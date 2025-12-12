Átadták a The Game Awards 2025 díjait: ezek lettek a legjobb PC- és konzoljátékok idén

A The Game Awards 2025 díjátadón a Clair Obscur: Expedition 33 tarolt, a játék összesen nyolc kategóriában győzedelmeskedett, köztük elnyerte az Év Játéka címet is - írta az IGN.com.

Lezajlott a The Game Awards 2025 díjátadó ünnepség

A The Game Awards 2025 díjátadó ünnepségén kiosztották a videójáték-ipar legrangosabb elismeréseit. A nagy nyertes egyértelműen a Clair Obscur: Expedition 33 lett, amely a legfontosabb kategóriákban diadalmaskodott, beleértve az Év Játéka, a Legjobb Játékrendezés, a Legjobb Narratíva és a Legjobb RPG díjakat is.

A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját, míg a Hades II a Legjobb Akciójáték címet zsebelte be. A Hollow Knight: Silksong a Legjobb Akció-Kalandjáték kategóriában győzedelmeskedett.

A The Last of Us második évada kapta a Legjobb Adaptáció díját, a Battlefield 6 pedig a Legjobb Hangdizájn kategóriában bizonyult a legjobbnak. A No Man's Sky a Legjobb Folyamatosan Fejlődő Játék elismerést vihette haza.

Az esport kategóriákban a Counter-Strike 2 és a Team Vitality dominált, míg a Legjobb Családi Játék díját a Donkey Kong Bananza nyerte el. A Mario Kart World a Legjobb Sport/Versenyjáték kategóriában diadalmaskodott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A közönségszavazáson alapuló Players' Voice díjat a Wuthering Waves kapta, míg a Legjobb Független Játék kategóriában szintén a Clair Obscur: Expedition 33 győzedelmeskedett, amely a Legjobb Debütáló Független Játék elismerést is elnyerte.