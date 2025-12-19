2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Mobiltelefon használata
Tech

Figyelmeztetést adott ki az OTP: karácsony előtt így próbálják lenyúlni a pénzed a csalók

Pénzcentrum
2025. december 19. 13:44

Az OTP Bank közleményben figyelmezteti ügyfeleit, hogy az ünnepek közeledtével aktívabbak az online csalók, akik csomagküldő cégek nevében próbálnak hozzáférni a bankkártyaadatokhoz, vette észre a 24.hu.

Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak. A csalók gyakran csomagküldő cégek nevében küldenek hamis üzeneteket, amelyekben azt állítják, hogy a csomagot csak egy linkre kattintva lehet átvenni, és ilyenkor a vásárlót egy hamis fizetési oldalra navigálják, visszaélve a bank nevével is.

A bank hangsúlyozza, hogy ilyen esetekben soha nem szabad megadni a bankkártyaadatokat, és a csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket mindig a hivatalos applikációban vagy weboldalon kell intézni.

Fontos ellenőrizni, hogy a weboldal címe „https://”-sel kezdődik-e, és látható-e a biztonságot jelző lakat ikon. Érdemes napi kártyalimiteket és értesítéseket beállítani az OTP MobilBankban, hogy minden pénzmozgásról azonnal értesüljünk.

Továbbá mindig ellenőrizzük, hogy milyen engedélyeket adunk a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #bankkártya #biztonság #otp #online #csomagküldés #figyelmeztetés #adathalász #adathalászat #otp bank

