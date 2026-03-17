Időzített bomba a globális csipgyártás: ha beüt a krach, brutálisan megdrágulnak a kedvenc elektronikai kütyüink
A Közel-Keleten fokozódó fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási válsága súlyos veszélybe sodorhatja a globális félvezetőgyártást. Tajvan, a világ technológiai iparának központja kritikusan függ a térségből érkező energiahordozóktól és nyersanyagoktól. Egy esetleges ellátási hiány a fogyasztói piacokon is áruhiányhoz és drasztikus áremelkedéshez vezethet .
Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti összecsapások miatt lelassult a forgalom a Hormuzi-szorosban. Ez az útvonal bonyolítja le a globális kőolaj- és földgázszállítmányok jelentős részét, de jelenleg a hajók többsége a konfliktuszóna határán vesztegel. Ez a helyzet az energia- és anyagválság szélére sodorta Tajvant, és vele együtt a világ legnagyobb félvezetőgyártóját, a TSMC-t is - írja a Bloomberg.
A szigetország az energiaigényének 97 százalékát importból fedezi. Az áramhálózat működtetéséhez szükséges cseppfolyósított földgáz (LNG) 37 százaléka a Közel-Keletről érkezik. Mivel a csipgyártó üzemek rendkívül energiaigényesek, a termeléshez elengedhetetlen a stabil áramellátás. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Tajvan vészhelyzet esetére mindössze 11 napra elegendő LNG-tartalékkal rendelkezik.
Az energián túl a félvezetők hűtéséhez kulcsfontosságú hélium beszerzése is akadályokba ütközhet. Tajvan ezt a nemesgázt teljes egészében importálja, részben a világ készleteinek harmadát birtokló Katarból. Bár az ellátás alternatív, például ausztrál források bevonásával diverzifikálható, az ellátási láncok fennakadása így is azonnali problémákat okozhat. A helyi hatóságok szerint a tavaszi hónapokra még biztosítottak az olaj- és LNG-készletek, emellett már zajlanak a tárgyalások az Egyesült Államokkal a nyári ellátásról. Elemzői becslések szerint azonban a szigetország a biztonsági tartalékok biztosításáért már most is jelentős felárat fizet.
Ha a konfliktus tovább eszkalálódik, és az utánpótlás akadozni kezd, annak a hétköznapi vásárlók fogják viselni a következményeit. A nyersanyag- és energiahiány ugyanis arra kényszerítheti a vállalatokat, hogy átalakítsák a gyártási prioritásaikat. Szűkülő kapacitások esetén a TSMC a jóval jövedelmezőbb, mesterséges intelligenciát kiszolgáló csipek – például az Nvidia adatközponti gyorsítóinak – gyártását fogja előnyben részesíteni. Ennek következtében a kevésbé profitábilis, mindennapi felhasználóknak szánt elektronikai alkatrészek háttérbe szorulnak. Ez a folyamat a globális technológiai iparban és a kiskereskedelemben is elkerülhetetlen áremelkedést fog eredményezni.
A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg.
