Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy

A csalók ismét futárszolgálatnak adják ki magukat, és hamis üzenetekkel próbálják rávenni az ügyfeleket, hogy egy potenciálisan veszélyes linkre kattintsanak.

A csalók ezúttal a GLS Futárszolgálat nevében küldenek sms-t egy Fülöp-szigetei számról, melyben azt írják a felhasználóknak, hogy hibás vagy hiányos cím miatt nem tudták kézbesíteni a megrendelt csomagot.

Egy linket is küldenek az üzenetben, hogy arra kattintva 24 órán belül erősítsük meg a címet, ellenkező esetben visszaküldik azt a feladónak.

Feltehetőleg a csalók a személyes adatokra pályáznak, hogy azzal akár a bankszámlánkoz is hozzáférhessenek.

Fontos, hogy semmiképp se kattinsunk a linkre, és ne írjunk vissza a feladónak sem. A legjobb ilyenkor figyelmen kívül hagyni, és törölni az ilyen üzeneteket.