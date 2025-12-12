2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sony PlayStation 5 játékkonzol fekete háttérrel. A Spider-Man: Miles Morales a PS5 legnagyobb megjelenési játéka. A férfi kezében joystick
Tech

Átadták a The Game Awards 2025 díjait: ezek lettek a legjobb PC- és konzoljátékok idén

Pénzcentrum
2025. december 12. 09:12

A The Game Awards 2025 díjátadón a Clair Obscur: Expedition 33 tarolt, a játék összesen nyolc kategóriában győzedelmeskedett, köztük elnyerte az Év Játéka címet is - írta az IGN.com.

Lezajlott a The Game Awards 2025 díjátadó ünnepség

A The Game Awards 2025 díjátadó ünnepségén kiosztották a videójáték-ipar legrangosabb elismeréseit. A nagy nyertes egyértelműen a Clair Obscur: Expedition 33 lett, amely a legfontosabb kategóriákban diadalmaskodott, beleértve az Év Játéka, a Legjobb Játékrendezés, a Legjobb Narratíva és a Legjobb RPG díjakat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját, míg a Hades II a Legjobb Akciójáték címet zsebelte be. A Hollow Knight: Silksong a Legjobb Akció-Kalandjáték kategóriában győzedelmeskedett.

A The Last of Us második évada kapta a Legjobb Adaptáció díját, a Battlefield 6 pedig a Legjobb Hangdizájn kategóriában bizonyult a legjobbnak. A No Man's Sky a Legjobb Folyamatosan Fejlődő Játék elismerést vihette haza.

Az esport kategóriákban a Counter-Strike 2 és a Team Vitality dominált, míg a Legjobb Családi Játék díját a Donkey Kong Bananza nyerte el. A Mario Kart World a Legjobb Sport/Versenyjáték kategóriában diadalmaskodott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A közönségszavazáson alapuló Players' Voice díjat a Wuthering Waves kapta, míg a Legjobb Független Játék kategóriában szintén a Clair Obscur: Expedition 33 győzedelmeskedett, amely a Legjobb Debütáló Független Játék elismerést is elnyerte.
Címlapkép: Getty Images
#tech #játék #verseny #díj #szórakozás #technológia #elismerés #videójáték #2025 #díjátadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:31
09:12
09:06
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
1 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
6 napja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
2 hónapja
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
5
4 hete
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 05:32
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 21:37
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
Agrárszektor  |  2025. december 12. 09:02
Súlyos döntést sürgetnek ebben a régióban a rettegett kór miatt