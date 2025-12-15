2025. december 15. hétfő Valér
Tech

Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen

Pénzcentrum
2025. december 15. 10:43

Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető. A 2023-as, a Harry Potter-univerzumban játszódó akció-szerepjátékot a megszerzés után bármikor el lehet indítani PC-n.

Azok, akik most regisztrálnak és igénylik, díjmentesen juthatnak hozzá a Hogwarts Legacy című Harry Potter-játékhoz, amelyet később bármikor elindíthatnak a számítógépükön.

A 2023-ban megjelent Hogwarts Legacy egy akció-szerepjáték, amely a Harry Potter-univerzumban, a könyvek és filmek eseményei előtt játszódik. A történet középpontjában a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskola és annak környéke áll, ahol a játékos egy fiatal varázslótanonc szerepében élheti át az iskolai mindennapokat: órákra járhat, új varázslatokat sajátíthat el, és bájitalfőzésben is bizonyíthatja rátermettségét.

A fejlesztők nagy hangsúlyt helyeztek a Roxfort és környezetének szabad bejárására, a karakter fejlődésére, valamint arra, hogy a játékos döntései érdemben befolyásolják a cselekményt és a varázsvilág alakulását.

A normál esetben 20 990 forintba kerülő, Windows PC-re elérhető változat most ingyenesen megszerezhető az Epic Games Store-ban december 18-án, csütörtök délutánig. Aki ez idő alatt hozzáadja a játékot a fiókjához, később korlátozás nélkül játszhat vele.
