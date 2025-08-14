2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő a spirális neon metaversum portálon belül.Mesterséges intelligencia és metaversum koncepciója
Tech

Ez az utolsó mentsvár: van még egyáltalán esélyünk a szuperintelligens AI-al szemben?

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 12:41

Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére, és új megoldást javasol a potenciális veszélyek elhárítására- írja a CNN.

Az "MI keresztapjaként" is ismert Geoffrey Hinton, aki korábban a Google vezető kutatója volt, kedden Las Vegasban az Ai4 iparági konferencián fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a technológiai vállalatok miként próbálják biztosítani az emberek "dominanciáját" az "alárendelt" MI-rendszerek felett. Hinton szerint "ez nem fog működni. Sokkal okosabbak lesznek nálunk, és mindenféle módon megkerülhetik ezt a korlátozást".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tudós korábban már figyelmeztetett, hogy 10-20% esélyt lát arra, hogy a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget. Véleménye szerint a jövőben az MI-rendszerek olyan könnyen irányíthatják majd az embereket, mint ahogy egy felnőtt cukorkával megveszteget egy hároméves gyereket.

Hinton egy újszerű megoldást javasolt: ahelyett, hogy az MI-t az embereknek való alárendelésre kényszerítenénk, "anyai ösztönöket" kellene beépíteni a modellekbe, hogy "valóban törődjenek az emberekkel", még akkor is, amikor a technológia már erősebbé és okosabbá válik nálunk.

Az MI-rendszerek nagyon gyorsan kifejlesztenek két alcélt, ha okosak: az egyik, hogy életben maradjanak... a másik pedig, hogy nagyobb irányítást szerezzenek

- magyarázta Hinton. Ezért tartja fontosnak, hogy az emberek iránti együttérzést építsünk be ezekbe a rendszerekbe. "A helyes modell az egyetlen modell, amivel rendelkezünk arra, hogy egy intelligensebb lényt egy kevésbé intelligens irányít, ami az, amikor egy anyát irányítja a csecsemője" - fogalmazott a kutató. Bár technikailag nem világos számára, hogyan lehet ezt megvalósítani, hangsúlyozta, hogy a kutatóknak ezen kell dolgozniuk. Nem mindenki ért egyet Hinton megközelítésével. Fei-Fei Li, akit az "MI keresztanyjaként" ismernek, a CNN-nek adott szerdai nyilatkozatában tisztelettel, de határozottan ellentmondott Hintonnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szerintem ez rossz keretezés

- mondta Li, aki ehelyett "emberközpontú MI-t" szorgalmaz, "amely megőrzi az emberi méltóságot és cselekvőképességet". Emmett Shear, az OpenAI korábbi ideiglenes vezérigazgatója szerint nem meglepő, hogy egyes MI-rendszerek már most is megpróbálnak zsarolni embereket vagy megkerülni a leállítási parancsokat. Shear úgy véli, hogy ahelyett, hogy emberi értékeket próbálnánk beépíteni az MI-rendszerekbe, okosabb megközelítés lenne együttműködő kapcsolatokat kialakítani az emberek és az MI között.

Hinton szerint a szuperintelligencia, más néven mesterséges általános intelligencia (AGI) elérése a korábban becsült 30-50 év helyett "ésszerű becslés szerint valamikor 5 és 20 év között" várható. Bár aggódik a potenciális veszélyek miatt, bizakodó az MI orvosi áttöréseket hozó lehetőségeivel kapcsolatban, például új gyógyszerek fejlesztésében és a rákkezelés javításában. A tudós karrierjére visszatekintve sajnálatát fejezte ki, hogy kizárólag az MI működőképessé tételére összpontosított: "Bárcsak a biztonsági kérdésekről is gondolkodtam volna."

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #mesterséges intelligencia #ai #digitális forradalom #chat gpt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:41
12:33
12:16
12:04
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 14.
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
2
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
3
2 hónapja
Csalók élnek vissza a Gondosóra és az egyik hazai mobilszolgáltató nevével
4
1 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
5
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 12:33
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:20
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 11:27
Súlyos mérgezések Somogy megyében: egyre aggasztóbb a helyzet