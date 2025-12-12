A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Átadták a The Game Awards 2025 díjait: ezek lettek a legjobb PC- és konzoljátékok idén
A The Game Awards 2025 díjátadón a Clair Obscur: Expedition 33 tarolt, a játék összesen nyolc kategóriában győzedelmeskedett, köztük elnyerte az Év Játéka címet is - írta az IGN.com.
Lezajlott a The Game Awards 2025 díjátadó ünnepség
A The Game Awards 2025 díjátadó ünnepségén kiosztották a videójáték-ipar legrangosabb elismeréseit. A nagy nyertes egyértelműen a Clair Obscur: Expedition 33 lett, amely a legfontosabb kategóriákban diadalmaskodott, beleértve az Év Játéka, a Legjobb Játékrendezés, a Legjobb Narratíva és a Legjobb RPG díjakat is.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját, míg a Hades II a Legjobb Akciójáték címet zsebelte be. A Hollow Knight: Silksong a Legjobb Akció-Kalandjáték kategóriában győzedelmeskedett.
A The Last of Us második évada kapta a Legjobb Adaptáció díját, a Battlefield 6 pedig a Legjobb Hangdizájn kategóriában bizonyult a legjobbnak. A No Man's Sky a Legjobb Folyamatosan Fejlődő Játék elismerést vihette haza.
Az esport kategóriákban a Counter-Strike 2 és a Team Vitality dominált, míg a Legjobb Családi Játék díját a Donkey Kong Bananza nyerte el. A Mario Kart World a Legjobb Sport/Versenyjáték kategóriában diadalmaskodott.
A közönségszavazáson alapuló Players' Voice díjat a Wuthering Waves kapta, míg a Legjobb Független Játék kategóriában szintén a Clair Obscur: Expedition 33 győzedelmeskedett, amely a Legjobb Debütáló Független Játék elismerést is elnyerte.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.