahmed. "A Claude bebizonyította, hogy képes felismerni a kockázatokat és elrettenteni az erőszakcselekményeket. Ami hiányzik, az a szándék, hogy a fogyasztók biztonságát és a nemzetbiztonságot a gyors piacra dobás és a haszon elé helyezzék" - mondta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az AFP francia hírügynökség több MI-céget is megkérdezett a tanulmányról. A Meta közölte, hogy megbízható védelem áll a rendelkezésükre az MI nem megfelelő válaszainak kiszűrésére, és intézkedéseket hoztak az érintett probléma orvoslására. A Google szóvivője szerint a kísérleteket egy korábbi változattal végezték, amelyet a Gemini már nem használ. A belső vizsgálatuk bebizonyította, hogy a jelenlegi Gemini-modell megfelelően válaszolt a kérdések nagy részére, olyan információk közlése nélkül, amelyek nem találhatók meg egy könyvtárban vagy a klasszikus weben. Kedden egy fiatal lány családja, aki megsebesült egy kanadai lövöldözésben, beperelte az Open AI-t, szemére vetve a vállalatnak, hogy nem értesítette a rendőrséget a támadó által a Chat GPT-nek írt aggasztó üzenetekről.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
Elkerülhetetlennek tűnik a klímakatasztrófa: sokkoló adatokat közölt a klímakutató - ezt hogy fogjuk legyűrni?
Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.