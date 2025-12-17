Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Ennyi volt, tényleg fizetősség válhat a posztolás a Facebookon: sokan nyúlhatnak a zsebükbe
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé. Megbízható iparági értesülések szerint a Facebookon hamarosan korlátozhatják a külső hivatkozások megosztását azoknál, akik nem fizetnek havidíjat. Az érintett profiloknál havonta legfeljebb két linket lehetne megosztani ellenszolgáltatás nélkül.
A tájékoztatásról szóló értesítések nagyjából december 10. óta érkeznek a felhasználókhoz a világ több pontján. Ezek alapján a Meta Verified előfizetéssel nem rendelkező fiókok a Facebook-hírfolyamban havonta mindössze két olyan posztot tehetnének közzé, amely külső oldalra mutató hivatkozást tartalmaz. A további linkmegosztáshoz előfizetésre lenne szükség.
A korlátozás ugyanakkor nem minden hivatkozásra vonatkozna. A jelenlegi információk szerint nem számítanak bele a limitbe a hozzászólásokban elhelyezett linkek, az affiliate hivatkozások, a Meta saját felületeire vezető linkek, valamint a privát üzenetben elküldött URL-ek.
Az intézkedés elsősorban az üzleti célú felhasználókat érintené. Ide tartoznak a Facebook-oldalak és a professzionális módban működtetett privát profilok. A magáncélra használt személyes profilokra a korlátozás a jelek szerint nem vonatkozna.
A Meta célja ezzel nemcsak a Meta Verified előfizetések számának növelése lehet, hanem az is, hogy a felhasználókat minél hosszabb ideig a saját platformjain belül tartsa, csökkentve a külső oldalakra történő átkattintásokat.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.