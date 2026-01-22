2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Üzletember dolgozik laptopon és nézi az asztali számítógép monitorját. Férfi szakember ül az irodai íróasztalánál és új szoftverprogramon dolgozik.
Tech

Botrány az elektronikai piacon: ezért lesznek drágábbak telefonok és a laptopok 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 22. 18:16

A memóriachipek ára jelentősen emelkedett 2025 végén, és az iparági elemzők szerint az emelkedés 2026 első negyedévében további 40–50 százalékkal folytatódhat. Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.

A világ három legnagyobb memóriachip-gyártója, a Samsung, SK Hynix és Micron, nehezen tud lépést tartani a kereslettel, mivel az AI-szolgáltatásokhoz szükséges magas sávszélességű chipek gyártását részesítik előnyben a hagyományos DRAM és NAND chipekkel szemben - írja a Reuters.

Ez a trend közvetlenül érinti a fogyasztói elektronikai gyártókat. A Raspberry Pi-től az HP-n és Dell-en át a Lenovo-ig sok cég nagyobb eladási árakat kényszerül bevezetni, hogy ellensúlyozza a megnövekedett alkatrészköltségeket.

Piackutatók, köztük az IDC és a Counterpoint, arra számítanak, hogy a globalis okostelefon-eladások 2026-ban legalább 2 százalékkal csökkennek, ami az első éves visszaesés lehet 2023 óta. A személyi számítógépek piaca akár 4,9 százalékkal, a játékkonzolok piaca pedig 4,4 százalékkal csökkenhet az év során.

Kapcsolódó cikkeink:

A gyártók előtt két nehéz választás áll. Egy részük átvállalja a magasabb költségeket, ami csökkentheti profitmarzsukat. Mások átpasszolhatják a többletköltséget a vásárlókra, ami viszont gyengébb keresletet okozhat.

Egyes nagyobb vállalatok, például Apple, jobban fel vannak készülve a válságra, mert hosszú távú beszállítói szerződéseik révén stabilabb árakat tudnak biztosítani, de még ők sem biztos, hogy teljesen kivédik a hatást.

A memóriachipek drágulása nem csupán az elektronikai ipar szereplőinek gondja. A magasabb árak végső soron a fogyasztók pénztárcáját is megterhelhetik, mivel drágább telefonokat, laptopokat és játékgépeket eredményezhetnek világszerte.
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
