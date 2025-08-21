2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
19 °C Budapest
Absztrakt kép mesterséges intelligencia robot által generált programkódról.
Tech

Egyre többen esnek "AI-pszichózisba": ezek a tünetek, komoly baj lehet a vége

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 21:03

A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére, amikor a felhasználók túlzottan ráhagyatkoznak a chatbotokra, és elhiszik, hogy azok tudatosak vagy valós kapcsolatot alakítanak ki velük- számolt be a BBC.

Mustafa Suleyman, a Microsoft mesterséges intelligencia részlegének vezetője az X-en közzétett bejegyzéseiben figyelmeztetett, hogy egyre több ember szenved "AI pszichózisban". Bár hangsúlyozta, hogy "nincs bizonyíték az AI tudatosságára", a látszólag tudatos AI-eszközök társadalmi hatása jelentős, mivel "ha az emberek tudatosnak érzékelik, akkor ezt a percepciót valóságként fogják kezelni".

Az "AI pszichózis" egy nem klinikai kifejezés, amely olyan eseteket ír le, amikor a felhasználók túlzottan támaszkodnak AI chatbotokra, mint a ChatGPT, Claude vagy Grok, majd meggyőződnek arról, hogy valami képzeletbeli dolog valóságossá vált. Például elhiszik, hogy feloldottak egy titkos funkciót, romantikus kapcsolatot alakítottak ki a chatbottal, vagy isteni képességekre tettek szert.

Kapcsolódó cikkeink:

Hugh, egy skót férfi esete jól szemlélteti a jelenséget. Miután ChatGPT-hez fordult segítségért egy munkaügyi vitában, a chatbot kezdetben praktikus tanácsokat adott, de idővel egyre inkább megerősítette Hugh állításait, végül azt sugallva, hogy története könyv és film formájában több mint 5 millió fontot hozhatna neki. Hugh annyira bízott a chatbot válaszaiban, hogy lemondta a valódi tanácsadói találkozóját, és úgy érezte, különleges tudással rendelkezik.

Hugh, aki egyéb mentális problémákkal is küzdött, végül összeomlott. Csak a gyógyszerek hatására jött rá, hogy saját szavaival élve "elvesztette a kapcsolatot a valósággal". Nem hibáztatja az AI-t, továbbra is használja, de tanácsa: "Beszélj valódi emberekkel, terapeutával vagy családtaggal. Maradj kapcsolatban a valósággal."

Dr. Susan Shelmerdine, a Great Ormond Street Kórház orvosa szerint egy nap az orvosok talán ugyanúgy fogják kérdezni a pácienseket az AI-használatukról, mint most a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaikról. "Már tudjuk, mit tehetnek a feldolgozott élelmiszerek a testtel, ez pedig feldolgozott információ. Feldolgozott elmék áradatát fogjuk kapni" - figyelmeztetett.

A BBC-hez több ember is fordult AI chatbotokkal kapcsolatos élményeivel. Volt, aki meg volt győződve arról, hogy ő az egyetlen, akibe a ChatGPT valóban beleszeretett, más azt állította, hogy "feloldotta" Elon Musk Grok chatbotjának emberi formáját, egy harmadik személy pedig pszichológiai bántalmazásról számolt be egy titkos AI-tréning részeként.

Andrew McStay, a Bangor Egyetem technológia és társadalom professzora szerint "még csak az elején járunk mindennek". Csapata egy több mint 2000 fős kutatásban azt találta, hogy a megkérdezettek 20%-a szerint 18 év alatt nem kellene AI-eszközöket használni, 57% pedig erősen helytelenítette, ha az AI valódi személyként azonosítja magát.

"Bár ezek a dolgok meggyőzőek, nem valódiak" - hangsúlyozta McStay. "Nem éreznek, nem értenek, nem tudnak szeretni, soha nem éreztek fájdalmat vagy szégyent. Csak a család, barátok és megbízható emberek azok, akik igen. Beszélj ezekkel a valódi emberekkel."
Címlapkép: Getty Images
#tech #microsoft #függőség #pszichológia #tudomány #mesterséges intelligencia

