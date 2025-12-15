Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel...
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető. A 2023-as, a Harry Potter-univerzumban játszódó akció-szerepjátékot a megszerzés után bármikor el lehet indítani PC-n.
Azok, akik most regisztrálnak és igénylik, díjmentesen juthatnak hozzá a Hogwarts Legacy című Harry Potter-játékhoz, amelyet később bármikor elindíthatnak a számítógépükön.
A 2023-ban megjelent Hogwarts Legacy egy akció-szerepjáték, amely a Harry Potter-univerzumban, a könyvek és filmek eseményei előtt játszódik. A történet középpontjában a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskola és annak környéke áll, ahol a játékos egy fiatal varázslótanonc szerepében élheti át az iskolai mindennapokat: órákra járhat, új varázslatokat sajátíthat el, és bájitalfőzésben is bizonyíthatja rátermettségét.
A fejlesztők nagy hangsúlyt helyeztek a Roxfort és környezetének szabad bejárására, a karakter fejlődésére, valamint arra, hogy a játékos döntései érdemben befolyásolják a cselekményt és a varázsvilág alakulását.
A normál esetben 20 990 forintba kerülő, Windows PC-re elérhető változat most ingyenesen megszerezhető az Epic Games Store-ban december 18-án, csütörtök délutánig. Aki ez idő alatt hozzáadja a játékot a fiókjához, később korlátozás nélkül játszhat vele.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.