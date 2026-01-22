Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
Botrány az elektronikai piacon: ezért lesznek drágábbak telefonok és a laptopok 2026-ban
A memóriachipek ára jelentősen emelkedett 2025 végén, és az iparági elemzők szerint az emelkedés 2026 első negyedévében további 40–50 százalékkal folytatódhat. Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
A világ három legnagyobb memóriachip-gyártója, a Samsung, SK Hynix és Micron, nehezen tud lépést tartani a kereslettel, mivel az AI-szolgáltatásokhoz szükséges magas sávszélességű chipek gyártását részesítik előnyben a hagyományos DRAM és NAND chipekkel szemben - írja a Reuters.
Ez a trend közvetlenül érinti a fogyasztói elektronikai gyártókat. A Raspberry Pi-től az HP-n és Dell-en át a Lenovo-ig sok cég nagyobb eladási árakat kényszerül bevezetni, hogy ellensúlyozza a megnövekedett alkatrészköltségeket.
Piackutatók, köztük az IDC és a Counterpoint, arra számítanak, hogy a globalis okostelefon-eladások 2026-ban legalább 2 százalékkal csökkennek, ami az első éves visszaesés lehet 2023 óta. A személyi számítógépek piaca akár 4,9 százalékkal, a játékkonzolok piaca pedig 4,4 százalékkal csökkenhet az év során.
A gyártók előtt két nehéz választás áll. Egy részük átvállalja a magasabb költségeket, ami csökkentheti profitmarzsukat. Mások átpasszolhatják a többletköltséget a vásárlókra, ami viszont gyengébb keresletet okozhat.
Egyes nagyobb vállalatok, például Apple, jobban fel vannak készülve a válságra, mert hosszú távú beszállítói szerződéseik révén stabilabb árakat tudnak biztosítani, de még ők sem biztos, hogy teljesen kivédik a hatást.
A memóriachipek drágulása nem csupán az elektronikai ipar szereplőinek gondja. A magasabb árak végső soron a fogyasztók pénztárcáját is megterhelhetik, mivel drágább telefonokat, laptopokat és játékgépeket eredményezhetnek világszerte.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza