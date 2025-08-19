A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Biztos jó ötlet tiltani az AI használatot a munka közben? Ideje észhez térni a cégeknek
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket. Más kutatások még riasztóbb képet festenek: a válaszadók 60%-a beismerte, hogy jóváhagyás nélkül él AI-megoldásokkal, és sokan közülük bizalmas céges adatokat is feltöltöttek ezekbe. Ez nem csupán technológiai, hanem súlyos jogi, üzleti és kibervédelmi kockázat is, amely akár több tízmillió eurós bírságot is eredményezhet az AI Act vagy a GDPR megsértése miatt – figyelmeztet Dr. Kopasz János, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda adatvédelmi és AI-szabályozási szakértője.
A „Shadow AI” – magyarul árnyék MI – minden olyan mesterséges intelligencia-eszköz vállalati használatát jelenti, amely kívül esik a hivatalosan jóváhagyott, IT- és jogi kontroll alatt álló rendszereken. Ide tartozik például, ha egy marketinges nyilvános AI-chatbotot vet be kampányszöveg írására, egy fejlesztő generatív AI-t használ kódrészletek előállításához, egy pénzügyes online AI-táblázatkezelővel dolgozza fel a belső adatokat, vagy egy HR-es nyílt AI-eszközzel szűri az önéletrajzokat – mindezt úgy, hogy erről sem az informatikai, sem a jogi részlegnek nincs tudomása.
Az ilyen gyakorlat jellemzően semmilyen belső nyilvántartásban nem jelenik meg, így egy adatvédelmi incidens vagy hatósági vizsgálat esetén a vállalat könnyen patthelyzetbe kerülhet: nem tudja igazolni, hogy a feldolgozás jogszerű volt, és hogy az alkalmazott AI-eszköz megfelelt az uniós előírásoknak.
Sokan azzal érvelnek, hogy a legtöbb generatív AI-platformon ma már beállítható: a bevitt adatok ne kerüljenek be a tanítóadatbázisba. Ez valóban mérsékli a modellképzés kockázatát, de nem oldja meg azokat a jogi és IT-biztonsági problémákat, amelyek az adattovábbítással, a feldolgozás jogalapjával, a hozzáférés-korlátozással vagy az AI Act átláthatósági és emberi felügyeleti előírásaival kapcsolatosak. Opt-out mellett is fennáll például az adat EU-n kívüli feldolgozásának veszélye, a célhoz kötöttség sérülése, a jogosulatlan hozzáférés kockázata, valamint az auditnyom hiánya
– hangsúlyozza Dr. Kopasz János. A kockázatok azonban túlmutatnak az adatvédelmen. Bizalmas céges információk kerülhetnek nyílt AI-platformokra, harmadik országba, ellenőrizetlen garanciák mellett. Kibervédelmi szempontból a felügyelet nélküli AI-használat új támadási felületet nyit: a platformok sérülékenységein, API-kapcsolatain keresztül adatszivárgás, rosszindulatú kód vagy phishing-támadás is bekövetkezhet. Szellemi tulajdon szempontjából is veszélyes, ha belső know-how vagy ügyféladat AI-modellekbe jut, mivel később tanítóadatként újra felhasználható lehet. Ha a munkavállalók saját privát fiókjukkal használnak nem engedélyezett AI-eszközöket, a céges kontroll teljesen megszűnik, és a vállalat semmilyen módon nem tudja biztosítani a jogi és biztonsági követelményeknek való megfelelést.
A megoldás nem a tiltás, hanem a szabályozott integráció, amely egyszerre biztosítja az átlátható és biztonságos AI-használatot, miközben lehetővé teszi az üzleti előnyök kiaknázását. Ez a gyakorlatban egy több elemből álló keretrendszert jelent. Első lépésként világos, részletes AI-használati szabályzatot (AI Acceptable Use Policy – AI AUP) kell kialakítani, amely nemcsak felsorolja, milyen adattípusok bevitele tilos, hanem konkrét példákkal is szemlélteti a biztonságos és jogszerű gyakorlatot, valamint rögzíti az új AI-eszközök jóváhagyási folyamatát. A magas kockázatú eseteknél kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) kell végezni, amely kiterjed az adattovábbítási útvonalakra, a hozzáférés-kezelésre, valamint az AI Act szerinti emberi felügyeleti és átláthatósági követelményekre. Lényeges a belső adatfolyamok feltérképezése és a beszállítói szerződések frissítése is, hogy az AI-használat szerződéses szinten is megfeleljen az adatbiztonsági elvárásoknak.
Kulcsszerepe van a célzott, gyakorlati AI-képzésnek is, amely nem áll meg az alapfogalmaknál, hanem konkrét promptolási technikákat, adatbiztonsági szempontokat és jogi korlátokat is bemutat. Ez nemcsak best practice, hanem 2025. februárjától az AI Act értelmében minden, AI-t használó szervezet számára kötelezettség, hogy megfelelő AI-jártasságot (AI literacy) biztosítson a munkatársainak. A technikai és biztonsági kontrollok bevezetése szintén elengedhetetlen: vállalati AI-fiókokkal biztosítható a hozzáférések kezelése és a naplózás, míg a Data Loss Prevention (DLP) és a Cloud Access Security Broker (CASB) megoldások a kimenő adatok szűrését végzik. Ezeket kiberbiztonsági monitorozás egészíti ki, amely folyamatosan figyeli a platformok sérülékenységeit és az API-kapcsolatok biztonságát.
„Ez a jelenség már most itt van, és azonnali intézkedést kíván – senkit ne tévesszen meg az AI Act fokozatos hatályba lépése. Az AI akkor válhat valódi üzleti erőforrássá, ha szabályozottan és átláthatóan használjuk, nem pedig ellenőrizetlen, rejtett csatornákon keresztül” – figyelmeztet Dr. Kopasz János.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon? Szétnéztünk a témában!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?
Pethő 1998 óta dolgozott a cégnél, több vezetői pozíciót is betöltött, és kulcsszerepet játszott a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében.
A magyar munkajog ismer olyan felmondási okokat, amikor a munkavállaló pereskedhet évekig, elmehet egészen a Kúriáig, ám nincs reális esélye a jogvita megnyerésére.
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
2024-től új szabályozás lépett életbe az egyszerűsített foglalkoztatás terén, amely érinti mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. Melyek a legfontosabb változások? Nézzük is!
Miközben a balatoni szezonmunkák többsége 2 000–2 800 forintos nettó órabérrel kecsegtet, a horvátoknál ugyanazért a munkáért 1 000–1 400 eurós havi nettó fizetést is...
Az, hogy mennyit keres egy postás, függhet a munkakörétől, a munkavégzés helyétől, tapasztalattól is.
Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.
A digitális korban szocializálódott Z-generáció belépése a munkaerőpiacra alapjaiban formálja át a vállalati elvárásrendszereket.
Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat.
A változás értelmében azoknak rövidül a munkaidejük, akik közelebb vannak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, januárban lép majd életbe.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.