Glasgow, Skócia - Közelkép a Google Pixel 8 Pro okostelefon képernyőjéről, amint a felhasználó kiválaszt egy alkalmazást az érintőképernyőn.
Újabb botrány a techvilágban: a Google csúnyán ráfizetett a trükközésre

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 12:46

A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.

Az ausztrál versenyhivatal (ACCC) hétfőn eljárást indított a Google szingapúri leányvállalata, a Google Asia Pacific ellen. A bíróság fogja eldönteni, hogy a 27,9 millió eurós büntetés megfelelő-e - tudósított az Euronews.

A versenyellenes megállapodások értelmében, amelyek 15 hónapig voltak érvényben 2021 márciusáig, a Telstra és az Optus kizárólag a Google keresőt telepíthette előre az Android telefonokra, kizárva ezzel más keresőmotorokat. Cserébe a telekommunikációs cégek részesedést kaptak a Google által generált hirdetési bevételekből.

A Google elismerte, hogy a megállapodások valószínűleg "jelentősen csökkentették a versenyt". A vállalat emellett bíróság által kikényszeríthető kötelezettséget vállalt arra, hogy eltávolítja bizonyos előtelepítési és alapértelmezett keresőmotor-korlátozásokat az Android-telefongyártókkal és telekommunikációs cégekkel kötött szerződéseiből.

A Google közleményében kijelentette: "Örülünk, hogy sikerült megoldani az ACCC aggályait, amelyek olyan rendelkezésekre vonatkoztak, amelyek már egy ideje nem szerepelnek kereskedelmi megállapodásainkban."

Gina-Cass Gottlieb, a versenyhivatal elnöke hangsúlyozta: "A versenyt korlátozó magatartás Ausztráliában illegális, mert általában kevesebb választási lehetőséget, magasabb költségeket vagy rosszabb szolgáltatást jelent a fogyasztók számára."

"Fontos, hogy ezek a változások olyan időszakban történnek, amikor a mesterséges intelligenciával működő keresőeszközök forradalmasítják az információkeresést, új versenyt teremtve" - tette hozzá Cass-Gottlieb.

Tavaly a Telstra, az Optus és kisebb versenytársuk, a TPG bíróság által kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat tett a versenyhivatalnál, hogy nem újítják meg és nem kötnek hasonló megállapodásokat a Google-lal a keresési lehetőségek korlátozására.
Címlapkép: Getty Images
