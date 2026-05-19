Csendben alakította át hazai árait az internetszolgáltató: kemény árat kérnek a korlátlanságért

Átalakította magyarországi előfizetéses csomagjait a Starlink. Bár a sebességkorlátozott opciók választásával a felhasználók mostantól spórolhatnak is, a korlátlan, maximális sávszélességet kínáló csomag ára jelentősen megemelkedett.

A SpaceX műholdas internetszolgáltatása korábban két alapvető opciót kínált a hazai előfizetőknek. A normál lakossági csomag havidíja 17 ezer forint volt, míg a szerényebb Lite változatért 12 ezer forintot kértek - írta a HVG.

A frissített kínálatban azonban már három, sávszélesség alapján sávosított csomag közül lehet választani:

Residential 100 Mbps: 11 000 forint

Residential 200 Mbps: 15 000 forint

Residential Max: 23 000 forint

Ahogy a megnevezésekből is kiderül, az első két előfizetés esetében a letöltési sebességet a megadott értékekben maximalizálták. Aki megelégszik ezekkel a korlátokkal, a korábbi árakhoz képest csökkentheti a havi kiadásait. Ezek a sávszélességek az átlagos mindennapi használatra továbbra is bőségesen elegendők.

A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett. Ennél az opciónál nincs sávszélesség-korlátozás, a hálózat az elérhető legnagyobb sebességet biztosítja a felhasználóknak. A korlátlanságnak azonban megkérték az árát. A havidíj ebben a kategóriában ugyanis 23 ezer forintra ugrott.