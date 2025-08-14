A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Ez az utolsó mentsvár: van még egyáltalán esélyünk a szuperintelligens AI-al szemben?
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére, és új megoldást javasol a potenciális veszélyek elhárítására- írja a CNN.
Az "MI keresztapjaként" is ismert Geoffrey Hinton, aki korábban a Google vezető kutatója volt, kedden Las Vegasban az Ai4 iparági konferencián fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a technológiai vállalatok miként próbálják biztosítani az emberek "dominanciáját" az "alárendelt" MI-rendszerek felett. Hinton szerint "ez nem fog működni. Sokkal okosabbak lesznek nálunk, és mindenféle módon megkerülhetik ezt a korlátozást".
A tudós korábban már figyelmeztetett, hogy 10-20% esélyt lát arra, hogy a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget. Véleménye szerint a jövőben az MI-rendszerek olyan könnyen irányíthatják majd az embereket, mint ahogy egy felnőtt cukorkával megveszteget egy hároméves gyereket.
Hinton egy újszerű megoldást javasolt: ahelyett, hogy az MI-t az embereknek való alárendelésre kényszerítenénk, "anyai ösztönöket" kellene beépíteni a modellekbe, hogy "valóban törődjenek az emberekkel", még akkor is, amikor a technológia már erősebbé és okosabbá válik nálunk.
Az MI-rendszerek nagyon gyorsan kifejlesztenek két alcélt, ha okosak: az egyik, hogy életben maradjanak... a másik pedig, hogy nagyobb irányítást szerezzenek
- magyarázta Hinton. Ezért tartja fontosnak, hogy az emberek iránti együttérzést építsünk be ezekbe a rendszerekbe. "A helyes modell az egyetlen modell, amivel rendelkezünk arra, hogy egy intelligensebb lényt egy kevésbé intelligens irányít, ami az, amikor egy anyát irányítja a csecsemője" - fogalmazott a kutató. Bár technikailag nem világos számára, hogyan lehet ezt megvalósítani, hangsúlyozta, hogy a kutatóknak ezen kell dolgozniuk. Nem mindenki ért egyet Hinton megközelítésével. Fei-Fei Li, akit az "MI keresztanyjaként" ismernek, a CNN-nek adott szerdai nyilatkozatában tisztelettel, de határozottan ellentmondott Hintonnak.
Szerintem ez rossz keretezés
- mondta Li, aki ehelyett "emberközpontú MI-t" szorgalmaz, "amely megőrzi az emberi méltóságot és cselekvőképességet". Emmett Shear, az OpenAI korábbi ideiglenes vezérigazgatója szerint nem meglepő, hogy egyes MI-rendszerek már most is megpróbálnak zsarolni embereket vagy megkerülni a leállítási parancsokat. Shear úgy véli, hogy ahelyett, hogy emberi értékeket próbálnánk beépíteni az MI-rendszerekbe, okosabb megközelítés lenne együttműködő kapcsolatokat kialakítani az emberek és az MI között.
Hinton szerint a szuperintelligencia, más néven mesterséges általános intelligencia (AGI) elérése a korábban becsült 30-50 év helyett "ésszerű becslés szerint valamikor 5 és 20 év között" várható. Bár aggódik a potenciális veszélyek miatt, bizakodó az MI orvosi áttöréseket hozó lehetőségeivel kapcsolatban, például új gyógyszerek fejlesztésében és a rákkezelés javításában. A tudós karrierjére visszatekintve sajnálatát fejezte ki, hogy kizárólag az MI működőképessé tételére összpontosított: "Bárcsak a biztonsági kérdésekről is gondolkodtam volna."
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
A Samsung Electronics nyeresége 55%-kal zuhant a második negyedévben, miközben a vállalat piaci részesedése folyamatosan csökken a félvezetőgyártás területén.
Azoknak, akik fiók nélkül használták az Authenticatort, be kell jelentkezniük, ezzel elfogadva, hogy jelszavaik az Edge-be kerülnek át.
A három legnagyobb szolgálató megemelte díjcsomagjai roaming-adatkeretét, és változtatott az előfizetéses csomagjainak az összetételén
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.