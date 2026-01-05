2026. január 5. hétfő Simon
München, Németország, Bajorország - 2021. május 22.: Intel, Samsung, Kingston logós szilícium véletlen hozzáférésű memória RAM és vezeték nélküli wifi mikrochipek NVIDIA G-Force GTX460 GPU grafikus kártyával a háttérben.
Tech

Erre senki sem számított: kilőtt az Nvidia egyik partnere, minden borulhat a piacon?

Pénzcentrum
2026. január 5. 16:15

A világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, a Foxconn jelentős bevételnövekedést ért el 2025 utolsó negyedévében, amit elsősorban a mesterséges intelligencia területén tapasztalható beruházási hullám hajtott. A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A Hon Hai Precision Industry néven is jegyzett tajvani Foxconn bevételei 22 százalékkal nőttek a decemberben zárult negyedévben, és elérték a 2,6 ezer milliárd tajvani dollárt. Ez nagyjából 83 milliárd amerikai dollárnak felel meg – derül ki a CNBC beszámolójából. Az eredmények meghaladták a piaci szakértők előzetes becsléseit, akik 2,4 ezer milliárd tajvani dolláros árbevétellel számoltak.

A növekedés motorját elsősorban az alkatrészgyártással foglalkozó, valamint a felhőalapú szolgáltatásokat kiszolgáló divíziók jelentették, amelyek különösen dinamikus bővülést mutattak az időszak során. A vállalat nemcsak az Apple okostelefonjainak összeszerelését végzi, hanem adatközpontok számára is gyárt szervereket, amelyekben az Nvidia chipjei kapnak helyet.

A tajvani óriásvállalat pozícióját tovább erősítették a mesterséges intelligencia szektorban kötött stratégiai megállapodásai. Tavaly novemberben együttműködési szerződést írt alá az OpenAI-jal, amelynek keretében közösen dolgoznak a következő generációs AI-infrastruktúra hardveres hátterének kialakításán. Már májusban bejelentették, hogy az Nvidia és a tajvani kormány bevonásával nagyszabású mesterségesintelligencia-központ infrastrukturális alapjait teremtik meg Tajvanon.

A társaság előrejelzése szerint az idei első negyedév teljesítménye szintén ígéretesnek mutatkozik. A kedvező kilátásokat alapvetően a mesterséges intelligenciához kapcsolódó megrendelések további bővülése alapozza meg, jóllehet az év eleji időszak hagyományosan visszafogottabb keresletet hoz az infokommunikációs eszközök piacán.
Címlapkép: Getty Images
#tech #apple #szerződés #bevétel #növekedés #technológia #gyártás #együttműködés #elektronika #mesterséges intelligencia #ai #chip #tajvan #nvidia #openai

