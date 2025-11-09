Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette

A Meta bejelentette, hogy megszünteti a Messenger asztali alkalmazását. A döntés rengeteg felhaználót érint, akiknek ideje alternatív platformok után nézniük. Cikkünkben bemutatjuk a legjobb váltási lehetőségeket, mint a Signal, Telegram vagy Discord, amelyek biztonságos és kényelmes megoldást kínálnak.

A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms hivatalosan is bejelentette: megszűnik a Messenger asztali alkalmazása Windowsra és macOS-re. A döntés végleges, a felhasználók legfeljebb még néhány hétig használhatják az appot, mielőtt az teljesen eltűnik a gépeikről. A vállalat közlése szerint az üzenetküldés ezentúl csak a böngészőn keresztül vagy a mobilos Messenger-alkalmazásban lesz elérhető. A felhasználókat legalább 60 nappal a leállás előtt értesítik, és a Meta azt tanácsolja, hogy mindenki mentse el fontos adatait, beszélgetéseit, illetve kapcsolja be a PIN-kódos biztonsági tárolást.

Bár hivatalos indoklás nem érkezett, iparági források szerint a döntés mögött költségcsökkentés és fókuszváltás állhat. A Messenger desktop-verziója évek óta elhanyagolt volt, gyakori hibákkal és frissítési késésekkel, miközben a Meta inkább a mobilos és webes felületek fejlesztésére koncentrált. A lépés sokakat érint, hiszen rengetegen használták a programot munka közben, irodai kommunikációra vagy akár családi kapcsolattartásra – most azonban alternatíva után kell nézniük.

Mivel helyettesíthetjük a Messengert?

Szerencsére több, megbízható és modern üzenetküldő is elérhető, amelyek biztonságos és kényelmes megoldást kínálnak:

Signal (USA): A Signal egy erősen titkosított üzenetküldő és videóhívó alkalmazás, amely elérhető Windowsra, macOS-re és Linuxra. Nyílt forráskódú, így a felhasználók számára átlátható és biztonságos megoldást kínál, minimális geopolitikai kockázattal.

Telegram (Alapító orosz, székhely Németországban): A Telegram felhőalapú platform, amely akár 200 000 fős csoportokat is képes kezelni, és rendelkezik natív asztali klienssel. Bár az alapító orosz, a cég már nem Oroszországban működik, de bizonyos felhasználóknál felmerülhetnek biztonsági aggályok.

WhatsApp Desktop (USA / Meta): A WhatsApp asztali kliens stabil és a mobilos verzióval teljesen szinkronban működik, így lehetővé teszi a gyors üzenetváltást, videó- és hanghívást is. Mivel amerikai céghez tartozik, egyesek számára adatvédelmi szempontból lehetnek aggályok.

Discord (USA): A Discord elsősorban közösségi és gamerek körében népszerű, de egyre többen használják általános chatre, valamint hang- és videóhívásra. Az USA székhely miatt kevés geopolitikai kockázatot hordoz, és nagy felhasználói bázisa miatt könnyen elérhető.

Slack (USA): A Slack elsősorban munkahelyi kommunikációra optimalizált platform, amely lehetővé teszi csoportok, projektek és vállalati csapatok egyszerű összekapcsolását. Amerikai cég, így főként vállalati környezetben terjedt el.

Microsoft Teams (USA): A Microsoft Teams munkahelyi és oktatási célokra is ideális, integrált Office-ökoszisztémával. Szintén amerikai székhelyű, és a vállalati kommunikáció területén kínál stabil és megbízható megoldást.

Viber (Japán / Rakuten): A Viber titkosított üzenetküldést, videó- és hanghívást biztosít, és különösen népszerű Közép- és Kelet-Európában. Japán tulajdonban van, így kevés geopolitikai aggály merül fel a használata során.

Threema (Svájc): A Threema adatvédelemre optimalizált alkalmazás, amely anonim használatot is lehetővé tesz, és fizetős modellben működik. Svájci cégként erős adatvédelmi hagyományokra támaszkodik, így ideális azoknak, akik a magánszférájuk védelmét helyezik előtérbe.

Wire (Svájc / EU): A Wire titkosított platform üzleti és személyes használatra egyaránt alkalmas. Svájci/EU székhelye miatt GDPR-kompatibilis, és azoknak ajánlott, akik az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelő, biztonságos kommunikációt keresnek.

Egy korszak vége?

A Messenger asztali alkalmazásának megszűnése szimbolikus is lehet: a Meta tovább távolodik a hagyományos platformoktól, és inkább a mobilos, AI-alapú és metaverzum-fókuszú fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt. A felhasználóknak viszont addig is új otthont kell találniuk a napi üzenetváltásoknak – és úgy tűnik, a választék bőven adott.