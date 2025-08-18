Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Újabb botrány a techvilágban: a Google csúnyán ráfizetett a trükközésre
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Az ausztrál versenyhivatal (ACCC) hétfőn eljárást indított a Google szingapúri leányvállalata, a Google Asia Pacific ellen. A bíróság fogja eldönteni, hogy a 27,9 millió eurós büntetés megfelelő-e - tudósított az Euronews.
A versenyellenes megállapodások értelmében, amelyek 15 hónapig voltak érvényben 2021 márciusáig, a Telstra és az Optus kizárólag a Google keresőt telepíthette előre az Android telefonokra, kizárva ezzel más keresőmotorokat. Cserébe a telekommunikációs cégek részesedést kaptak a Google által generált hirdetési bevételekből.
A Google elismerte, hogy a megállapodások valószínűleg "jelentősen csökkentették a versenyt". A vállalat emellett bíróság által kikényszeríthető kötelezettséget vállalt arra, hogy eltávolítja bizonyos előtelepítési és alapértelmezett keresőmotor-korlátozásokat az Android-telefongyártókkal és telekommunikációs cégekkel kötött szerződéseiből.
A Google közleményében kijelentette: "Örülünk, hogy sikerült megoldani az ACCC aggályait, amelyek olyan rendelkezésekre vonatkoztak, amelyek már egy ideje nem szerepelnek kereskedelmi megállapodásainkban."
Gina-Cass Gottlieb, a versenyhivatal elnöke hangsúlyozta: "A versenyt korlátozó magatartás Ausztráliában illegális, mert általában kevesebb választási lehetőséget, magasabb költségeket vagy rosszabb szolgáltatást jelent a fogyasztók számára."
"Fontos, hogy ezek a változások olyan időszakban történnek, amikor a mesterséges intelligenciával működő keresőeszközök forradalmasítják az információkeresést, új versenyt teremtve" - tette hozzá Cass-Gottlieb.
Tavaly a Telstra, az Optus és kisebb versenytársuk, a TPG bíróság által kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat tett a versenyhivatalnál, hogy nem újítják meg és nem kötnek hasonló megállapodásokat a Google-lal a keresési lehetőségek korlátozására.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
