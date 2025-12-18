Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: erre mindenkinek fel kel készülni

A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
A mesterséges intelligencia már nem trend, hanem kényszerű alkalmazkodás a magyar HR-piacon: miközben automatizálja az adminisztrációt, új szintre emeli a toborzás hatékonyságát és a kapcsolattartás minőségét. A munkaerő-kölcsönzésben az AI egyszerre válasz a munkaerőhiányra, a nyelvi akadályokra és a növekvő versenyre, úgy, hogy közben az emberi tényező továbbra is a folyamat középpontjában marad.
Intelligens adatelemzés, a nyelvi akadályok leküzdése, automatizált kampányok a közösségi térben. Ezek a mesterséges intelligencia felhasználásának leggyakoribb területei a munkaerőpiacon. A mennyiségi adminisztráció helyett a minőségi kapcsolattartás lehetőségét hozza a toborzásban – közölte a 21 tagszervezetével a versenyszféra kölcsönzött munkavállalóinak több mint kétharmadát képviselő, és több ezer vállalkozással napi kapcsolatban álló Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége.
Alapvető átalakuláson megy keresztül a magyar munkaerőpiac. A KSH Népszámlálási atlasza szerint 2011 és 2022 között a középszintű, rutinszerű munkakörök száma drasztikusan csökkent, miközben a magas szaktudást igénylő és betanított fizikai munkák terén növekedés következett be. Ez a polarizálódás különösen az adminisztratív és könyvelési területeken látványos, ahol az automatizálás és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban terjed.
A mostani ,,Y'' és hétköznapi szóhasználatban zoomerekként azonosított ,,Z'' generáció számára az MI felhasználása olyan természetes, mint számunkra az, hogy reggel felkelünk és bemegyünk a munkahelyünkre dolgozni. Az MI ésszerű és megfelelő arányú alkalmazása, beépítése a szolgáltatásainkba rugalmasabb, költséghatékonyabb és gyorsabb toborzást, kiválasztást, üzemeltetést tesz lehetővé, de továbbra sem helyettesíti a személyes emberi kapcsolatokat, ami egy HR-szolgáltató számára elsődlegesen fontos és meghatározó
– fogalmaz Dénes Rajmund Roland, az MMOSZ kommunikációs alelnöke.
Csizmadia Gábor MMOSZ alelnök, a Viapan Group vezérigazgatója szerint a kulcs a rugalmas alkalmazkodás:
Aki képes együtt dolgozni az új technológiákkal, versenyképes marad. Az oktatási rendszer lassú alkalmazkodása miatt sok esetben a vállalatoknak kell vállalniuk az átképzés terhét, de aki nyitott az újra, az megtalálja a helyét a dinamikusan változó munkaerőpiacon.
A mesterséges intelligencia térnyerése a munkaerő-kölcsönzésben tehát nem csupán költségcsökkentésről szól, hanem arról, hogy a HR szolgáltatók magasabb hozzáadott értéket tudnak nyújtani – miközben a humán elem továbbra is megmarad a folyamat szívében.
AI a magyar HR piacon: szükségszerűség, nem divat
A HR-szolgáltatók különösen jól látják ezt a folyamatot. Azt tapasztalják, hogy míg egyes pozíciók eltűnőben vannak, addig új, korábban nem létező munkakörök jelennek meg. A kihívás tehát nem elsősorban a munkahelyek elvesztése, hanem az, hogy a munkavállalók képesek-e időben átképezni magukat.
A hazai munkaerő-kölcsönzési piacon két trend kényszeríti ki különösen az AI-alapú megoldások használatát. Egyrészt az alacsony munkanélküliségi ráta miatt az aktív álláskeresők tábora szűkös.
A passzív jelöltek elérése és újraaktiválása – a meglévő adatbázisok ‘újrabányászása’ – nélkülözhetetlen feladattá vált, amihez intelligens adatelemzésre van szükség
– fogalmaz a cégcsoport vezérigazgatója.
Másrészt a munkaerőhiány pótlására egyre nagyobb számban érkeznek harmadik országbeli munkavállalók, akiknek a toborzása, beléptetése és menedzselése hatalmas adminisztrációs és nyelvi akadályokat jelent. Az AI-alapú fordítóprogramok, chatbotok és automatizált rendszerek ezen a területen ma már nélkülözhetetlenek. A HR-szolgáltatói szektorban a verseny éles, így a technológiai fejlettség válik a legfontosabb differenciáló tényezővé.
