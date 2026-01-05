2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
Erre senki sem számított: kilőtt az Nvidia egyik partnere, minden borulhat a piacon?
A világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, a Foxconn jelentős bevételnövekedést ért el 2025 utolsó negyedévében, amit elsősorban a mesterséges intelligencia területén tapasztalható beruházási hullám hajtott. A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
A Hon Hai Precision Industry néven is jegyzett tajvani Foxconn bevételei 22 százalékkal nőttek a decemberben zárult negyedévben, és elérték a 2,6 ezer milliárd tajvani dollárt. Ez nagyjából 83 milliárd amerikai dollárnak felel meg – derül ki a CNBC beszámolójából. Az eredmények meghaladták a piaci szakértők előzetes becsléseit, akik 2,4 ezer milliárd tajvani dolláros árbevétellel számoltak.
A növekedés motorját elsősorban az alkatrészgyártással foglalkozó, valamint a felhőalapú szolgáltatásokat kiszolgáló divíziók jelentették, amelyek különösen dinamikus bővülést mutattak az időszak során. A vállalat nemcsak az Apple okostelefonjainak összeszerelését végzi, hanem adatközpontok számára is gyárt szervereket, amelyekben az Nvidia chipjei kapnak helyet.
A tajvani óriásvállalat pozícióját tovább erősítették a mesterséges intelligencia szektorban kötött stratégiai megállapodásai. Tavaly novemberben együttműködési szerződést írt alá az OpenAI-jal, amelynek keretében közösen dolgoznak a következő generációs AI-infrastruktúra hardveres hátterének kialakításán. Már májusban bejelentették, hogy az Nvidia és a tajvani kormány bevonásával nagyszabású mesterségesintelligencia-központ infrastrukturális alapjait teremtik meg Tajvanon.
A társaság előrejelzése szerint az idei első negyedév teljesítménye szintén ígéretesnek mutatkozik. A kedvező kilátásokat alapvetően a mesterséges intelligenciához kapcsolódó megrendelések további bővülése alapozza meg, jóllehet az év eleji időszak hagyományosan visszafogottabb keresletet hoz az infokommunikációs eszközök piacán.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.