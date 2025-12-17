Ennyi volt, tényleg fizetősség válhat a posztolás a Facebookon: sokan nyúlhatnak a zsebükbe

A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé. Megbízható iparági értesülések szerint a Facebookon hamarosan korlátozhatják a külső hivatkozások megosztását azoknál, akik nem fizetnek havidíjat. Az érintett profiloknál havonta legfeljebb két linket lehetne megosztani ellenszolgáltatás nélkül.

A tájékoztatásról szóló értesítések nagyjából december 10. óta érkeznek a felhasználókhoz a világ több pontján. Ezek alapján a Meta Verified előfizetéssel nem rendelkező fiókok a Facebook-hírfolyamban havonta mindössze két olyan posztot tehetnének közzé, amely külső oldalra mutató hivatkozást tartalmaz. A további linkmegosztáshoz előfizetésre lenne szükség.

A korlátozás ugyanakkor nem minden hivatkozásra vonatkozna. A jelenlegi információk szerint nem számítanak bele a limitbe a hozzászólásokban elhelyezett linkek, az affiliate hivatkozások, a Meta saját felületeire vezető linkek, valamint a privát üzenetben elküldött URL-ek.

Az intézkedés elsősorban az üzleti célú felhasználókat érintené. Ide tartoznak a Facebook-oldalak és a professzionális módban működtetett privát profilok. A magáncélra használt személyes profilokra a korlátozás a jelek szerint nem vonatkozna.

A Meta célja ezzel nemcsak a Meta Verified előfizetések számának növelése lehet, hanem az is, hogy a felhasználókat minél hosszabb ideig a saját platformjain belül tartsa, csökkentve a külső oldalakra történő átkattintásokat.